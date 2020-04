Femtech的幕後推手,來自於大量優秀的女性創業家。根據CrunchBase研究:2019年可說是女性創業成果豐碩的一年。

投資趨勢分析的權威機構CrunchBase於2020年初,發表了關於女性新創的研究《十年回顧:女性創業家募資報告》(A Decade in Review: Funding to the Female Founders)藉由資料分析及公開成果,以釐清近年來 Female Technology(又稱 Femtech) 發展趨勢,同時,也讓大眾透過數字看見新創環境裡的性別差異。

女性創業成果豐碩的一年!

2019年,全球成功在首輪募資便成功作收的新創公司中,有 20% 的公司創辦人包含女性,比過去十年成長了 2 倍。

除此之外,以整體募資量來觀察,相較於十年前僅有約 9% 的創投資金投入包含女性創辦的公司,去(2019)年攀升至 12%,以實體資金數目來看,僅僅 3% 的漲幅代表流入女性主導創業公司的資金由過去的 30 多億增加至 260 多億美金。

另一方面,從種子輪的平均投資金額也可看出:女性創業家的競爭力逐漸與男性創業家並駕齊驅。2010 年,全為女性主導的創業公司僅獲得 35 萬美金挹注,而男性主導的新創公司則獲得 65 萬美元資金,兩者差距近乎兩倍之多;然而,2019年,女性創辦人所屬新創公司的融資資金上攀至 120 萬美金,相較於男性創辦人所屬公司的 136 萬美金,差距服務愈趨減少,可見性別差異反映在投資機會的影響日漸示微。

2019 年女性參與的獨角獸公司數量創歷年新高

根據 CrunchBase 《十年回顧:女性創業家募資報告》(A Decade in Review: Funding to the Female Founders)研究指出,2019年共有 21 家新進獨角獸公司(估值達到10億美元以上的新創公司)產生,這個成績不但創下歷來單一年度最多的紀錄,也有更多女性創業者的加入。

這些參與新創的女性在去年成功募資接近 30 億美元,其中包含五家全女性創辦團隊的新創公司:行李箱品牌Away、美妝品牌Glossier、學習平台Guild Education、女性衣著電商Rent the Runway及精品D2C(Direct-to-consumer,直接面對消費者)公司The RealReal。

綜合研究報告,不管是由成功於首輪募資的新創公司數量、整體創投資金量、種子輪的平均創投資金量及女性參與的新獨角獸公司數量,皆可看出女性創業已成為全球發展的重要趨勢,而2019年更可說是女性創業成果豐碩的一年。「投資至少擁有一位女性創業家的新創才符合經濟效益。」All Raise(致力於推動科技業女性地位的非營利組織)CEO Pam Kostka 說道。他指出,當性別更多元化時,投資方與創業方對市場整體了解會更全面,收益通常會更好。

資料來源:

1. A Decade in Review: Funding to the Female Founders

2. Companies cofounded by women are getting more funding than ever

3. Femtech: Right time, wrong term?

4. The Next Decade Will Bring More Venture Capital To Female Founders