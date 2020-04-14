Foodpanda今（14）日正式進軍全家，率先於雙北市區上線146間全家店舖，單店上線200個精選商品，並預計6月前合作門市將突破1,000家。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）帶動外送經濟，知名外送平台Foodpanda於今（14）日宣佈進軍全家，這也成為全台首間同時與Foodpanda、Uber Eats兩大外送平台合作超商。

Foodpanda宣佈，旗下熊貓商城將與全家聯手，率先於雙北提供即時外送服務，單間店舖上線近200個精選商品，涵蓋零食飲品及民生用品，並因應近期防疫減少外食的風氣，增加6成冷凍品項（微波小吃、主食、冷凍鮮物），滿足消費者日常需求。

Foodpanda x 全家外送服務啟動，預計六月前合作門市將破千

Foodpanda與全家合作分三階段上線，首波將於雙北市內上線146間全家店舖，5月初擴展至全台500間全家店舖，遍及台中、高雄等19縣市，並預計6月前合作店舖將突破1,000家，屆時全台9成縣市都可於Foodpanda平台選購全家精選商品。

自4月22日起，用戶也可以從全家會員App內連入Foodpanda的「全家商城」選購專區，並在四月底前提供單筆訂單不限金額皆免外送費的優惠。 Foodpanda

此外，自4月22日起，用戶也可以從全家會員App內連入Foodpanda的「全家商城」選購專區，並在四月底前提供單筆訂單不限金額皆免外送費的優惠。 全家外送的服務時間為凌晨五點半到凌晨兩點，可滿足深夜不想出門民眾的購物需求，並預測平均可帶動店舖大夜業績成長約一成。

自去年9月起就開始和Uber Eats合作，開始外送服務的全家表示，疫情加速催化消費者的商品外送需求，使得全家2月份店到宅服務的新來客增加15%。

誰會用超商外送？3種購物行為觀察

有趣的是，全家也觀察到了一些到店消費民眾與外送民眾間不同的消費行為。全家指出，外送服務用戶客群集中於25到35歲，可約略分為 「嘗鮮衝動」、「健康補給」、「箱購防疫」 三種購物行為。

在嘗鮮衝動消費部份，外送顧客與一般顧客的「目的型選購」行為大異其趣。前者傾向於在選購零食、飲品時一次購買數款同類型、但不同品牌之商品，如選購茶類會一次選購多種品牌，但皆為無糖茶飲的同類型商品，推估外送免出門，且省時、省力，因此易引發嘗鮮衝動消費行為。

在健康補給方面，則發現外送顧客在購買茶葉蛋、香蕉等未加工食品時，會併買果汁、牛乳等營養型飲品，且此類購物行為平均分佈於各時段，推測超商外送24小時服務的便利性及商品多元性，可隨時滿足追求健康飲食的顧客的消費需求。

此外，在「箱購防疫」的購物行為方面，則發現2月開始出現多筆箱裝水的訂單，推估消費者防疫意識高漲，進而減少出門次數，並善用店到宅服務增加日常用品備量。

四大超商佈局外送，搶全通路商機

根據經濟部統計處資料顯示，2019年全台餐飲業全年營業額為8,116億元，而外送占比約5%，相當於406億元商機。2019年的每日外送訂單相較2018年成長逾25倍，外送市場的高度成長性也吸引不少業者加入，開始與外送平台合作。

萊爾富指出，外送服務上線以來，已為門市增加超過10%的業績成長。 萊爾富

在外送平台中，Foodpanda是全台目前最積極佈局超商的外送平台。除了新增的全家以外，Foodpanda也在去年11月及今年1月先後與OK超商與萊爾富展開合作。

萊爾富目前已擴及全台共600家指定門市，提供民眾最低消費滿50元即享免運費優惠，以及開放雙北地區24小時外送服務等優惠。萊爾富指出，外送服務上線以來，已為門市增加超過10%的業績成長。至於OK超商，則開放約500間門市，並同樣提供24小時外送服務。

超商龍頭7-11則是自2014年起開始提供門市外送服務，一開始主要由店員負責外送，2019年起開始全球快遞加入合作，目前全台約9成左右的門市皆有門市店員或全球快遞提供的外送服務。

其中，7-11與全球快遞的合作區域限定在六都與新竹市區，共有2,606家門市加入，其中仍以台北市需求較高，約占整體全球快遞外送量五成。

責任編輯：陳映璇