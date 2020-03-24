武漢肺炎疫情越發嚴重的現在，電商龍頭亞馬遜計畫動用其部份物流人力，協助美國政府遞送篩檢工具加快檢驗步調。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球肆虐，亞馬遜也將動員其強大的物流能力，為特定地區的民眾遞送篩檢工具，試圖加快各地掌握疫情的效率。

雖然亞馬遜在疫情中由於高漲的電商需求，已然遇上人力不足的情況，前些時候更在歐美地區廣徵10萬員工、調升加班費，面對各地持續惡化的疫情，仍舊不忘貢獻自己的一份力。

3月上旬時有消息指出，亞馬遜正與蓋茲基金會討論合作，旗下Amazon Care部門計畫為西雅圖地區的民眾，遞送武漢肺炎的篩檢工具；現在亞馬遜已啟動相關評估工作，可能近期會正式推出這項臨時服務。

亞馬遜旗下Amazon Care部門計畫為西雅圖地區的民眾，遞送武漢肺炎的篩檢工具。 Amazon

從員工服務轉為開放對外，亞馬遜支援加快篩檢步調

Amazon Care原先是亞馬遜為維護員工健康，於去年9月推出線上問診服務。亞馬遜員工及其家人能透過這項服務，利用視訊諮詢醫生、護士健康相關疑問，或進行初步線上診斷，同時也一併在此取得處方箋或處方藥。如有必要，Amazon Care也能安排護士前往員工家中，做進一步了解與診斷。

在亞馬遜規劃的藍圖中，Amazon Care可在數小時內，將篩檢道具遞送至民眾手中，負責將採樣完的道具送回檢驗單位，預計每天協助處理上千位需要篩檢的民眾，一旦檢測出陽性反應，則會再通知測試民眾。

在電商業務繁忙之餘，亞馬遜也計畫為西雅圖民眾遞送篩檢工具，加快武漢肺炎的檢驗步調。 Frederic Legrand - COMEO via shutterstock

目前西雅圖是採寄送篩檢工具給民眾，採樣完再寄回相關單位的方式處理，一來一回少說得花費數日時間，亞馬遜的參與可望加速既有的篩檢流程。

Amazon Care對外表示，目前負責這項遞送計畫只有該部門，代表亞馬遜普遍的物流人力不會參與其中，每位協助運送篩檢工具的員工都接受處理醫療器材的相關訓練。

Amazon Care負責人海爾頓（Kristen Helton）聲稱，遏止肺炎疫情需要政府及企業共同的付出，他們也亟欲利用Amazon Care的物流能力，為當地提供支援。

英國也想加快篩檢速度，傳接觸亞馬遜尋求合作

Amazon Care在西雅圖的計畫緊鑼密鼓籌備之餘，英國也希望能借助這位電商龍頭的力量，加速對醫療人員及社工篩檢。根據《金融時報》報導，英國衛生官員正與包括亞馬遜在內的企業商討，如何加速第一線人員的篩檢速度。

從改變全民產生抗體的「佛系防疫」路線後，英國首相強森（Boris Johnson）也宣示加快篩檢步調的決心，目標在一個月內達到一天篩檢多達2.5萬人，現況則為每天6,000人左右。

與亞馬遜的商討，便是達成這個目標的一環，英國期望亞馬遜能在當地提供線上下單篩檢工具的服務，醫護人員篩檢完再由旗下物流團隊送至檢驗機構判定，結果則再回報衛生單位。

《路透社》則指出，這項計畫預估未來會拓展至一般大眾服務。不過，連西雅圖試驗都尚未完全展開的現在，亞馬遜會不會點頭答應協助英國政府，恐怕暫時還很難說。

資料來源：CNBC、TechCrunch、Citya

責任編輯：陳映璇