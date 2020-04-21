華航宣佈全體基層減薪15%，高層減薪20~25%，預估為期3個月，期望大家共體時艱度疫情。不過攤開航空業財報，人事成本只是華航第四大營業費用。

全球航空業受重創，中華航空勞資協商後，20日敲定5月1日起針對高階主管減薪，基層員工則除減薪外實施周休3日政策，為期3個月，亦即至7月底止，內部粗估撙節政策每月少花1.5億元人事開銷。

共體時艱做法，華航萬人受影響

華航公會昨發出聲明，指「工會願意與資方共體時艱，同意公司減薪/減班休息，一級主管減全薪：25%，二、三級主管減全薪：20%，一般員工減全薪：15%。配合此減薪/減班休息方案之員工，公司同意保障其工作權，不予裁員。」配合業務緊縮及防疫，每月減班休息日平均增加4~5日，為期三個月。

根據華航公告，此波短期措施將影響員工人數高達1.08萬人，儘管營收規模在2016年起連續4年被長榮航業績超車，交出航空業龍頭地位，但華航在飛機架數及人力規模上仍高於長榮航，這也成為疫情下，撙節高營業費用支出濫觴。

華航營收結構來源。 高敬原製表

根據華航與工會協商結果，粗估華航每月至少可省下1.5億元的人事費用，相當於3個月人事開銷將撙節4.5億元，不過這項開支對每月開門做生意就要燒錢的航空業來說，其實仍是杯水車薪。原因有二，首先是人事成本高昂，4.5億元佔比過低；其次，整體費用支出來說，「人事」費用一直不是航空業最沉重負擔，只排在第四順位。

人事費佔開銷16％，華航成本高於長榮航

根據華航資料，客運收入佔華航去年營收64％左右，貨運約29％。營運成本裡，燃油是支出裡頭最大比例，約佔華航去年前三季費用30.7％；第二大開銷是租金、折舊攤銷，佔開支的16.6%；地勤場地費用13.7%排名第三大支出；再來是人事費用，佔開銷16.6%排名第四；至於飛機養護維修成本則佔13.3%，其實跟人事費用不相上下。

攤開華航費用成本，人事只佔第四順位支出。 華航

近期油價崩跌，雖對華航有幫助，但停飛使油耗成本也下滑，從前五大營業成本來看，此時除了砍人事費用，其他租金或機場場地使用費等都是年約，無法調整，修護成本攸關飛安，最後只好從人事費用端「擰毛巾」。

根據財報，華航2018年人事費用高達267億元，2019年也高達263億元，2018年購買飛機的折舊費用就193億元，即使飛機不開，也得照提費用。

對於20日的勞資協商，華航表示減薪減班目的是不裁員，維持員工工作權，減輕財務負擔。據了解，2月16日華航已實施主管減薪，並開放員工申請特殊事假、放寬留職停薪及鼓勵排休，不過成效不彰，迫使要再增加新措施。

反觀競爭對手長榮航，營收規模近年比華航大，但成本面相對輕盈。根據最新財報，2019年長榮航員工薪資支出約205億元，即便增列勞健保退休金提列費用，也是228億元，折舊費用一年約128億元都低於華航。

華航營收連續四年被長榮超車，但飛機比長榮多，全球客貨運量市佔率其實比長榮高。 華航

長榮航20日接受媒體詢問也表示不考慮裁員減薪。根據公告，2018年華航非主管員工總薪資為166.36億元，平均1.08萬人，平均年薪153.7萬元，而長榮員工總薪資127.71億元，以8393人計算，平均年薪152.1萬元。

責任編輯：陳映璇