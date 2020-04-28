2019年4月10日，史上第一張黑洞的照片被發表，人類首度見證黑洞的存在，同質驗證了愛因斯坦的廣義相對論，基本黑洞物理學的發展邁出一大步。

編按：這張史上首度捕捉黑洞身影、別具歷史意義的相片，出自全球8座天文台的頂尖團隊聯手組成的「事件世界望遠鏡」（Event Horizon Telescope, EHT）國際計畫，中研院陳明堂博士領軍的台灣團隊，參與了其中3座天文望遠鏡的建造和運營，是黑洞攝影計畫的關鍵推手（347位成員中有53位為中研院天文所格陵蘭望遠鏡計畫現職或前任職員，占比超過15%）。 由陳明堂博士撰寫的《黑洞捕手》一書，詳實記錄台灣團隊在黑洞攝影計畫中的各種歷程，克服高山症爬上4,200公尺高的火山、到美國西部沙漠拆除望遠鏡、在北極圈跟永夜奮鬥、與北極熊擦身而過…等冒險，展現出資源有限、處國際政治弱勢的台灣，在世界舞台以小博大的故事。

當南、北兩極都有了望遠鏡據點，EHT已模擬出跟地球一樣大的望遠鏡，全球科學家對於觀測到黑洞影像這件事變得更有信心。科學家從過去的觀測資料了解到，黑洞隨時都有可能吞噬它們周圍的星體，所以這兩個超大質量黑洞的影像應該會變化。此外，黑洞跟一般的星體一樣會自轉，使得黑洞周圍的亮光繞著黑洞轉動。

根據理論和有限的觀測資料估計，由於人馬座A* 的質量比M87小，所以自轉速度比較快，可能在幾十分鐘，到幾個小時就會轉一圈，而M87* 大概要幾天才能轉一圈。

簡單來說，M87* 轉得比較慢的性質，使它的影像在EHT觀測的那幾天並沒有太大的變化，因此讓我們可以在幾天內拍到重複、接近的影像，進而洗出能夠做為科學證據的黑洞照片。

台灣中研院天文所的黑洞團隊在井上允和淺田圭一的帶領下，從2012年開始，每年都會經由次毫米波陣列或是麥斯威爾望遠鏡，參加EHT（當時還未正式成立）的觀測活動，並參與事後的資料分析。如今格陵蘭望遠鏡已經正式加入EHT，未來的成果值得期待。

全球史上第一張黑洞照片亮相

2018年9月，我在夏威夷希洛的研究室工作，隔壁的同事包傑夫（Geoffrey Bower）某天過來問我有沒有看到「影像」。他突然的問題讓我愣了一下。「什麼影像？」「M87黑洞啊！」回過神來，我知道他指的是什麼了。

我跟著他走去他的研究室，看他在電腦上登錄到EHT網站，再敲進幾個鍵，螢幕上出現了幾張簡單的圖片，黑色的背景襯托著一抹黃金色的光芒，像一支沾著金色墨汁的大毛筆，在一張黑色的宣紙上畫了半個圓圈。

我說我已經看過這些模擬的黑洞圖樣，我問他：「有什麼特別的嗎？之前的模擬影像不就是長這樣？」。包傑夫回答說：「這些圖樣不是模擬結果，而是真的觀測結果。」

「黑色的背景襯托著一抹黃金色的光芒，像一支沾著金色墨汁的大毛筆，在一張黑色的宣紙上畫了半個圓圈」陳明堂如此形容著世界首張黑洞的照片。 維基百科

傑夫的消息讓我內心產生不小的悸動。我的心理第一個反應是：「我們終究慢了一步！」這張M87的影像是2017年的觀測結果，那個時候格陵蘭望遠鏡還在加緊趕工中，所以影像中沒有格陵蘭望遠鏡的數據。

隨著這一絲遺憾而來的是一股巨大的驚奇。這些圖片跟理論模擬的相似度，令人由衷佩服人類理性邏輯思考的能力。由愛因斯坦廣義相對論推理出來的結果，經過百年來諸多聰明學者和學術巨擘的努力，現今終於被我們驗證了！一個不可思議的物理現象從此以後真實的存在於人們的知識寶庫裡。

在感到驚奇之外，我還有一些些超現實的興奮感。我經手建造的次毫米陣列、阿爾瑪陣列（ALMA），和參與運轉的麥斯威爾望遠鏡，竟然都是解開這個百年謎題的工具，這種似乎只有在學校教科書中才會讀到的範例，讓我當下充滿了一股不真實的感覺。

天大的事，Press Embargo

隨著第一張黑洞的影像出現，EHT團隊打算一口氣發表六篇論文來闡述我們工作的科學與技術內涵。儘管已經有影像了，但要EHT團隊中兩百多位天文學家同意這六篇論文的細節內容，還是需要一番功夫。

等到確認論文內容的工作塵埃落定，我們決定在2019年4月10日，召開全球連線發表會。並且嚴格規定在那天之前，不能透露任何關於發表會的內容，更不可以「不經意」的讓媒體拿到影像。

在這次全球連線發表會前的一個月，我和松下聰樹一起找中研院廖俊智院長開了一次會，向他報告這次發表會的內容和重要性。

我們跟院長說，這次的成果不是一般的國際合作案。在整個研究上，天文所的研究員擔任相當重要的角色。我們有專門做影像分析的專家、有專門研究黑洞物理的理論專家、也有擔任團隊裡科學工作組的召集人、台灣在這個研究上投入了不少的經費。

