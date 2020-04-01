中央流行疫情指揮中心公布「社交距離」指示，強調目前在柔性勸說的部分，請民眾於室內保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離，若無法保持，則需佩戴口罩。

中央流行疫情指揮中心今（1）日表示，新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情已擴大至全球大流行，近期境外移入病例數快速增加，不排除潛藏有「未就醫」或「無症狀之感染者」進入社區，威脅台灣防疫安全。

為降低社區感染風險，指揮中心制定「社交距離注意事項」，強調兼顧民眾合理權益，並顧及台灣防疫安全等雙重前提下，分階段鼓勵社會大眾保持社交禮貌或強制保持社交距離。

保持社交距離分2階段實施

第一階段是柔性勸說

建議民眾避免出席展覽會、體育競賽、演唱會等近距離接觸的社交活動，也應避免進入與維生無關之娛樂等性質之場所。

並建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離， 若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離 ，但處於擁擠、密閉的場所仍應佩戴口罩。有較高機率近距離接觸，無法有效維持1.5公尺社交距離的場所，業主應停止營業。

如捷運等大眾交通工具，無法保持1公尺以上的距離，則必須要佩戴口罩。

第二階段是強制處分

除了醫療、執行公務、維生等必要性活動，其餘非必要性活動，特別是娛樂活動，均在禁止之列。必要性活動亦須維持室內1.5公尺、室外1公尺之社交距離。與他人間若雙方均正確佩戴口罩，仍應保持至少1公尺的距離。

該注意事項分別就餐廳、校園或辦公室、大眾運輸、賣場或其他營業場所、排隊人龍、特殊機構（如長照機構、監獄等）及其他特定場所等情境，提供維持社交距離的個別規範。

指揮中心也請民眾在防疫期間，務必遵守相關規範，以降低社區感染與傳播的機會，保護自己也保護他人。

責任編輯：陳映璇