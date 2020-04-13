Google與蘋果（Apple）這兩大科技界勁敵，在疫情下也聯手開發追蹤App，追蹤確診者動向保障用戶健康安全。

Google、蘋果這科技界的兩大勁敵，在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的威脅前，也放下過去的競爭，攜手利用技術協助防疫。兩者對外界透露，他們正於Android、iOS平台上，開發一款用於追蹤武漢肺炎感染者地理位置的App。

兩大科技巨頭在上週五對外透露這項合作關係，聲稱將在5月時發布API，提供各國政府衛生單位將此追蹤功能納入App裡，下一階段蘋果、Google則計畫在未來幾個月內，將藍牙追蹤功能建構至作業系統中。

隨著武漢肺炎疫情日漸嚴峻，各國政府也不斷呼籲企業共同協助防疫，特斯拉、福特、通用等車廠投入呼吸裝置的研發製造；奢侈品巨頭LVMH也動員香水工廠製造洗手液。

Google與蘋果同樣致力於此，舉例來說Alphabet旗下生技公司Verily曾推出線上篩檢網站，引導有患病疑慮的民眾前往現場檢驗；蘋果也宣佈捐贈2,000萬個口罩，並與供應商合作生產防護面罩。

如今兩者又更進一步，官方新聞稿中提到，Google與蘋果共同宣佈一項合作，利用藍牙技術協助政府、衛生單位減少病毒傳播，並兼顧用戶的隱私及安全性。

藍牙追蹤用戶行動，警示感染風險

至於這套系統如何運作，Google也以圖文的形式進行介紹。假設當A與B有過一小段時間的近距離接觸時，兩者手機會以藍牙交換匿名的辨識標籤，這些標籤每15分鐘就會變換一次，保障用戶的身份不會被認出。

未來14天（衛生單位可自訂）內一旦B確診並自行在App上回報，A也會收到曾與確診案例接觸過的警告通知。

《彭博社》指出，iOS及Android用戶約占全球30億人口，這項措施可能令超過3分之1全球民眾受到科技巨頭的監控。

對此Google強調，這款App不會記錄用戶的個人數據與地理資訊，不會披露任何可供辨認確診用戶身份的資料。所有收集的資訊只會保留14天，並只有衛生單位相關負責人有查閱權限。

蘋果和Google表示， 他們正在與衛生單位討論，警告通知中應該包含哪些訊息，好在保障用戶隱私權益與防疫間取得平衡。

另外，這套系統是採自願參與的方式進行，受到追蹤前都需用戶自身的許可。隱私議題在當今備受各界審視，加上要讓確診民眾願意主動回報，Google與蘋果在維護隱私上，一點也不敢大意。

台灣開發社交距離App，減少用戶群聚風險

無獨有偶，台灣政府目前也正研擬開發利用藍牙技術，追蹤民眾是否有保持社交距離。行政院與台灣人工智慧實驗室攜手合作，推出「台灣社交距離App」專案。

根據台灣人工智慧實驗室杜奕瑾在Facebook上分享的專案連結，這款App可以記錄與其他用戶的接觸情形，並對接近人群密集的地方進行警示。類似Google與蘋果的作法，假使有用戶確診武漢肺炎，可以選擇分享匿名的hashed ID，讓他人知道自己是否在無意間接觸過確診案例。

隱私問題同樣在網頁上被提及，專案中強調，這款App預計以去中心化的方式記錄數據，且歷史記錄在個別裝置上只會儲存28天，並在民眾自願參與的基礎上運行，民眾可以自由安裝或卸除這款App。

不過，有學者擔憂，當這類「自願」的App問世時，搭配政策可能會變成強制性的，例如中國曾推出健康碼防疫的App，以3種顏色分類民眾進行監控，以確保該隔離的民眾不會外出。

責任編輯：陳映璇