內政部呼籲，為避免清明掃墓人群聚集，已停辦千人以上的大型法會，同時希望民眾採用「線上祭祖」、「直播」的方式追思。

隨著新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）短期內仍看不到停止跡象，卻又撞上自下週起4天的清明連續假期，有人群群聚的可能性。

為了避免群聚感染風險，內政部呼籲，今年清明祭祖活動希望民眾採分流掃墓，提前掃墓避開人群；或由少數人代表到現場祭祀，並以網路直播讓其他人共同參與，倡議「佛系祭祖」的方式進行。

內政部：呼籲採線上方式祭祖，避免群聚

為了避免武漢肺炎隨著清明祭祖人群群聚再次傳染，內政部呼籲採用「線上祭祖」、「直播」的方式進行掃墓。 行政院新聞傳播處

內政部表示，已請地方政府輔導轄內公私立殯葬設施，於疫情期間停止辦理千人以上的大型清明法會。

如辦理祭祀相關活動，應落實各項防護措施，並規劃適當活動空間，保持空氣流通，或透過網路直播等方式參與，減少人群聚集接觸感染風險。

目前多數地方政府已取消、延期或改為線上直播方式舉辦法會、實施殯葬設施人流管制、提前於3月開放納骨塔及墓園，且有部分縣市因環境限制，於清明連假不開放入塔祭拜，有18縣市不提供掃墓專車，只有台北市、新北市、台中市及基隆市仍維持提供專車，但已規劃相關防疫措施。

此外，各地方政府也積極向民眾宣導應佩戴口罩，並要求配合工作人員測量額溫、手部噴灑酒精清潔，若有發燒狀況及呼吸道症狀者，不得搭乘專車或入塔祭拜，以降低傳染風險。

為方便民眾遠距追思，內政部與臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、新竹市、嘉義市、彰化縣、雲林縣及金門縣等地方政府，都有提供線上追思服務，填上追思人的姓名，並可線上獻花、獻果，頁面仍相當陽春。

各地的線上追思、線上祭祖頁面還相當陽春，民眾也許可以採用少數人代表加上直播的方式，讓全家族人的共同祭祀。 內政部全國殯葬資訊入口網

各地方因應清明掃墓的最新防疫措施，可至內政部全國殯葬資訊入口網：http://mort.moi.gov.tw瀏覽查詢。內政部民政司司長林清淇林清淇也再次呼籲，希望民眾避免出門群聚，「 可以用線上祭祖跟祖先溝通 。」

高鐵、台鐵已加強消毒次數

交通部路政司司長陳文瑞，則針對清明連假的交通進行說明，建議國人搭乘台鐵、高鐵時全面配戴口罩，車輛也都已加強消毒次數，請國人放心搭乘。

此外，陳文瑞也提到，自19日起入境者，均要進行14天的居家檢疫，如果有回台掃墓，但居家檢疫尚未期滿者，切勿以掃墓為由外出，以免受重罰。

責任編輯：陳映璇