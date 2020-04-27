夠麻吉2019年縮減兩項業務：旅遊及宅配購物，讓獲利暴增6倍，在完成減法策略後，夠麻吉打算在既有業務上深化，新年度的加法戰術可否奏效？

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖股東報告書精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

以「吃喝玩樂的優惠平台」為定位的夠麻吉，最知名的業務賣餐券套票2020年將推出「線上預約功能」，消費者能在瀏覽餐券前，預知好不好預約，甚至可以買完餐券馬上預約使用，從賣券到訂位一條龍服務，是否衝擊網路預訂網如EZTABLE等新創可繼續留意。

夠麻吉2019年調整四大業務策略奏效，全棉營收持平但獲利反逆勢增加6倍，分析關鍵原因，是減少旅遊類線上訂房及宅配購物業務策略奏效，專注餐券銷售及會員點數經營營造，人事成本下滑。

2019年夠麻吉交易金額35億元，合併營業收入為4.44億元，年增加1.5%；合併稅後淨利為3,510萬元，年增加高達638.74%。

2019年可說是夠麻吉資源重新聚焦的一年，而展望2020年，董事長鄭少偉表示，仍將專注餐券銷售及美容類核心業務，旅遊業務則因國旅卡適用範圍限制放寛，子公司「一起旅行社」已申請獲得「國旅商店」資格，今年將瞄準公務人員一年約56億元國旅卡商機。

而網站也是夠麻吉2020年經營重心，為衝網站流量，成立虛擬組織針對內容行銷、SEO進行優化，另商品部分將跟百貨業者合作推美食街跨店互通餐券，同時看好「點數經濟」的崛起，夠麻吉也推動導購功能，用戶只要透過GOMAJI的連結至合作網站下單購買，即可獲得點數回饋。

創業家兄弟旗下生活市集與GOMAJI夠麻吉合作營運「宅配購物+」頻道。創業家兄弟提供 創業家兄弟

至於2019年曾提到的海外市場計畫，2020年營業報告書內並未提到隻字片語。

《數位時代》編輯部整理致股東營業報告書重點如下：

營業報告書 夠麻吉成立以來以吃喝玩樂的優惠平台為定位，涵蓋餐券、宅配購物、旅遊住宿、美容舒壓、生活娛樂等各領域類型的吃喝玩樂包羅萬象，協助店家「活化閒置資源及有效行銷」，並提供消費者「省錢及美好體驗」。

2019年度營業結果 2019年電子商務產業市場競爭激烈，其中以宅配購物市場影響最為劇烈，2108年6月已結束自營宅配購物頻道，改與生活市集合作，雖然2019年營收表現較2018 年度衰退，但成本也有一定幅度減少。



旅遊住宿方面，受到國人國內旅遊人次減少及國際線上訂房網站排擠作用，夠麻吉業績下滑，然公司於餐券及美容類商品買氣回溫，消費者下單量及交易額明顯攀升，都比2018年度顯著的成長，顯示O2O線上與線下結合模式仍然有很大的市場潛力。



整體而言，本公司雖因宅配購物及旅遊住宿業務的萎縮，但因2019年度餐券及美容類商品銷售上升及人事成本管銷費用較2108年度大幅減少，致使營收及獲利都較2018年增加。

2020年度營業計畫概要 將持續豐富餐券及美類業務的品項和服務內容以維持核心業務的成長。因應國旅卡適用範圍限制放寛，本公司及子公司「一起旅行社」皆已申請並獲得國旅商店資格，搶占公務人員一年約56億元的商機。



本公司亦將持續優化各種行銷模式如SEO優化及內容行銷方式以期建立長久有效的流量來源。

夠麻吉不斷調整服務重心，2020年以網站導購及會員經營為主，核心餐券將導入即時網站訂位。 截自GOMAJI

四大發展策略 1.流量策略

隨著各平台演算法大幅度調整、社群紅利降低、廣告費用攀升等現況，SEO是相對成本較低且能帶來長期效益的行銷投資，更是建立長久有效的流量來源。



本公司內部成立虛擬組織進行流量策略：(1) SEO 優化。持續不斷地改善網站內容及關注搜尋引擎演算法更新，確保關鍵字佔據搜尋引擎首頁，以排名優勢帶來穩定的自然流量，進而提升進站後的轉換率。(2)「內容行銷」。建立公司部落格頁面，產出高質量並且值得分享的內容，以獲得其他網站的反向連結增進流量。



2.銷售策略

從街邊店的式微與百貨商場美食街的崛起，可以窺出台灣餐飲業型態已逐漸轉變。看準百貨商場的集客力與行銷力，許多餐飲業者紛紛選擇進駐。GOMAJI也將與百貨商場合作，以品牌聯手之姿，提供用戶更多元的餐廳選擇，讓原本只能A買A用的電子餐劵，藉由百貨商場美食街店家的群聚，讓用戶可以持劵自由跨餐廳、跨店使用，讓電子餐劵的使用更為方便及普及。

3.預約模式 為解決既有會員買劵後預約不便之苦，以及滿足剛需性商品的即時預定需求，本公司將推出「線上預約功能」。



合作店家只要透過GOMAJI打造的後台系統進行空位、人力、日期及時段等設定，消費者即可於平台上一目瞭然。



對於促銷商品可採先行搶購後再決定訂位時間；亦或是即買即用商品/服務直接購買，完成訂位就能立即前往。



此系統清楚提供消費者店家空位狀況，購買>預約>使用都能更便利；而店家也因空位的即時顯示，例如被消費者取消預約、尚未客滿的餐廳，都有機會透過平台繼續銷售帶進晚鳥客源。

4.聯盟行銷 「點數經濟」的崛起，藉由消費不斷累積新的點數並於下次消費時可再進行抵扣之模式，GOMAJI平台發出的點數已培養出用戶的忠誠及回購。



面對各項新創公司的興起（外送、訂房、旅遊即訂⋯⋯等），GOMAJI將以聯盟行銷合作方式集結各大領域之消費網站，用戶只要透過GOMAJI的連結至合作網站下單購買，即可獲得點數回饋；其點數可持續於GOMAJI平台上消費時抵用，讓用戶不用再自行至各大網站，一站式滿足的同時還能賺得回饋，此模式也會加深用戶之黏著度及回訪率。

責任編輯：蕭閔云