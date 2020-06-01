剛買下日本Fujiiryoki按摩椅品牌，就逢肺炎疫情肆虐，健身房汰換器材速度延後，今年喬山要問鼎健身器材龍頭的策略是什麼？

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖年度致股東報告精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

2019年底宣佈以62.41億日圓收購日本富士醫療器公司Fujiiryoki 60%股權，從健身器材市場橫跨按摩椅產業，健身器材大廠喬山董事長羅崑泉為何說2020年是跨入產業龍頭的關鍵年？

肺炎疫情衝擊全球經濟，喬山首季營收持平，4月營收落底衰退快10%，但公司預期最壞就是此時。而在疫情爆發前，喬山才剛用約新台幣18億元併購新健康產業按摩椅品牌，這個亞洲第一品牌目前已打入各飯店、連鎖健身房品牌WorldGym，甚至是宏達電、華碩等國際大企業員工健身房。

喬山跟統一集團合作開設「7-ELEVEN x BEING fit」運動複合店。 喬山官網

甚至，也跟7-ELEVEN集團BEING fit運動複合店合作，將健身器材導入便利商店內。

董事長羅崑泉認為2020年將是喬山挑戰商用國際健身器材品牌Life的關鍵時刻，若拿下龍頭，按摩跟健康密不可分，正是橫向擴張健康生活事業的好時機。

喬山進駐華碩總部健身房。 喬山官網

身為亞洲第一大、全球第二大健身器材商，喬山董事長羅崑泉表示，商用市場除持續創新推新品，看好全球個人對自身免疫抗體健康觀念訴求提高，健身教練個人化指導趨勢明確，喬山也計畫推出革命性創新軟硬體產品，改變傳統健身器材消費與運動模式；家用市場則透過Matrix品牌推出高階產品，並計畫創建新製造基地分散營運風險。

目前健身器材分家用及商用市場，其中後者由少數國際品牌分吃，包括Life、Technogym、Precor、Natilus等，家用市場則稍微混亂，由許多中小型製造商搶進，所以市場分散度高，競爭也更為激烈，喬山則期望透過軟硬整合及創新的消費方式，取得主導地位。

喬山打入WorldGym世界健身俱樂部。 喬山官網

2020年第二季喬山併購富士醫療器公司將開始生效，加上成功打入美國大型連鎖健身房供應鏈，成為國際俱樂部及健身房集團主力合作夥伴，對集團挑戰龍頭霸主有正面幫助。

喬山2019年營收253.72億元，年增16.62%，創歷年新高，EPS4.26元，目前手握三個國際化自有品牌Matrix、Vision、Horizon，全球30家設立有行銷子公司及自有零售通路295家，在增加按摩椅自有品牌後，今年將新增40億元以上合併營收，並取得按摩椅相關專利佈局，隨喬山集團今年合併營收將向300億元叩關，併購也是為集團下一階段成長做準備。