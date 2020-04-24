比爾·蓋茲分享利用科學進步來阻止冠狀病毒爆發蔓延、以及大流行後社會如何恢復正常的觀點，人們進入「第二階段大流行」後，生活規範將不同以往。

微軟創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates）表示，微軟已開始逐步重新開放在中國的辦公室，而微軟重新開放管理流程可能成為其他企業的榜樣。蓋茲日前透過個人部落格，發表他對於如何利用科學進步來阻止新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）爆發蔓延，以及疫情大流行後社會該如何恢復正常的觀點，強調他認為對克服疫情至關重要的創新，以及逐步重新開放經濟的作法。

蓋茲以微軟在中國業務的重新開展為例，說明一旦發達國家開始進入「第二階段大流行」時，企業需如何逐步重新開放營運。蓋茲將「第二階段大流行」描述為「半正常」（semi normal），意指人們雖然可以外出，但仍將減少出門，並且不到人多的場所，呈現不像疫情大流行爆發時緊張，卻也不同以往的生活狀態。

蓋茲認為「第二階段大流行」期間，只應允許對經濟或人類福祉有好處且感染風險較小的活動，但因為頻繁的經濟活動會使人們的聯繫過於緊密，對決策者來說也成為一個灰色地帶，僅能透過風險和利益的權衡，並沒有一個非黑即白的答案。蓋茲建議，學校、飯店、製造業應儘速恢復正常，但體育賽事仍須暫緩。

蓋茲表示：「由於新冠病毒的傳染途徑之一是透過接觸感染，這將使得許多規範將逐漸改變。擁有大規模病毒檢測系統的國家不僅成為其他國家效法的對象，還將會在出現問題時提出警示。」

微軟在中國有6,000多名員工。 shutterstock

微軟在中國有6,000多名員工，其中約有一半員工將回到辦公室工作，而其他人則繼續在家工作，同時，出現新冠病毒症狀的員工也必需維持在家工作。回到辦公室工作的員工必須遵守戴口罩及保持社交距離等規定，而微軟的辦公室將加強清潔，並提供乾洗手給員工保持手部清潔。如同目前多數矽谷科技公司的差旅規定，僅有特殊原因的微軟員工可出差。

蓋茲強調，由於中國對對外開放持保守態度，迄今避免了疫情的反彈。雖然中國在四月初開始解除封鎖規定，允許民眾離開家門、搭乘火車、公車、飛機移動，並且可回到工作崗位。包括富士康等企業，都已在定時量體溫並保持社交距離的規範下，重新啟動工廠營運。

資料來源：GatesNotes、Business Insider