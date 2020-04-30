30名員工、平均年齡30歲，這組團隊打造出100%軟體出自台灣人之手的無人巴士，他們野心很大，不只把目光放在車輛，甚至除草機、挖土機，都在藍圖中。

午夜經過台北市，別被沒有駕駛的公車嚇到。五月開始，台北市政府將在信義路公車專用道上測試無人小巴，背後的推手是成立才兩年的新創公司「台灣智慧駕駛（簡稱：台智駕）」。

走進位於三重的辦公室，會看到高掛在牆上的公司英文名「Turing」。35歲的執行長沈大維笑說：「我們自詡是一家AI公司，是為了向人工智慧之父艾倫圖靈（Alan Turing）致敬。」

走進台智駕位於三重的辦公室，會看到高掛在牆上的公司英文名「Turing」。 攝影 / 蔡仁譯

整座辦公室約有30名員工、平均年齡約30歲，這組團隊，從無到有打造出一輛100%軟體出自台灣人之手的無人巴士，成功載運50萬人次。

他們野心很大，不只把目光放在車輛，甚至，除草機、挖土機都已經在未來的藍圖中，他們看見什麼機會？

從無到有打造無人車，軟體100%出自台灣團隊

自駕車產業進入門檻高，背後涉及影像、能源、機械控制、決策運算等許多複雜技術。

台智駕主要負責無人車軟體開發，同時與許多台灣在地業者合作，是國內少數100%系統自主研發， 擁有近七成硬體國產自製率的自駕車團隊 。

小巴的車體，由車輛製造商創奕能源負責，他們供應全台超過半數電動巴士；車輛線傳控制由奕兆綠能負責；圖資出自興創知能；感知器由汽車電子大廠輝創包辦；以及採用Nvidia Drive自駕車開發平台。

沈大維認為：「台灣人才庫非常充足，非常有條件發展自駕車。」 攝影 / 蔡仁譯

目前，在台灣專攻自動駕駛系統套件，皆是工研院、財團法人車輛研究測試中心（ARTC）這類法人機構，台智駕是 唯一由民間公司發起，獨立整合系統的團隊。

搶下台北市無人小巴試驗，來自一場美麗的誤會

去年10月，經濟部發布《無人載具科技創新實驗計畫》，開放產學研各界申請，測試自駕車、無人機及自駕船等無人載具。

台智駕成功申請，將在台北市信義路公車專用道，展開為期一年的夜間自駕巴士測試。時間為每日凌晨12：00至02：30，五月份會正式乘載測試人員，驗證可能遇到的各類狀況，基於安全，初期測試會以10~20公里的時速運行，視情況調整測試速度與時間，最快將於今年9月提供一般民眾體驗試乘。

台灣智慧駕駛，將在台北市信義路公車專用道，展開為期一年的夜間自駕巴士測試，五月份會正式乘載測試人員，驗證可能遇到的各類狀況。 台灣智慧駕駛

沈大維說，要建造一條捷運，一公里造價大約20億元。會申請測試，主要是想驗證固定行駛路線的無人巴士，也能成為如同捷運、輕軌般方便的運輸系統，且造價相對低廉。

之所以投入無人車產業，沈大維回憶：「這都是一場美麗的誤會。」

創業以前，沈大維在國內一家電動巴士製造商任職，2017年時受到委託，要替桃園農博會做一台自駕小巴。經過介紹，找到一家美國軟體公司合作，這家公司宣稱他們軟體，可以對接到任何電動車上，改造成無人車，最後因為技術問題無法克服，雙方沒能合作成功。

「案子已經接下來，必須往下走，」沈大維與幾個好朋友，找上有自駕車軟體經驗的NVDIA，協助投入軟體開發，搭配創奕能源打造的小巴車體，花了半年時間，成功把無人小巴做出來，並在桃園農博會運行40天、載運4,000人次。

去年與台中麗寶樂園合作，在園區內推出無人接駁小巴。 台灣智慧駕駛

初嘗成功果實，沈大維與好友在2018年五月成立「台灣智慧駕駛」，去年還與台中麗寶樂園合作，在園區內推出無人接駁小巴，加上桃園農博會，已經成功做出六台無人小巴，完成共計50萬人次趟次載運。

