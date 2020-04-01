台灣將開始實施社交距離措施，到底實施社交距離後的社會是什麼樣的情形？新加坡3月27日已早一步實施，餐廳座位、排隊、搭電梯⋯⋯都有畫出具體分隔線！

中央流行疾病管制局指揮官陳時中宣佈台灣開始實施社交距離措施，而新加坡早在3月27日就執行社交距離防疫措施，除嚴格執行，最高被處罰金及6個月刑期，實施數日立刻獲得具體成效，看星國怎麼做？

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全世界越演越烈，到底該是佛系的淡然處理，還是積極的攻擊防禦病毒才是正途？

新加坡因應武漢肺炎多部會聯合組成特別工作小組，3月底決定採取更嚴格的措施， 針對人民日常生活中的行為（國內旅行、用餐）、工作、學校補習中心、信仰中心、休閒娛樂場所和零售購物中心實施許多政策 。

餐廳座位已經標記禁止入座的記號。 chomkins攝影

新加坡衛生部表示，公眾場合聚會應限制在10人以下、人與人之間的社交安全距離為1公尺，這些措施將於2020年3月26日晚上11:59生效，政策預計將實施到2020年4月30日，但如果情況沒有改善，則可以延長。

公共場所

公共場所的有團體旅行都將暫停。

這包括觀光或帶導遊的徒步旅行，用餐場所（小販中心和咖啡店）可以繼續提供餐飲服務，但其他活動（如現場音樂或卡拉OK）必須停止。

政府也要求餐飲中心必須 調整空間設置 ，包括桌子和座位的佈置，確保桌子或不同的用餐者之間至少間隔一公尺。群體的用餐者（例如家庭成員，夫婦）可以一起坐在一張桌子，但座位必須間隔開來，用餐者人數也應限制在10人以下。

也因此，許多餐廳及公共場所座椅，店家紛紛以 梅花座 方式，針對 禁止入座座位用顏色膠帶貼起X字標示 ，作為間隔，讓用餐人潮可以選間隔座位入座。

四人座位會有兩個被打上「Ｘ」，就算是夫妻、情侶，一起吃飯也只能斜對角坐。 chomkins攝影

信仰活動和補習中心

所有宗教服務和群體活動將被暫停，禮拜場所（例如寺廟，清真寺，教堂）可能會開放供私人禮拜和基本禮儀使用，但任何一次的團體人數不得超過10人。

所有補習將被暫停，目的是為了減少來自不同學校學生的接觸，提高學生的安全性，學校也實施一週有一天在家線上學習的措施，以減少師生的物理接觸，並且讓大家可以越來越適應數位遠距的學習。

休閒娛樂場所

所有酒吧和娛樂場所將關閉，這包括夜總會、disco舞廳、電影院、劇院和卡拉OK場所，這些場所的活動因為存在著持續且緊密接觸，而存在著病毒傳播的高度風險。

零售購物中心

零售購物中心可以營業，但是應遵守以下的規範：

隨時降低中心內的人群密度，使場地每16平方公尺的可用空間最多容納一個人。 團體人數不得超過10人，這適用於中心裡的展覽、博物館的團體遊覽和公開銷售活動。 分散會眾，並提供允許顧客之間至少間隔一公尺物理距離的環境，包括排隊和等候區。鼓勵透過預約等方式來管理，以最大程度地減少排隊，降低聚集的機會。 無法遵守這些要求的零售購物中心必須關閉，如果發現中心內部所提供的環境不符合以上這些要求，則可以進行罰款。

餐廳有許多空位。 chomkins攝影

如何確保政策落實？

國家環境局（National Environment Agency, NEA）以每個月2,500新幣（相當於5.3萬新台幣）雇用「社交安全距離大使」在公共場所進行政策輔導、宣傳和查核，由於違反規定可處以高達1萬新幣（21.23萬新台幣）的罰款與6個月的牢獄之災，多重罰則，確保政策能夠被具體落實。

社交安全距離大使的職責有：

1. 引導購物中心的顧客坐在無標誌的座位上（不可以坐在有標示叉叉的位置上）

2. 提醒顧客排隊時，彼此之間應保持1公尺的安全距離

3. 鼓勵顧客在座位有限的情況下，選擇打包或外送食物方式

4. 宣傳顧客自己將托盤放置在回收處

擔任大使最重要的特質是要能夠宣傳、說服人們實踐政策。有些學歷要求、語言必須有流利的英語和中文，其他方言則是另一種加分，同時必須具有「熱情、外向」的特質魅力，並能夠「說服他人改變其思維方式和行為的能力」、「能夠在購物中心環境中工作」、「過往具有的銷售和客戶經驗」也被視為加分。

儘管這些大使無法對違法民眾開立罰單，但必須注意的是，不遵守購物中心社交安全距離還是會被處罰。比方，若顧客沒有坐在未被標記為可坐的座位上，或者在排隊結帳隊伍中，與另一個人之間的距離不足1公尺，一旦被檢舉將被視為犯法，最高可處10,000新幣（約台幣212,928元）的罰款或最高6個月的牢獄之災，或兩者都有。如果不遵守公共安全措施，這些處罰也適用於公共場所的擁有者（老闆）和活動的組織與規劃方。

星國現場第一手觀察

因為社交安全距離的政策執行，工作中被鼓勵使用遠距工具來開會，或是讓能夠在家工作的員工們直接在家工作，工作時間的午餐，應該要盡量分成兩組，並在兩個用餐時間交互進行。

至於消費者在用餐時，都必須遵守坐在未標示XX的位置上，同行的夥伴不可以超過10人，坐在斜對角錯開並保持間隔1公尺的規定，大致上，在購物中心和咖啡店中，新加坡國民多半都有努力的執行。

chomkins攝影

賣場為確保排隊結帳顧客不會近距離接觸，也在地面畫置間隔一公尺的框，讓消費者可以有意識保持距離，而上班或購物中心的電梯，也在電梯內預先畫出四～五個空格，為保持距離，每趟電梯只能載運四個乘客，為此電梯必須多趟次載運。

電梯最多一次載4人。 chomkins攝影

當上班尖峰時段，因為電梯運量過低，大家都選擇爬樓梯。在捷運或是公車等大眾運輸工具，大家仍然並肩而坐，上下班時間也沒有足夠的空間讓大家可以實施1公尺以上的社交安全距離。

新加坡律師事務所Eugene Thuraisingam LLP的合夥人Chooi Jing Yen表示，雖然可能效果不大，但是新規定具有「非常強烈的象徵意義。」Chooi說：「這些法規是為了要凝聚集體對抗Covid-19的決心。進行刑事制裁的懲罰強化諸多的政策建議和法規，讓社交安全距離和其他對抗病毒的政策能夠漸漸被大眾接受和實踐。」

新加坡社交距離政策才剛剛實施，政策的實施效果還不明顯，預計再過兩個星期，將可以觀察到更多明確的政策效果。

一間郵局裡面只能有三人，其餘需在外面排隊。 chomkins攝影

責任編輯：蕭閔云

資料來源：

1. https://www.mom.gov.sg/covid-19/advisory-on-safe-distancing-measures

2. https://www.humanresourcesonline.net/singapore-tightens-social-distancing-measures-amid-recent-spike-in-imported-covid-19-cases/

3. https://mothership.sg/2020/03/social-distancing-ambassador-nea/

4. https://www.scmp.com/week-asia/health-environment/article/3077310/coronavirus-experts-say-singapores-new-social