因此在十三個席次組成的EHT董事會裡，台灣就占了兩席。我們新建的格陵蘭望遠鏡不僅已經參與觀測，甚至是未來這個研究方向升級的指標。

院長聽完以後滿興奮，氣氛一時熱鬧起來了！他馬上請祕書和公關進來，交代他們這是一件院裡的大事，要記得邀請誰跟誰來參加。接著，他就跟我們要求看「黑洞影像」。

松下聰樹這位日本同事非常有禮貌的拒絕，說我們的國際團隊規定要「Press Embargo」，旁邊的祕書小姐小聲的問：「什麼狗？」「那是我們團隊裡頭，大家互相遵守對成果內容保密的協定；我們不能跟團隊以外的人，透露任何即將發表的成果內容。」

我在旁邊加了一句：「就是『曝光了你就慘了的協定』。」

M87星系——第一張黑洞影像的家，事件視界附近的光路高度彎曲，使黑洞被放大。中間的暗影是被黑洞吸收的光子行經的路徑區域。 維基百科

2019年4月初，台灣的中央研究院網站出現一則消息，預定在4月10日晚上九點，與華府、聖地牙哥、布魯塞爾、東京、上海，同步舉辦科學成果發表會。

科學成果發表會是一個慎重的場合，它是對世人發布重要科學成果的管道，也是科學家向經費贊助單位交代，並且出名的機會，更是一個國家展現知識力量的舞台。

雖然消息中並沒有說明是哪方面的成果，但台灣中研院是這項重大發現的主角之一仍然讓人相當振奮。一些媒體開始猜測：

是什麼樣的科學成果讓世界的主要科學機構，願意共同一起發表呢？

根據國際上的傳言，這次的成果跟黑洞有關。有人非常確定是要宣布科學家終於看到銀河系的黑洞了；但也有人認為是證實了黑洞不存在，愛因斯坦是錯的。小道消息，莫衷一是。消息公布後，引起台灣科學界一陣騷動。

為捕捉第一張黑洞的影像，兩百多位科學家必須將全球8個造價數百萬美元的天文台串聯起來，聚焦數千光年遠的一個點－ Discovery Channel Taiwan《黑洞獵人》預告

證明黑洞存在，然後呢？

科學家們拍到了照片，或許證明了黑洞真實存在於宇宙當中，不再只是科幻小說的情節。

或許有人會問：「是啊！黑洞存在被證實了，那又如何呢？」畢竟M87的超大質量黑洞距離我們5,500萬光年，離我們實在太遙遠，在我們有限的知識理解範圍，這麼長的距離完全淡化了它對我們的任何影響，所以覺得這跟人類一點關係都沒有。

知識演變成實際應用的轉換過程，往往並不是那麼的直接，每一項發現不是都能像電晶體一樣，能夠立刻應用在日常生活中。

例如，當發現DNA雙螺旋結構的當下，科學家並不覺得這對未來有何用處。黑洞或許在當下看不到任何用處，說不定未來也不會對人類社會有任何的影響，但是它的存在再次驗證愛因斯坦的天才之處，告訴我們廣義相對論在宇宙的極端狀況下依然正確。

這是一塊人類智慧成長的奠基石，也是在人類的知識拼圖中，填補了一塊找尋了百年的重要圖塊，讓我們接下來在探索宇宙、追求新知識的過程中，增加無比的信心。

但這張模糊的照片只是個開端，之後還會有更多探索未知的研究繼續往前走，繼續照亮人類的知識長廊。台灣也因為這張照片，向世人宣告了我們的實力。

在黑洞影像公布之前，丹麥的天文學家就對格陵蘭望遠鏡非常感興趣，所以賀曾樸特別飛到哥本哈根，與我們的丹麥夥伴一起公布黑洞成果，順便跟丹麥波耳學院談接下來格陵蘭望遠鏡的合作計畫。

長久以來，格陵蘭這塊土地就如同丹麥的試驗地。丹麥的科學家對於格陵蘭的人文、地理、氣候、環境有著深入的研究和豐富的知識，特別是如何在格陵蘭的冰原上架設工作站，來採集冰層中的冰核。我們想要借重他們在冰原上開發工作站的長足經驗，以及經營研究團隊的技巧與能力，也期待跟他們的天文學家，一起使用格陵蘭望遠鏡，共同進行天文學上的研究。

這正是科學工作的基本精神：合作和共享，一起解決人類所面對的問題。這是雙贏的科學探索，並且在世界政治的舞台上，台灣可添增一位盟國。

當我們可以上太空，可以看見5,500萬光年外的黑洞，那麼，眼前還有什麼挑戰，是我們沒有勇氣面對的？ 2019年雙十國慶蔡英文總統的致詞結語

接下來幾年我們就會把格陵蘭望遠鏡搬往更北邊的峰頂觀測站，那裡的氣溫比圖勒更低，既沒有穩固的地基，也沒有豐盛的食物，有的只是未知的挑戰。但正如蔡英文總統在2019年雙十國慶的致詞結語，我們樂觀以待。

責任編輯：張庭銉