無人車要上路，仍有許多挑戰

國內也有許多廠商，投入無人小巴研發，像是去年，由車輛中心（ARTC）主導研發出的「WinBus」，不過皆處於實驗性質階段。

特色是，從車體到軟體，全部都是由ARTC統合20幾家動力、電能、車體製造、系統整合、轉向系統等20家以上廠商一起打造，背後擁有完整的資源。

台智駕的切入點不同，聚焦在 軟體系統研發 ，可以快速把運算系統、鏡頭、雷達、光達等設備，整合到一台現有的電動車上，讓它活起來。

沈大維表示，若以美國汽車工程師協會（SAE）標準來看，台智駕的無人車等級約在Level 3~Level 4之間，仍在測試階段。換句話說，無論是麗寶樂園接駁車，或是接下來將在台北市測試的小巴，都只能在固定路線或封閉式場域內運行，且需配有一名隨車人員，隨時介入操作，並非直接開進一般道路上。

無人巴士真要上路，在台灣仍有不少挑戰。

台南高鐵站旁的沙崙自駕車試驗場，是全台第一座封閉式無人車訓練場，類似無人車的駕訓班，必需先在這裡通過驗證，才能申請到真實道路上測試。即便去年已經通過《無人載具科技創新實驗條例》，目前仍沒有一套明確的「考照」標準依循，團隊也只能邊做邊摸索。

商轉落地？掃街車、高爾夫球車可能更快

現實來看，無人車離商轉落地仍太遠，公司成立至今也還未能獲利。

台智駕成立兩年以來，經營方向不斷收斂，沈大維認為，公司研發的自動駕駛套件，不見得只能應用在汽車上。

去年，裕隆旗下的研發中心──華創車電，原本打算遷到苗栗三義，實施「廠辦合一」，祭出優退、優離方案。部分員工加入台智駕，發揮天馬行空的構想，快速落地商轉。

台智駕野心很大，策略上，將目光放在掃街車、挖土機、 隧道檢修車，這些「特殊用車」上，瞄準國際市場。

好處是，這類車種工作環境單純、範圍侷限、行駛速度緩慢，不太需要顧慮到行人、道路狀況等複雜因素，裝上台智駕的自駕套件後，機器可以自動運作，提升效率。

有了先前無人小巴的實戰經驗，沈大維從去年開始，接觸到特殊用車廠商。例如義大利一家大型掃街車製造商，對台智駕的解決方案很感興趣，但因疫情爆發，海外合作案可能延後；今年有可能最快起跑的，則是高爾夫球車。

無人高爾夫球車，跟一般單純用於接駁的小巴不同，主要用來替代「桿弟」的角色。

高爾夫球場有許多球洞，車輛必須根據客人打球的進度，載著客人移動到下一個定點揮桿。沈大維說，要停在哪裡，讓客人下車，這背後秘訣不少，他舉例：「需要搭配強大後台系統，調度車輛，精準掌握球場的每台車各自停在第幾洞。」

無人高爾夫球車，跟一般單純用於接駁的小巴不同，主要是用來替代「桿弟」的角色。 shutterstock

台智駕看準特殊用車背後商機，一來，市場競爭者少，二來，特殊用車目的明確，且複雜程度較載客低、皆在封閉場域運作，能快速落地商轉獲利。

以高爾夫球車來說，若一個球場採用，一口氣就是50~70台的訂單量；反觀無人巴士，受限法規、現實道路因素，仍是實驗性質為主，難以快速商轉。不過，各國對於無人載具的規範不同，會是將來台智駕團隊可能面臨的挑戰。

目前，台智駕約有7到8成的重心放在特殊用車產品開發。沈大維有信心表示：「這塊走（特殊車市場進度）比較快，下半年會有更多應用出來，」目標明年開始獲利。

沈大維認為，思想必須廣泛、不被自駕車限制住，才有機會接觸到更大的市場，「也許，經過我們研究後，自駕除草機更適合落地也說不定。」他笑著說。

責任編輯：陳映璇