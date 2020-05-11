受疫情影響，許多企業、學校選擇在家遠端，而根據調查，台灣最受歡迎的前十大遠距會議、線上學習App中，由台灣軟體開發商「訊連科技」的U系列服務高居第二。

所有科技突破的觸發點，都源於一個簡單的概念──企業終於開始了解他們的顧客。 訊連科技董事長黃肇雄

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受新型冠狀病毒（COVID－19，稱武漢肺炎）疫情影響，在家辦公、遠端授課的人數攀升，根據網路溫度計調查，台灣最受歡迎的前十大遠距會議、線上學習App中，一家老字號的台灣軟體開發商高居第二位──它是訊連科技的「U系列」服務。

訊連科技總經理黃肇雄。 蔡仁譯攝影

在「U系列」的服務中，包含「U簡報」，提供500人同時上線的直播課程，學生可透過文字討論區或語音Q＆A進行提問；「U會議」則支援100人的視訊會議，可共享螢幕、分成小組討論互動。根據訊連統計，截至3月下旬，全台已有80多所大專院校申請、導入該系統，開了數千場遠距教學課程。

創立於1996年的訊連科技（CyberLink），是台灣少數成功插旗國際的軟體公司，旗下多款多媒體軟體擁有高知名度，如PowerDVD、威力導演、相片大師等，廣泛存在你我的電腦、手機中。

訊連在全球最大的消費性電子展 CES 2020展出 FaceMe臉部辨識的最新功能。 FC未來商務

近年，訊連積極開發新業務，除了雲端商用的U系列外，還有快速成長中的FaceMe人臉辨識產品。

轉型訂閱制，首先找到「甜頭」

訊連的多角策略，來自深層的危機意識。由於多媒體創作、播放等軟體的需求趨於飽和，市場上競爭者眾，2018年底，訊連科技董事長黃肇雄大膽決定，轉向訂閱制銷售模式。

相較於傳統的一次性賣斷，訊連的訂閱制使用者可選擇月租、季租或年租等付費方式；享有同步更新最新版本；無限制使用各類擴充內容、特效等優勢。

黃肇雄在《訂閱經濟》一書中提到，企業想轉型訂閱制，關鍵是在現有產品或服務之外，能否找到新的「甜頭」，還要有系統的逐月增加「甜度」，以此為誘因吸引訂戶，提高黏著度。

他認為，如果甜頭夠甜、價格合理，轉型訂閱經濟的成功機率很大。至於如何找到甜頭，「必須徹底檢視既有客戶的需求，細膩思考，這才是企業真正的挑戰。」

好比說，Netflix給付費會員的甜頭，是高質感的在地化原創內容；亞馬遜的Prime用戶，享有折扣、免運、獨家商品、退換貨等VIP服務；Adobe改採訂閱制後，透過雲端數據分析，更精準掌握使用者體驗，強化內容。這些，都是成功的訂閱經濟代表。

企業想轉型訂閱制，關鍵是在現有產品或服務之外，能否找到新的「甜頭」。

擴大潛在客群，不畏營收年減26％

而訊連帶給用戶的甜頭又是什麼呢？最直接的是使用成本。以威力導演旗艦版為例，直接購買要價3,980元，但訂閱制的年約方案為1,776元，少了一半有餘，且能保證更新。

雖然一次性的營收貢獻因此短少，造成訊連所屬的PC－Create（B2C）產品線營收年減26％，但訂閱制不單是為了降低獲客成本，或提高客單價；而是在陣痛期後，能創造循環性的營收，且透過數據追蹤，與使用者建立長期關係，持續調整服務內容。從過去一年來，訊連大幅增加的訂閱用戶，就是最好的證明。

2019年底，訊連PC－CREATE（B2C）產品線總訂閱人數達6.1萬人，優於公司預期的5.8萬人，九成用戶選擇以年繳方案付費，年約續約率直逼七成。入手的門檻降低了，更吸引潛在用戶上門，擴大訊連客群。

正如《訂閱經濟》書中所言：「所有科技突破的觸發點，都源於一個簡單的概念──企業終於開始了解他們的顧客。」當企業開始了解顧客，將會發生徹底的改變。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：FC未來商務

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