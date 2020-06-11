防疫期間，隱形國家隊非5家電信業者莫屬，全台8萬座4G基地台串出綿密網路，協助疾病管制局抓出「誰曾經來過」？

台灣多次發佈細胞簡訊跟廣播提醒國人防疫須知，甚至是篩出鑽石公主號遊客曾與哪些國人在同時同地密切互動，幕後都是由NCC（國家通訊傳播委員會）2月主導推出的電子防疫服務平台運作，這個平台由行政院資通安全處、中央流行疫情指揮中心疾管署及NCC共同規劃，請中華電信於2月初完成開發上線，並將五大電信業者居家隔離或檢疫用戶整合納入。

這個由五家電信業者合作打造的電子監護平台，供由政府決策何時發送細胞廣播簡訊（PWS），而發送給誰？如何定位，最大關鍵在於：全台布建了8萬多個4G基地台。

三角定位法抓出「誰來過」，但精密度不高

防疫國家隊幕後不能忘記電信業者這個角色，五家電信業者架設的網路基礎架構是這次防疫追蹤定位的幕後功臣，甚至當國家風景區人滿為患，疾病管制中心發佈細胞簡訊時，也都是從這個基礎網路所發出，究竟電信業者在防疫產業裡做了哪些事？

研華執行董事何春盛與中華電信技術執行副總林國豐4月29日舉行高峰對談，林國豐表示，中華電信光是4G基地台全台有將近兩萬個，估計全台灣有八萬基地台，可以做到蠻準確的定位。

電信業者如何追蹤居家檢疫與景點遊客，發送細胞簡訊。 研華

而電信業者利用基地台進行「細胞定位法」，進行居家檢疫或隔離人員的監控。林國豐說，國人回台後，會在機場海關處掃QRCODE登錄個人資料，機場確認資料無誤後，國人就需逕行回家隔離，疾管署會把一批清單移交給電信公司，到電信業手中時「只會拿到電話跟地址」。

對電信業者而言，有地址就可以知道連哪座基地台，電信業者會在疾管署指定時間中，確認該基地台吃到特定手機門號訊號沒？收到就會發放關懷簡訊給國人。若國人在居家檢疫期間中途離家，基地台沒收到訊號，就會觸發簡訊，發送到當事人本人、里長、警察及衛生所通知。

林國豐說：手機基地台可以概略三角定位方向性跟時間等參數，確認國人位置，雖然不是很精準，但大致知道人在哪裡，所幸台灣基地台很密，掌握度高，但若只是下樓買東西，因為是垂直上下樓，基地台不會馬上就知道，但若人離開居住處兩三百公尺，超出基地台連線位置就會被偵測到。

是否侵犯隱私，防疫下的省思

至電信業者用基地台監控，是否侵犯個人隱私？林國豐表示，電信者也是遵循傳染病管制法及個人資料保護法（第20條第1項第2款辦理）規定執行，所以一切有法源依據。

電信業者是特許行業，五家業者都需配合政府命令，中華電信也將五家業者資料聚合在一個「電子監護平台」上呈現，方便疾管署掌握居家隔離或檢疫者全貌，但在電信端，各業者只會就疾管署給的手機門號做定位測量，無法取得更多個資。

那麼另一個疑問可能是：政府可以掌握國人行蹤，外國旅客怎麼辦？先前知名的鑽石公主號發生遊客在北台灣趴趴走後，才確診案例，此時，林國豐表示，政府先過濾找出郵輪上用「國際漫遊門號」，根據大數據分析，瞭解這個門號下船後的「關鍵軌跡」（停留久的景點收集），在時間空間比對下，找出台灣哪些門號在相同時間空間內，跟這些國際漫遊門號相處比較久，針對這些門號發送簡訊。

林國豐說，先前鑽石公主號針對雙北基隆居民發細胞廣播簡訊（PWS），這不是從中華電信發的，這是疾管局（CDC）自行畫區域，自己決定發送，這個流程不需透過中華電信，「我們都不知道！也沒有權力作國家細胞廣播。」林國豐說。先前連假發佈的風景區紅綠燈警示，也是根據細胞定位法來提供服務。

責任編輯：蕭閔云