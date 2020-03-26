近年來，日系快時尚眼鏡品牌搶市加上驗光人員新制上路，為了因應種種挑戰，小林眼鏡要怎麼出招？

台灣眼鏡市場近年吹起一陣快時尚風潮。日系品牌OWNDAYS與JINS紛紛搶進各大百貨商圈，各自有45間、30間分店，以平價、最快20分鐘可配鏡的速度，吸引年輕人目光。

本土品牌受到威脅了嗎？

「對整個市場是有影響的，只是對我們的影響比較小。」小林眼鏡總經理張騰達表示。

創立滿40年的本土眼鏡連鎖品牌小林眼鏡，目前分店數超過240間，正因如此龐大的分店數差距，儘管在過去兩年中，日系品牌進軍台灣聲勢浩大，但從影響力來看，目前市佔率依然不高，約僅佔整體眼鏡市場的5%。

張騰達也強調，以今年1月的業績看來，小林眼鏡的整體業績相較去年同期有10％的成長。

日系快時尚品牌市佔難以提升有幾個原因。

首先，快時尚品牌並未銷售 隱形眼鏡與藥水 ；而這一塊營收卻大約佔了市場的50％。另外，由於台灣中老年人口占比逐漸增加， 老花、多變焦鏡片的市場需求也越來越大 。像是寶島眼鏡就曾經指出，大約有30％的消費者有老花、多變焦的配鏡需求；小林眼鏡則有50％。

這類的配鏡需求，由於同時涉及近視、老花等問題，得高度客製化，因此很難做到快速配鏡。

4年前投入電商，搶隱形眼鏡預購市場

除了繼續搶市佔，提升分店數滲透率外，如何吸引消費者回購、經營會員經濟，是零售業者隨時都在思考的問題。

為了掌握顧客消費行為，小林眼鏡在20年前就導入了串連所有門市的POS系統，當顧客在A店完成配鏡，下秒鐘，上百間分店都可以查到客戶的資料。

20年來，系統累積近400萬名消費者資訊、度數變化與交易內容，這些資料，成為小林眼鏡經營電商的重要養分。「我們可以算出他的配鏡循環，在適當的時間篩選出他、寄一個促銷訊息給他，」張騰達說，這樣的行銷機制，對隱形眼鏡銷售影響最直接。

小林眼鏡在去年5月推出自有網頁版商城。 小林眼鏡網路商城截圖

從小林眼鏡的營業額來看，隱形眼鏡加上藥水，大約占整體營收4成，占比還在逐漸增加中。為了要搶食營收，小林眼鏡在4年前推出了自有App，開始投入電子商務。

「有一些散光、老花的隱形眼鏡很容易缺度數，所以主要是讓大家在上面做隱形眼鏡的預購。」他說。

不過，小林眼鏡也發現，很少人願意為了購買眼鏡下載一個App到手機中。因此從去年5月起改變策略，設立了自有網頁版商城。在調整半年後，來自電商的營收就有了2~3倍的成長。

守住隱形眼鏡、藥水營收來源，將是小林能否持續領先日系快時尚品牌的關鍵。

張騰達認為，到了2026年，全台眼鏡行大約會從5,200間縮減至3,500間。 蔡仁譯攝影

但除了來自新競爭對手的挑戰之外，對於台灣配鏡產業造成最大影響的，其實2016年公布的驗光人員新制。小林眼鏡如何面對這項考驗？

展店不求快，配合新法規定搶更多市佔

2016年公布的驗光人員法中規定， 到2026年之後，台灣眼鏡行必須同時配置驗光所才能替消費者驗光，並且只有通過高普考檢定的驗光人員才能配鏡。 也就是說，對於小林眼鏡而言，要再拓展分店數，門店空間規劃、驗光人才招募，種種佈局規劃，得要思考到十年後變化。

張騰達認為，日系快時尚品牌多將店面設立在百貨公司內，無論是在空間上、設備上都很難調整到符合驗光人員法的要求。「未來快時尚就會面臨到這個問題，」他這樣說。

身兼台北市驗光師工會副理事長的張騰達認為，到了2026年，全台眼鏡行大約會從5,200間縮減至3,500間，許多非連鎖的眼鏡行，可能會由於空間或是人才不合規定而面臨歇業。

他指出，「這也是小林眼鏡目前無法快速展店的原因，必須先讓現有的店能夠達標。」

小林眼鏡目前僅有160間門市符合驗光新制規定，因此，當務之急不是拓展新店面搶市占，而是在10年內，讓旗下所有門市都符合驗光人員法規定。

同時，他們也正在積極與獨立眼鏡行接洽，邀請這些業者加入小林眼鏡連鎖體系，看好生力軍加入體系後，能成為小林眼鏡拓展分店數的另一道推力。

展望未來，小林眼鏡將持續透過電商搶隱形眼鏡市場；同時，也盡快將旗下門市符合驗光人員新法規範。以此來與日系快時尚品牌拚輸贏。

責任編輯：蕭閔云