台灣中油公司遭到勒索病毒攻擊，不僅官網連不進去，捷利卡、中油Pay等系統皆停擺。勒索病毒攻擊案件過去兩年來暴增四倍，究竟企業要如何做好資安防護？

台灣中油公司今（4）日驚傳遭勒索病毒攻擊，目前全台加油站的捷利卡及中油PAY支付都已停擺，中油因而請消費者先使用現金及信用卡。所幸，其餘生產與油品供應的作業並未受到影響。

中油表示，遭受攻擊的內部系統與中油的官方網站為同一個，因此目前也暫時無法進入中油官網。而台灣中油總部大樓也進行內部廣播，請同仁暫勿使用相關電腦系統。

作為關鍵基礎設施，中油遭駭也是台灣社會整體安全亮黃燈的一個警示。就連中油副總經理方振仁也表示，他在公司服務三十餘年，這樣的情形還是他第一次碰到。總公司目前正在搶修當中，但究竟是何種勒索病毒、預計搶修時間要多久等問題，中油表示現階段尚在釐清。

勒索病毒已成主要資安威脅，攻擊所需時間從數週縮小至數小時

事實上，自2017年全球性勒索病毒Wannacry爆發以來，勒索病毒一年比一年來得猖狂。就在這個月，中國才傳出一個名叫「WannaRen」的新款勒索病毒。它會將中毒電腦裡的檔案全部加密、同時暗中挖礦謀利，並要求受害者支付0.05個比特幣（約新台幣一萬元）當作贖金。

駭客在中國的軟體下載網站上竄改部分軟體，並把病毒植入進去，使不知情的用戶在下載軟體後受害。雖然駭客後來主動釋出解密金鑰，多間中國防毒軟體公司如火絨、 360安全大腦也都提供WannaRen的解密工具，WannaRen也彰顯勒索病毒善於藏匿、防不勝防的特性。

美國科技媒體Wired指出，全球去年通報的勒索病毒案件數量較前一年增加4倍，而另一款新的勒索病毒LockBit更是在美國、英國、德國、法國、烏克蘭、中國、印度及印尼等地造成災情。

不同於WannaRen，LockBit更會針對企業或組織內部的網路管理者，駭入他們的帳號，藉此得到整個網路的權限。專家指出，過去許多勒索病毒在潛入內網後，都會花上數天甚至數週的時間研究內網的架構再進行攻擊。LockBit的技術更加精進，它只要花上數小時，就能掌握內網各節點間的連結方式，快速癱瘓整個網路，迫使受害者支付贖金。

如何防堵勒索病毒？資安大廠提供七大要點

那麼，面對勒索病毒，企業組織該有哪些應對措施？知名資安大廠賽門鐵克（Symantec）旗下的諾頓提供七大要點，督促人們要防患未然。

不要支付贖金。支付贖金只會變相鼓勵勒索病毒背後的駭客，而且即便支付了贖金，也無法保證你能取回遭到加密的資料。 從你信任的備份資源取回檔案。這是最快能夠重新取回檔案的方法。 避免在電子信件、電話、簡訊中提供自己的個人訊息。常見的招數包含利用IT管理員的身份騙員工下載惡意軟體，所以當接到可疑來電時，記得與公司內的IT部門再次確認。 使用有保證的防毒軟體，並隨時保持在最新的更新版本。 在電子信箱中採用內容過濾的套件，任何信件都該經過掃描、防止可疑的附件檔案滲透進電腦。 隨時更新電腦系統與軟體。這是能夠最有效防堵勒索軟體的方法之一。 在外旅遊使用公共wifi要特別留意，並記得通知IT部門。連線時確保自己透過可信任的VPN進行連線。

此外，今年來也出現如Spora等新種勒索病毒，可以傳播到受感染電腦中連接著的USB，並將該USB變成傳染源。員工若是將USB帶去公司使用，可能進一步擴大感染。因此，要更全面地防堵勒索軟體，除了上述幾項要點以外，員工自覺減少使用自己的外接硬碟，恐怕也相當關鍵。

責任編輯：陳映璇