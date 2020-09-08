2020年iPad發表已滿10周年，儘管光該裝置營收貢獻就足以躋身《財星》全球500大公司，仍未能助蘋果征服筆電、力壓智慧型手機，稱霸行動裝置市場。

賈伯斯（Steve Jobs）於2007年發表革命性的iPhone之後，當下請益知名電腦科學家Alan Kay的意見，後者指出：「把螢幕做大到5 x 8吋，你將會一統江湖！（Make the screen five inches by eight inches, and you'll rule the world.）」

3年後，蘋果公司於2010年1月27日發表iPad，旋即引發熱潮，以及「後PC時代」的熱烈討論——這就是未來多數人們將會使用的裝置嗎？

當年《華爾街日報》主辦的All Things Digital D8論壇上，賈伯斯更預測「在未來個人電腦（包含筆電）將會像貨車一樣，僅被少數人士使用」，後PC時代將會帶來全然不同的典範轉移。

賈伯斯生前在發表會上操作的第一代iPad已成絕響，並在2016年正式停止更新、支援維修。 Apple

用平板稱霸裝置界的黃粱一夢

2020年，iPad發表已屆滿10周年，儘管光iPad的營收貢獻就足以躋身《財星》全球500大公司（Fortune Global 500），仍未能助蘋果一統江湖。有使用者熱愛iPad，但有更多人僅用筆記型電腦，對於平板電腦不感興趣。這究竟是一款什麼樣的產品類型，能引發如此不同的意見？

回到1968年，Alan Kay發想了平板電腦概念機，並進一步在1972年發表文章〈A Personal Computer for Children of All Ages〉，將程式教育發展為針對幼兒探索啟發的「Dynabook」個人電腦概念，配備了觸控鍵盤與觸控筆。

1980年代，科幻電視劇《Star Trek: The Next Generation》開始出現PADD（Personal Access Display Device）觸控平板裝置，帶給人們更具體的印象，這樣極具未來感的科幻裝置，進一步成為許多電腦製造商努力的目標。

2008年加州山景城電腦歷史博物館，Alan Kay於「Dynabook誕生40周年」活動致詞，他手中的Dynabook原型機在1968年提出，其蘊含「電腦帶著走」概念，約莫下個世紀才得以實現商業化。 flickr cc by Marcin Wichary

2000年代，微軟推出了Windows Tablet PC，是一款以觸控筆為主的平板電腦，時任微軟執行長比爾‧蓋茲（Bill Gates）頗引以為豪，Alan Kay更表示這是第一款值得評論的類Dynabook電腦產品。對此，賈伯斯在《華爾街日報》舉辦的D1訪談公開指出「平板電腦將失敗！（tablet is gonna fail !）」。

2010年代，賈伯斯引領蘋果推出iPad，完全屏棄了觸控筆的機制，重新定義了平板電腦，然而隨著賈伯斯逝世，iPad僅熱銷三年後就逐年下滑或趨平，最終蘋果還推出了自家的觸控筆Apple Pencil支援iPad更多功能，雖在市場上占有一席之地，仍逐漸失去領航光環。

無論是Dynabook或是PADD，這些源自學術或科幻作品上的平板概念想像，引領了科技創新的方向，卻未必成為市場主流。最終在市場上勝出的，則是經過十多年迭代演化出來的筆記型電腦，以及轟然問世的全螢幕觸控智慧型手機。

令賈伯斯驚豔，產品定位卻尋尋覓覓

科技產品的市場發展，自有其時運機緣。2020年，正值iPad屆滿10周年之際，曾參與初代iPad產品研發的jarjoura在《Hacker News》回顧道：2010年的初代iPad，只是為了回應當時市場上風起雲湧的小筆電（Netbook）風潮，以及方興未艾的電子書閱讀器Amazon Kindle。

蘋果幾場內部會議中，除了賈伯斯之外，似乎無人對此產品感興趣：「第三方開發者會為我們開創出全新應用場景！」他興奮地表示，「開發者們總是讓我們驚豔不已！」

當時蘋果以自家的《iWorks》大舉進軍觸控式辦公室軟體，並且推出高質感的《iBooks》電子書商城，確實為市場投下震撼彈，時任微軟Windows部門主管的Steven Sinofsky亦深感威脅，並立刻下訂了一台iPad深入研究。然而最終觸控裝置僅止於輕量辦公，電子書市占率亦止步於出版總市場三成左右，最終皆僅成為利基市場，影響力有限。

賈伯斯與比爾蓋茲在D5論壇同台的珍貴畫面。他們或許都沒料到，當年蘋果與微軟著眼平板電腦帶起潮流的潛力，如今，普及全球各地大街小巷、人手一握的，卻是智慧型手機。 flickr cc by Joilto

那麼第三方軟體應用（App）呢？賈伯斯與時任iOS主管的Scott Forstall，曾殷切期盼的App Store掏金潮再現了嗎？喜愛在生活中使用iPad的讀者們，通常都會用哪些iPad App呢？

最初，iPad想取代你的報紙。傳統新聞媒體經歷了數年掙扎，逐漸轉換到網路渠道，人們都轉向使用手機來看線上新聞了。然而那些提供深度報導的專業新聞媒體呢？至今仍在努力尋求存活之道，譬如付費牆與訂閱制的崛起、尋求大眾捐款等經營方式。又譬如《Flipboard》這款使用體驗絕佳的社交新聞雜誌App，發跡自iPad平台，一年多後即順應潮流支援iPhone。

報紙媒介的重要性確實已幾近消亡了，取而代之的仍是無所不在的智慧型手機。

後來，iPad想取代你的書本與筆記本。大螢幕的裝置，確實很適合閱讀電子書或文件，再加上書寫體驗絕佳的Apple Pencil，以及眾多優秀的第三方筆記或繪畫App（譬如《GoodNotes》、《Paper by FiftyThree》等等），的確是一時之選。

