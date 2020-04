口罩販賣機即將上路,在多元化配給通路的同時,也確保使用者的隱私安全,更可能作為解決方案輸出海外,增加台灣在國際上的曝光度。

台灣宣布捐贈1,000萬片口罩給新冠肺炎疫情嚴重的國家,提供給世界各國的口罩也已經抵達,歐盟官網更放上口罩運抵盧森堡機場的影片,據媒體報導,這是中華民國國旗近30年首次出現在歐盟官網。

然而接下來,我們可能看到「Taiwan Solves Problems.」

中央地方攜手合作,推出實名制口罩販賣機

台北市政府近日正式宣布將試行「實名制口罩自動販賣系統」,插入健保卡,認證確認符合購買資格,再完成付款程序,據稱 1 分鐘就可買到醫療用口罩。

衛福部陳時中到現場表示,中央與地方在資訊流合作一起串起自動販賣系統,盼望能透過自動販賣減低藥局人員壓力。

大家買不到口罩不開心,因此施行「實名制配給」,而實名制與隱私保護是拉扯的關係。另一方面,當買口罩要排隊,引起民怨的同時,更多人開始要求政府開放更多渠道,加快口罩釋放的速度。而現在推出了「實名口罩販賣機」,或許可以改善人力不足的問題,但也會引起新的疑慮,例如隱私。

我們要求政府做中心化的追蹤管理,避免有人冒名購買、超量購買,確保具備資格的人才能購買(週期限制:一週9片口罩;次數限制:一週領一次、總量限制),然而有追蹤、有政府的管理介入,必然就會產生以下問題:

你是否擔心:政府追蹤著你的隱私?是否害怕業者掌握你的所有醫療口罩購買紀錄?



如何確保隱私問題?

經我瞭解,實名口罩販賣機的API會串接健保署的口罩資料庫,民眾插入健保卡後,販賣機透過MDVPN將資料集結傳回市政府資料庫,並由市府設置的防火牆對應特定埠號,以及VPN通道與健保署系統進行對接。

全程是封閉網路環境,資料在健保署系統做完身分認證及購買資格核對後,回傳給販賣機。換句話說:

口罩販賣機只會接收到該健保卡是否符合購買資格的資料,然後吐出口罩。業者本身(包括販賣機)是碰不到購買人的私密個資,不會出現之前校園販賣機搜集學生個資的問題。



目前哪裡有實名口罩自動販賣機?

地點: 信義行政中心1F(松廉路側的門口)

時間: 平日:8:30 到18:30/六、日:8:30到12:00

流程:

1. 插入健保卡至讀卡機(健保卡須符合14天購買資格)

2. 按下販賣機倉道號碼或商品鈕

3. 付款購買(行動支付支援)

4. 取出口罩

營業時間非24小時,有待調整

口罩販賣時間資訊局指出,發放口罩以及補貨時間,都配合現在健康服務中心的時間,由於販賣口罩時還是需要有人在旁看管,不會24小時開放。

第一天開放使用口罩販賣機時我請朋友去實測,卻發現機子是擺在市政府裡,只要市政府鐵門一拉上,民眾就進不去買口罩了。經了解,目前仍屬「試行階段」,尚需作業人員在場協助並回報問題,未來經過測試階段後,個人認為沒必要限定在公務員的上班時間或六日上午時段。

第二天再有網友回報給我,營業時間自8:30分開始,卻發現一大早6:30就有民眾開始排隊使用「自動販賣機」,然後排隊人潮開始綿延於周邊地區。

我想應該可以把機子擺在更公開的場所,不同於藥局的每日集中發放時段,自動販賣機可以用分散式領取時段,提供多元領取管道(未來在便利商店或學校機關門口),讓「戰略物資」可以一天24小時不停配給,讓人民更容易拿到手中。

Taiwan can help 2.0

雖然實名口罩販賣機初期無法解決排隊問題,但作為一個新型態戰略物資配給方式,我是樂觀其成的。

我預估,這不只可以在台北使用,更應該複製到全台讓大家使用,以紓緩藥局人力不足、過勞的問題(自動販賣機可以24小時運作),在廣設鋪點後應可緩解排隊人潮,但有一點是讓我更興奮的:

這個計畫有潛力成為「Taiwan can help:口罩輸出2.0」

口罩目前作為全球稀缺戰略資源,捐贈物資當然是最直接的,台灣不只能捐贈資源,更可以輸出整套Solution。

而針對未來可能出現的跨境身分認證問題,經詢問Biilabs CEO LMAN之後得知:

「區塊鏈技術的解決方案可派上用場,它會是多方交易和隱私保護下的相對最佳解。」



即是所謂Decentralized Identifier(DID,分散式身分認證),台灣在今年2月已經有業者推出「酒類販賣機」案例。一個結合身分認證、區塊鏈分散式帳本技術與個資保護的口罩自動販賣機,如同這次負責「實名口罩販賣機」的協力新創BiiLabs CEO LMAN說的:

當然這難度會比捐口罩更高,因為物資捐出去、運到指定地點就結束了,而DID還會涉及到與其他國家各自的數位ID系統對接,但如果這次口罩販賣機實驗成功,台灣有能力提供一個不侵犯使用者隱私、運用分散式帳本技術,並結合硬體製造的整廠輸出解決方案。

我認為可以整廠輸出給全世界政府或單位,讓世界看到「Taiwan Really can Help.」

到時,我相信世界會驚喜台灣對於疫情應變力及科技實力。

