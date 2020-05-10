2020年營收跟出貨都將比2019年下滑？電池模組商順達科技不拚出貨量，加強二輪車、醫療、資料中心電池的產品調整策略，能交出每年配息5元承諾嗎？

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖年度致股東報告精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

全球筆電第二大電池模組廠順達科技是蘋果MacBook筆電電池供應商，由於9成工廠位於華中，對肺炎疫情的對策為何？除提高IT電池模組台灣製造比例，發展遠距售後服務系統外，董事長鍾聰明說：醫療及二輪車用電池都是未來開發重心。

順達科技是蘋果Macbook電池模組供應商。 順達科技

順達科技董事長鍾聰明積極衝刺非筆電平板等傳統IT業務，在「不求營收跟出貨量成長」的策略下，期望用改變產品營收組合方式，提高獲利能力，鍾聰明甚至豪語預估，未來每年在無重大虧損下都能配發5元股息。

出貨規模僅次於新普，順達表示2020年筆電銷售量預估跟2019年相比不會有太大變動，領導品牌大者恆大，市佔率持續提升，但平板電腦是相對不利產品，受筆電跟智慧手機夾擊，將呈現消退。

提高台灣組裝產線產能，活化資產

順達指出，受到2020年經濟前景不明，各國關稅壁壘及美中貿易戰疑慮衝擊，加上新冠狀病毒肆虐，對營運有不利影響，為佈局未來成長動能，將積極進入非IT業務佈局，同時罕見直接言明：2020年營收跟出貨量都會比2019年減少。

而順達也將採取5個對策，因應年度新挑戰。

順達董事長鍾聰明積極活化資產。 順達科技

深耕計有客戶關係，提升市占率，並拓展IT以外產品比例。目前順達IT產品（筆電及平板電池模組）營收占比約90%，非IT產品包括動能電池（電動摩托車／電動自行車）及伺服器不斷電系統、備援電池、居家儲能系統等儲能方案，營收占比不到10%，但目標3年內增至15~20%營收占比。 增設台灣組裝線，提高非IT產品業務彈性。順達目前筆電跟平板電池模組工廠主要在江蘇省蘇州與昆山。 開發AI檢測應用，提高自動化製程，降低人員流動衝擊。 強化供應商評選，優化成本及管銷力。 活化不動產，目前桃園2萬坪土地，2019年底已規劃近萬坪開發商辦及住宅計畫，將會規劃第二棟廠辦活化剩餘1萬坪土地，看好台商返鄉政策對廠辦出租收益有正面幫助。

不過，鍾聰明也提醒，今年除疫情將衝擊電池芯供應穩定度，電動車及5G通訊產品需求，也牽動電池芯及半導體、被動元件等零件價格及穩定性。

而順達也透露，除儲能電池模組開發，也會優化動能電池磨五與電機電控整合系統設計力，開發整合性利基市場，最後是與歐美客戶合作，開發兩輪電動車、搬運載具等動能電池模組，甚至將跨入醫療用電池模組開發，佈局非IT類應用，開發遠端產品售後服務系統，優化台灣製造服務能力。

責任編輯：蕭閔云