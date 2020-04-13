口罩販賣機即將上路，在多元化配給通路的同時，也確保使用者的隱私安全，更可能作為解決方案輸出海外，增加台灣在國際上的曝光度。

台灣宣布捐贈1,000萬片口罩給新冠肺炎疫情嚴重的國家，提供給世界各國的口罩也已經抵達，歐盟官網更放上口罩運抵盧森堡機場的影片，據媒體報導，這是中華民國國旗近30年首次出現在歐盟官網。

然而接下來，我們可能看到「Taiwan Solves Problems.」

中央地方攜手合作，推出實名制口罩販賣機

台北市政府近日正式宣布將試行「實名制口罩自動販賣系統」，插入健保卡，認證確認符合購買資格，再完成付款程序，據稱 1 分鐘就可買到醫療用口罩。

衛福部陳時中到現場表示，中央與地方在資訊流合作一起串起自動販賣系統，盼望能透過自動販賣減低藥局人員壓力。

大家買不到口罩不開心，因此施行「實名制配給」，而實名制與隱私保護是拉扯的關係。另一方面，當買口罩要排隊，引起民怨的同時，更多人開始要求政府開放更多渠道，加快口罩釋放的速度。而現在推出了「實名口罩販賣機」，或許可以改善人力不足的問題，但也會引起新的疑慮，例如隱私。

我們要求政府做中心化的追蹤管理，避免有人冒名購買、超量購買，確保具備資格的人才能購買（週期限制：一週9片口罩；次數限制：一週領一次、總量限制），然而有追蹤、有政府的管理介入，必然就會產生以下問題：

你是否擔心：政府追蹤著你的隱私？是否害怕業者掌握你的所有醫療口罩購買紀錄？



如何確保隱私問題？

經我瞭解，實名口罩販賣機的API會串接健保署的口罩資料庫，民眾插入健保卡後，販賣機透過MDVPN將資料集結傳回市政府資料庫，並由市府設置的防火牆對應特定埠號，以及VPN通道與健保署系統進行對接。

全程是封閉網路環境，資料在健保署系統做完身分認證及購買資格核對後，回傳給販賣機。換句話說：

口罩販賣機只會接收到該健保卡是否符合購買資格的資料，然後吐出口罩。業者本身（包括販賣機）是碰不到購買人的私密個資，不會出現之前校園販賣機搜集學生個資的問題。



目前哪裡有實名口罩自動販賣機？

地點： 信義行政中心1F（松廉路側的門口）

時間： 平日：8：30 到18：30／六、日：8：30到12：00

流程：

1. 插入健保卡至讀卡機（健保卡須符合14天購買資格）

2. 按下販賣機倉道號碼或商品鈕

3. 付款購買（行動支付支援）

4. 取出口罩

營業時間非24小時，有待調整

口罩販賣時間資訊局指出，發放口罩以及補貨時間，都配合現在健康服務中心的時間，由於販賣口罩時還是需要有人在旁看管，不會24小時開放。

第一天開放使用口罩販賣機時我請朋友去實測，卻發現機子是擺在市政府裡，只要市政府鐵門一拉上，民眾就進不去買口罩了。經了解，目前仍屬「試行階段」，尚需作業人員在場協助並回報問題，未來經過測試階段後，個人認為沒必要限定在公務員的上班時間或六日上午時段。

第二天再有網友回報給我，營業時間自8：30分開始，卻發現一大早6:30就有民眾開始排隊使用「自動販賣機」，然後排隊人潮開始綿延於周邊地區。

我想應該可以把機子擺在更公開的場所，不同於藥局的每日集中發放時段，自動販賣機可以用分散式領取時段，提供多元領取管道（未來在便利商店或學校機關門口），讓「戰略物資」可以一天24小時不停配給，讓人民更容易拿到手中。

Taiwan can help 2.0

雖然實名口罩販賣機初期無法解決排隊問題，但作為一個新型態戰略物資配給方式，我是樂觀其成的。

我預估，這不只可以在台北使用，更應該複製到全台讓大家使用，以紓緩藥局人力不足、過勞的問題（自動販賣機可以24小時運作），在廣設鋪點後應可緩解排隊人潮，但有一點是讓我更興奮的：

這個計畫有潛力成為「Taiwan can help：口罩輸出2.0」

口罩目前作為全球稀缺戰略資源，捐贈物資當然是最直接的，台灣不只能捐贈資源，更可以輸出整套Solution。

而針對未來可能出現的跨境身分認證問題，經詢問Biilabs CEO LMAN之後得知：

「區塊鏈技術的解決方案可派上用場，它會是多方交易和隱私保護下的相對最佳解。」



即是所謂Decentralized Identifier（DID，分散式身分認證），台灣在今年2月已經有業者推出「酒類販賣機」案例。一個結合身分認證、區塊鏈分散式帳本技術與個資保護的口罩自動販賣機，如同這次負責「實名口罩販賣機」的協力新創BiiLabs CEO LMAN說的：

當然這難度會比捐口罩更高，因為物資捐出去、運到指定地點就結束了，而DID還會涉及到與其他國家各自的數位ID系統對接，但如果這次口罩販賣機實驗成功，台灣有能力提供一個不侵犯使用者隱私、運用分散式帳本技術，並結合硬體製造的整廠輸出解決方案。

我認為可以整廠輸出給全世界政府或單位，讓世界看到「Taiwan Really can Help.」

到時，我相信世界會驚喜台灣對於疫情應變力及科技實力。

責任編輯：陳建鈞

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