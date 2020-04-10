日前在英國傳出5G網路基地台可能傳播新冠病毒的謠言，雖然聽起來有些不可思議，但不少英國鄉民卻因此誤信地方電台播報，縱火燒毀英國伯明翰地區多座基地台。

每當有重大社會事件發生，伴隨而來的常是以訛傳訛的謠言擾亂人心。近來隨著新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球蔓延，出現許多關於疫情來源或治療詐騙訊息，讓各大社交平台疲於管控封鎖不實消息。

尤其日前在英國傳出5G網路基地台可能傳播新冠病毒的謠言，雖然聽起來有些不可思議，但不少英國鄉民卻真的聽信地方電台播報，認為5G網路基地台成為傳播新型冠狀病毒的幫凶，縱火燒毀英國伯明翰地區多座基地台，甚至辱罵或攻擊架設基地台的工作人員。

5G基地台散播病毒？英國官方緊急出面闢謠

對此，英國文化大臣奧利弗·陶敦（Oliver Dowden）除了緊急對外發出澄清，強調基地台所發送訊號並不會成為新型冠狀病毒傳播媒介，同時也找來Facebook、Twitter、Google等網路公司討論，希望透過這些業者配合阻止類似不實傳聞持續擴散。此外，YouTube也以「內容未經醫學證實」為由，將與5G網路基地台恐散播病毒相關影片下架，藉此減少假消息持續造成社會恐懼。

由於對新型冠狀病毒疫情在英國尚未緩，甚至就連英國總理大臣鮑里斯·強森（Boris Johnson）也已經確診，甚至一度傳出病情加重進入重症病房，在社會充滿恐慌的氣氛下，才讓不了解網路基地台運作方式的無知英國民眾，很快地相信地方電台錯誤的播報內容。

疫情恐懼籠罩，民眾誤信謠言

類似情況，就像早期許多民眾以為電腦跟人類一樣會因為病毒感染生病，甚至出現老年人幫電腦加蓋保暖衣物的離譜現象， 不少英國民眾可能在極度恐懼下忘了查證 ，而誤認為網路基地台發送訊號可能對人體產生影響之餘，同時也會讓病毒擴散到各地。

即使目前的確有不少研究發現，網路基地台發送電磁波訊號確實對人體產生影響，但實際會出現立即反應情況案例並不明顯，例如過去有不少研究認為長期處於電磁波環境可能致癌，實際上要產生病徵可能已經是幾十年後的事情，直接影響程度難以判斷。不論如何還是要再次強調，即便網路基地台廣義上對人體有不良影響，卻不會成為新型冠狀病毒的傳播媒介。

資料來源：The Verge、FEMA

責任編輯：陳映璇