網路創業6次，燃燒15年時間，周鼎軒的職涯黃金歲月都跟餐飲有關。

曾經和2千家餐廳合作外送，也成為過年營業額40億新台幣的團購網營運長，人生有了這些亮眼成績不夠嗎？他為何選擇持續創業，跳入火坑？

「我算運氣很好的那種類型了，想做一件事，都有機會去嘗試。」網路創業6次，燃燒15年時間，大麥網路共同創辦人兼執行長周鼎軒的職涯黃金歲月都跟餐飲有關。

曾是台灣最大訂餐網、團購網推手，心中還有餐飲夢

過去與餐飲業做團購券的合作經驗，讓大麥餐飲了解若缺乏行銷資源，難以經營平台公司，因此改為提供工具服務。 蔡仁譯攝影

早在2005年，他和夥伴李易騰共同推出午餐王（lunchking）服務，堪稱是現在外送平台雛形，差異點在於當時沒有APP，消費者透過網站選定菜色後，需自行傳真點餐內容給店家，由店家接單、外送。

午餐王蹲點兩年，瞄準內湖科學園區的上班族商機，全盛期曾簽下400家餐飲店，在北台灣取得領先地位。但因為客服管理成本高，外送時間過於集中等問題，一度出現財務狀況，直到PayEasy出現解決燃眉之急，讓他們有了再出發機會。

PayEasy不只投資，2008年底正式收購午餐王，更名17Life，周鼎軒則持續擴張公司規模，讓合作店家數衝上2,300家，成為台灣最大的線上訂餐平台。

只不過，擴大規模並未幫17Life帶來太多好處。周鼎軒回憶，他們靠與連鎖餐飲合作，整體合作店家數雖增加，這些門市卻不見得在消費者附近，加上當時僅抽訂單10%費用，其實無法負擔整體營運成本。

17Life因此開始發展O2O團購，在市場還是藍海時期，繳出年營業額40億元好成績。直到2012年「Gomaji夠麻吉」崛起、Groupon來台買下地圖日記，團購市場進入價格戰，他不看好低價競爭態勢，加上與創業初衷不符，決定卸下管理職，重新出發。（有點隱惡揚善，是他退股？他創業初衷是什麼？不具體）

周鼎軒說自己在創業路上繳了不少學費，離開17Life後至少燒掉新台幣600萬元。 蔡仁譯攝影

「他是一個浪漫性格的人，腦海中有很多想法。」17Life總經理李易騰坦言，當年周鼎軒離開公司時，自己心中曾無法諒解，為何能這麼快就決定放棄、另尋夢想。不過隨著年紀增加，多年後自己慢慢理解，「創業家並不會去想如果失敗了，該怎麼辦？心中有想法，就會透過執行去驗證究竟對不對。」（最後一段話也很抽象，跟離開創業團隊有何關係）

第6次投身創業，想幫中、小型餐廳經營會員

周鼎軒一直對數位化餐飲行銷、訂餐有想法，幾年內，陸續嘗試過在商辦大樓的專屬訂餐、幽靈廚房概念創業，最後都沒有成功。他靜下心來思考自己從開早餐店投身科技創業初衷，決定以「成為餐飲業的91APP」為方向，91APP提供中、小型零售品牌Web官網與App模版工具等，串接金流等工具，最終協助客戶經營會員；大麥網路同樣想幫餐廳做到線上、線下整合導購這件事。

大麥網路技術長兼營運長張同鑫解釋，要做到幫中、小型餐飲品牌「經營會員」，需要用不同商品來滿足店家需求，但因為餐廳規模、品牌力較零售品牌更不足，若以APP為發展核心，下載數很難有好表現。因此，他們從Android版本的行動POS機出發，透過LINE官方帳號提供線上訂餐、外送與外帶服務，而相關數據都會在後台裡整合。

大麥餐飲的管理團隊曾在17Life共事，執行長周鼎軒（右）與營運長張同鑫相識超過十年。 蔡仁譯攝影

張同鑫曾是17Life技術長，離開公司後選擇創業，先賺了一桶金。團購網的經驗，讓他理解提供科技工具較能與餐廳長久連結，而非一檔團購賺完就結束，大麥餐飲在他加入之後，也順利完成與全球快遞、LINE的後台串接，至今組成約18人的工程師團隊。

「 我們做的事情跟iCHEF確實很像。 」周鼎軒指出，iCHEF經營多年，已累積大量使用POS機企業用戶，再透過生態系與合作夥伴滿足LINE訂餐、外送需求。相較之下，大麥則是花了不少時間先寫功能，邊做邊試，至三月為止約有50家餐廳採用。

他坦言，去年確實把心力與資源花在開發技術，較少投入行銷，但在獲得國發基金投資2千萬元後，已擴大招募業務團隊。

「 現在可能是餐飲科技最好的時機 ，很多店家被迫要理解數位化好處，不得不改變傳統經營模式。」

周鼎軒認為，新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）會讓餐飲業了解經營「數位通路」重要性。外送平台雖能快速帶來業績，但毛利有限，且主要是帶來新客群；透過官方帳號經營會員，主打分群行銷，短期雖難有成果，長久下來卻能創造高回購率。

「店家不可能永遠都想被外送平台抽35%，這時餐飲會員價值就會顯現。」第6次投身創業，周鼎軒樂觀心態不減，瞄準餐飲界的典範轉移，讓自己再賭一次圓夢機會。

周鼎軒檔案

現職：大麥網路共同創辦人兼執行長

曾任：17Life共同創辦人兼營運長

創業經歷：午餐王、福客線上美食廣場、愛商辦、MyMenu

責任編輯：蕭閔云