玉山銀行宣布與知名電競硬體廠商雷蛇（Razer）旗下的Razer Fintech合作，究竟對台灣的商家、消費者來說，可以提供那些好處呢？

看好東南亞電商市場，玉山銀行宣布與知名電競硬體廠商雷蛇（Razer）旗下的Razer Fintech合作，串接第三方支付平台，提供雙向跨境支付服務。

許多人聽到雷蛇，會直覺想到電競商品，事實上，雷蛇早已跨足金融科技（FinTech）領域，旗下的「Razer Fintech」提供B2C（企業對個人）的Razer Pay行動支付服務，而B2B（企業對企業）服務，則是提供線上金流處理平台，以及建置東南亞廣大的實體店家支付系統。

那麼玉山銀與雷蛇跨界合作，究竟對台灣的商家、消費者來說，有什麼優點呢？

平台整合打通跨境金流，降低雙向支付門檻

玉山銀行跟Razer Fintech旗下第三方支付平台Razer Merchant Services（簡稱RMS）合作，打造雙向的跨境支付服務，而RMS的前身，是東南亞最大第三方支付平台MOLPay，跟Google、Facebook、Agoda、Amazon、Lazada、蝦皮、天貓、淘寶、Grab等知名公司都有合作。

RMS平台也整合了馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、越南、菲律賓等東南亞多國的線上金流系統，平均每年處理超過數十億美元的電子支付交易。

玉山銀行跟Razer Fintech展開合作，為台灣市場提供創新商機。 shutterstock

玉山銀行解釋，一般民眾習慣透過信用卡購買跨境商品，但對部分顧客來說，可能不想支付跨境手續費，而選擇透過超商繳費，或是ATM、網銀轉帳來付款；也有消費者考量商品台灣沒賣，或是跨境購買成本較低，因而產生跨境交易需求。

玉山與Razer Fintech合作，就是要建置一個跨國金流處理平台。

對消費者來說，最大的好處是降低交易成本。玉山解釋，購物時，人人都想用自己最熟悉的支付工具，玉山與Razer Fintech系統串接後，在跨境電商平台上，就能用常用的支付方式（網銀轉帳、超商付款、行動支付等），購買東南亞電商的數位服務或實體商品。

對商家來說，可以進一步提升市場競爭力。舉例而言，海外顧客想買台灣電商業者的商品，可能因為沒有適合的支付工具、跨國匯款成本高，會降低意願。玉山銀行藉由跟境外支付機構串接，可以打開更多海外商機，讓海外市場的顧客直接用當地習慣的交易方式付款，商家可以透過RMS系統收款，並將帳戶餘額提回台灣。

玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總經理劉美玲認為，藉由玉山與RMS的平台整合，無論是國際電商進入台灣市場，或台灣電商前進東南亞，都只需要串接一次API（應用程式介面），就能連接台灣及東南亞各國，當地的支付金流服務。

Razer Fintech執行長李立明指出，雷蛇有超過8,000萬的數位網民，跟玉山合作後的第一階段目標，是要讓用戶降低支付門檻。舉例來說，東南亞有許多年輕客群購買手機App，或在App內購買內容時，都是透過轉帳、超商付款等方式，雙方合作未來可以擴大線上刷卡付費以外的市占，帶動整體手機App營收成長。

雷蛇進軍金融科技，還要開純網銀

知名電競硬體廠商雷蛇（Razer）近年大張旗鼓進軍金融科技，在2018年推出電子錢包「Razer Pay」，許多年輕人用來支付電話費、遊戲點數、訂閱串流服務等等。

東南亞有超過4.38億的人口沒有銀行帳戶，雷蛇聯合創辦人陳民亮認為，旗下的錢包服務，有助於在新興市場推動電子支付。近期更動作連連，要進軍純網銀市場，2020年初時已向新加坡金管局遞交申請書，計畫成立「Razer Youth Bank」。

知名電競硬體廠商雷蛇（Razer）近年大張旗鼓進軍金融科技，在2018年推出電子錢包「Razer Pay」，許多年輕人用來支付電話費、遊戲點數、訂閱串流服務等等。 shutterstock

綜合外電消息，Razer Fintech會占Razer Youth Bank六成股份；剩下的40％股份會由李嘉誠之子的保險公司FWD、網路公司LinkSure Global、新加坡創投Insignia Ventures Partners與超市集團昇菘等企業共同持有。

責任編輯：張庭銉