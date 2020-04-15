書店除了開在百貨公司之外，還有哪些數位經營的新作法值得參考？

近幾年受到閱讀與消費習慣改變，老牌實體書店紛紛掀起歇業潮，儘管誠品、蔦屋仍一枝獨秀，成為文青心目中最美的文化風景，但仍難改變多數民眾「把書當裝飾品、把書店當打卡地標」的事實。究竟書店除了開百貨公司之外，還有哪些數位經營的新作法值得參考？

儘管世界各國都普遍面臨讀者流失、實體書店難以支撐的局面，但中國算是少數的特例，在政策支助、民眾追求知識變現的潮流下，不少頗具規模或特色的書店仍一家一家開出。根據《2019-2020中國實體書店產業報告》，中國的書店總量超過7萬家，穩居世界之冠，超過印度的2.2萬家及美國的1.4萬家，2019年中國新開書店超過4,000家，相較之下美國與英國僅新開99家及15家；另根據中金易雲公布的《2019中國實體書店圖書報告》，2019年中國的實體書店銷售逆勢成長5.85%。

書店經營的新套路，文化與科技並存

目前中國的實體書店，已從傳統的圖書賣場、體驗式書城，快速往智慧書城及文化空間場域的方向升級，讓科技與文化得以完美並存。的確，愈來愈多書店以5G為訴求，例如：廣西大學就與廣西出版傳媒集團、廣西移動合作，設立5G校園智慧書店「灕江書院·彤書屋（廣西大學店）」，積極打造多種5G智慧場景，除了提供智慧閱讀、行動支付等功能之外，更透過5G技術實現3D投影、虛擬實境（VR）等應用，將「彩虹」、「太空」、「海底」等景象「搬」進書店，讓書店搖身一變成為數位學習與智慧教育的伸展台。

新華書店則是與北京發行集團合作，在北京多處打造「24小時無人智慧書店」，提供自助購書、自助借閱等功能，店內整合了智慧門禁系統、商品電子標籤系統、動作識別防盜系統、圖書感應借閱系統、人臉辨識、遠端客服等創新技術，其智慧終端機則是具備智慧語音辨識、商品檢索、自助結帳等功能，還能捕捉讀者在店裡的行動軌跡，並可根據用戶以往的購買記錄做精準的購書推薦。

跟其他無人商店類似，讀者掃碼進入書店後，可透過商品搜尋機制找到書籍陳列位置，結帳時只需在自助結帳系統掃描商品條碼，即可掃碼付款並取走書籍，店門就會自動開啟讓讀者離店；如果是要借閱書籍，讀者可透過RFID將書籍靠近終端機加以感應，即可自動識別書籍資料並快速完成借閱手續。

位於深圳龍華的深圳書城龍華城，強調是以網路＋物聯網為基礎、利用大數據提供創新應用的智慧書店，在書店的每個角落都加入科技元素，例如智慧燈光、智慧監控、智慧導航、智慧建築管理、智慧停車場在內，另外其智慧會員系統、人臉辨識等功能則是結合到商場營運管理平台中，可針對讀者的特定喜好與消費需求提供個人化服務。

當書籍也可以外送，30分鐘即可取得精神糧食

你應該訂過Foodpanda、Uber Eats這類的美食外送平台，但如果這些平台送來的不是熱騰騰的美食、而是一本本的書籍呢？中國近來掀起一股「外送書籍」熱潮，包括新華書店、上海三聯書店、鐘書閣、Page One等有經營線上書城的實體書店，都在美團開始推出最快30分鐘的送書服務，在新冠疫情緊張的此刻，顯然獲得不少消費者青睞。

根據美團閃購統計，其於三月份舉辦的第一屆線上讀書節活動，在短短3天內創下近1,000本的銷售成績，其中以兒童繪本、社科書籍、辭典及教科書較受歡迎，連帶也帶動了文具、文創及餐飲類商品的銷量，例如有消費者買到中信書店啟皓店的牛角包、點心就大為好評。

對於實體書店來說，與知名的外送平台合作，或許是擴展客群的一個新契機，但其中包括網路後台機制的串接、設定目標族群、選品及訂價機制、建立商品庫、配送服務範圍等細節的考量，最大問題在於一般消費者尚未建立「透過外送平台買書」的消費習慣，且書籍畢竟不是餐飲這類的生活必需品，是否真有30分鐘內快速送書的大量需求，仍值得進一步觀察。

線上線下並進，讀書會變身付費知識內容平台

在這個閱讀量持續下滑的數位時代，為何線上與線下的讀書會卻是逆勢成長？答案應該是社群。

讀書會原本是出版社及書店挖掘用戶、轉化銷售的一種行銷模式，透過精選好書、說書共讀共聽、互動參與等方式，讓沒有時間選擇書籍、消化知識的民眾可以透過碎片化的時間實現系統化學習，當然也可為書籍創造精準行銷的機會。

中國近幾年就培養出許多分眾化的讀書會，例如中信出版墨菲線上讀書會就以理財、金融、經營管理類書籍為主，新世相則是聚焦在商業、歷史、文學和哲學等通識性知識，聯合天際旗下的「未讀Club」則是涵蓋文學、科普、藝術、生活等多個領域。

以近幾年爆紅的樊登讀書會為例，其採取每週推薦一本書的方式，用一年讀50本書的方式號召用戶，精選家庭、心靈、職場、創業、人文等領域的優質書籍，以圖文、音頻、視頻等內容精華解讀，強調45分鐘即可吸收書中精華，一天只要人民幣1元（約新台幣4元），年費365元（約新台幣1558元），至今已有超過3,300萬用戶，累計超過22億次收聽。

樊登讀書會在文藻外語大學的線下交流活動。 樊登讀書台灣總代理 小草遠志

有趣的是，早期的讀書會較偏向於書友的線下聚會交流，近幾年則是轉變為線上的付費知識內容平台，但樊登讀書會則是同時佈局線上與線下，其相當重視實體分銷通路，因此快速在各省市拓展加盟的讀書分會，甚至已經開到海外，目前在全球共有3,000多個授權點；各分會常舉辦讀書會、品酒會、心靈課程、插花課等活動，每年共舉辦四萬多場實體活動，相較於一般網路行銷僅有5~10%的轉換率，人際互動及口碑行銷的效果明顯更好，註冊用戶變成付費用戶的轉換率達到20%以上。

除了樊登讀書以外，其旗下還有樊登書店、樊登小讀者、一書一課、知識超市、年輪學堂、我是講書人等營運項目。其中樊登書店是在各地開設的實體書店，同樣採用加盟申請的模式，至今已開設200多間，樊登小讀者則是針對幼童讀者成立的子品牌，一書一課則是企業版的學習平台，「我是講書人」則是與電視台合作的選秀節目，藉此挖掘各地的優秀說書講師。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：FC未來商務

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