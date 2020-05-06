西門子（SIEMENS）指出，城市4.0概念是，透過物聯網、人工智慧、5G等技術，將城市中建築、能源、交通等各項設施虛實整合。

台灣不缺科技「基礎設施」，如交通熱點監控系統、電動車充電站等設備，在各縣市裡都能看見。但，我們離真正的智慧城市還有多遠？

西門子（SIEMENS）5日指出，城市4.0概念是「透過物聯網、人工智慧、5G等技術，將城市中建築、能源、交通等各項設施虛實整合，完整模擬生命週期和串聯互動，並藉由數據分析轉化為有價值資訊。」

智慧城市4.0是什麼？設施彼此互動成關鍵

依照西門子規劃，智慧城市共可分成五大領域，包含能源（智慧電網）、建築、生活（家庭）、基礎設施（交通）和空氣品質（健康）。

他們口中的城市4.0概念，會如何實現？

台灣西門子總裁暨執行長艾偉（圖左）看好建築與交通兩大領域，會是台灣發展智慧城市的重點面項。 西門子

西門子舉例，與加拿大新伯倫瑞克電力公司（New Brunswick Power）的合作，雙方建置雲端能源平台，讓建築成為多餘電力儲存的裝置，實現分散式電力管理。換言之，這個生態系統能直覺式調整需求，管理高峰負荷，建築物讓用戶可以控制生產、分配與能源使用。

台灣西門子總裁暨執行長艾偉（Erdal Elver）進一步解釋，目前的智慧建築多是獨立系統，而城市4.0概念應做到彼此互聯，如建築本身有太陽能系統發電、充電系統，多餘電力可賣給電廠、自動叫修。甚至，應涵蓋空間管理概念，可掌握各樓層溫度、人流狀況。

他表示，若以建築演進來看，共可分成四個階段：

傳統建築（過去）：被動式維護，依據紙本日曆確認時程

自動化建築（2000年）：預防性維護，系統提供確認清單

智慧建築（2020年）：預測性維護，透過完全聯網事先定義完整檢查清單

自動調適的智慧建築（202X年）：規範性維護，由建築自主聯繫維護人員。

他再舉無人車發展為例，像是電線杆基礎設施要有雷達、半球形攝影機、雷達感應器、路側單元，還需要與能監測交通流量的電腦結合，同時處理行人、壅塞路段、交通號誌、車輛移動狀況的資訊，才能強化乘客安全與舒適度。

西門子旗下產品Aimsun，就是以相同概念模擬交通與無人車路徑規劃，目前已被85國家採用，使用單位約5,500個。

艾偉看好，建築與交通兩大領域，會是台灣發展智慧城市的重點面向。

前台北市副市長、交通大學人文社會系副教授林欽榮指出，依據研究機構Frost & Sullivan調查，2025全球智慧城市產值將達2兆美元，加上有新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）加速發展，發展速度只會更快。

他觀察，台灣有很多設備業者，強項在於可以彈性客製化，不過智慧城市發展講求整合，若不像西門子有經驗，會遇到相當多挑戰。

林欽榮建議，台灣可以比照口罩國家隊戰略模式，以聯盟方式尋求資源共享與互助，未來也有機會協助全球發展智慧城市。

責任編輯：蕭閔云