可惜的是，Apple Book Store一直未能開展中文市場，此外，曾任iPad介面設計團隊主管Imran Chaudhri受訪時還表示，對於未能順利攻入教科書市場感到惋惜，無法解放孩童們的厚重書包。

如今，iPad僅僅成為你的娛樂裝置。對許多人來說，若不是特意用來玩遊戲或看影片，給小孩或長輩使用，iPad早已收在家裡蒙上灰塵。

知名商業分析網《Stratechery》認為，圖形化介面革命的Mac在1984年發表，10年後孕育了市值10億美元的大型商業軟體公司Adobe（如今Adobe市值邁向2,500億美元），反觀iPad並未能引發相近規模的商業效應。這也使得，大螢幕的iPad原本該是iOS觸控介面的終極版，但其軟體生態最終卻退化為放大版的iPhone。

Alan Kay 受訪時曾指出，事實證明，行動裝置發展至手機與平板之後，反而成為使人麻木的消費性電子產品，而非人類心智的助力工具。 shutterstock

成也App Store，敗也App Store

此外，Alan Kay亦對此感到不滿，並將這些問題歸咎蘋果。他曾在書籍訪談與演講Q & A中表示，Dynabook的核心精神在於：成為人們心智的助力工具（Wheels for the Mind），使得人們得以隨心所欲地運用個人電腦寫程式，並在網路上自由分享，蘋果卻禁止了iPad做到這件事，完全違背了個人電腦的原始精神。

Alan Kay甚至透露在賈伯斯逝世前，曾合力推動此項進展，最終仍功虧一簣。時至今日，開發者工具依然是iOS上最弱勢的領域之一。

究其根本，在於App Store審查政策。App Store作為iOS上唯一的軟體散布公開渠道，透過審查監管機制，為消費者們確保了上架軟體的品質，同時也暗地裡扼殺了許多創新，或是大幅延緩了許多創新的發展。

譬如，《Camera+》於2010年首創使用音量鍵來當快門鍵，卻遭蘋果懲罰下架App Store、要求移除此功能，結果一年後蘋果竟將此功能加入內建相機。

又如，2012年有人在網路上發布了「在iPad虛擬鍵盤上滑動游標」的概念影片，3天後就有工程師開發出《SwipeSelection》，但僅能上架到越獄（iOS Jailbreaking）後才可用的Cydia軟體市集，還要等到3年後，iOS才開始納入類似的游標滑動功能。

此外，蘋果亦嚴格控管付費App的金流方式，除了要求透過App Store訂價或App內購買，還限制不得採用其他付費機制。這雖然使得消費者能有看似一致性的消費體驗，卻也扼殺了「第三方軟體付費升級」的商業模式彈性，實則強化了平台自身的商業利益。

蘋果公司對App嚴加控管金流與開發自由的問題，在近期終於引爆。推出人氣大逃殺遊戲《要塞英雄》的Epic Games，日前針對App內付費的抽成問題，大動作對蘋果App Store、Google Play Store提告。Epic Games特意製作影片抨擊蘋果壟斷有如「老大哥」，希望外界一同參與抗爭別讓2020年成為《1984》。 YouTube

這些許許多多微小阻力的累積，最終使得開發者們趨於保守，僅追求與平台共榮、經認證可行或允許的商業模式。

隨著App Store上的軟體數量達百萬規模之後，蘋果還加強收緊「品質控管」，透過引用審查條款中的最低功能可用性（App Store Review Guidelines 4.2 Minimum Functionality）來拒絕上架功能看似簡單的App，這都使得App Store逐漸淪為既有商業軟體公司的競技場，如同資本主義下的百貨公司，看似琳琅滿目，實則千篇一律；看似讓程式開發專業化，實則將開發者／使用者身份一刀畫開，大幅墊高開發程式與發布作品的門檻，同時扼殺了iPad繼續成為創新活力迸射廣場的機會。

更令人擔憂的是，Android陣營的Google Play商店亦正朝向同樣方向，追加人工審核來收緊控管，App創新恐已面臨黑暗時代的來臨。

Alan Kay曾提出這樣的評判標準「簡單的事應該保持簡潔，複雜的事應該變得可行」，而這的確是個人電腦、乃至智慧型手機革命初期，所達到的境界，電腦的圖形化介面與終端機、手機觸控介面與App經濟，分別帶來了易用性與生產力。

反觀iPad確實保持了相當簡潔又強大的功能性，但與筆記型電腦相比，卻讓稍微複雜的工作變得幾乎不可行，最終使得人們多數只想用iPad來被動地消費內容，卻很難引發學習的興趣，更遑論主動創造或生產效益。

或許賈伯斯生前想也沒想過，今日的iPad依不同價格推出不只一種款式，雖說長相大同小異，卻讓消費者可以依自身需求，買到最適合自己的iPad。 Apple

又或許在這個消費主義盛行、娛樂至死的年代，人們都被豢養成喜好金錢交易、只重表象的社會動物，把愈來愈多的權力與責任讓渡給巨型資本主義公司，以經濟為名的巨輪輾壓許許多多的創新火苗，以及我們作為人的個體自主認知，最終彷彿黑鏡世界降臨。

倘若讀者心有戚戚焉，不妨暫時放下手機或平板，回顧數位生活為自己帶來了什麼呢？當我們為自己購置下一個工具、或投資下一個產業平台時，循此準則思考，就能避免紛亂資訊與一時熱潮迷惑，看見下一個明星產業的新創契機。

責任編輯：張庭銉