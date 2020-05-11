中國移動開通聖母峰營地5G基地台，訊號覆蓋北坡登山路線及峰頂，並且是全球最高的5G基地台，那他們在執行過程中遇到哪些困難？又是如何克服的？

2020年4月開始，中國移動正式啟動「5G上珠峰（編按：中國將聖母峰亦為珠穆朗瑪峰）」活動，詳細制定了5300/5800/6500階梯海拔網路建設方案。截止4月30日下午，在聖母峰海拔6,500公尺前進營地開通全球海拔最高的5G基站，實現5G訊號對聖母峰北坡登山線路及峰頂的覆蓋。至此，中國移動在聖母峰海拔6,500公尺的前進營地、海拔5,800公尺的過渡營地和5,300公尺聖母峰大本營的5個5G基站已全部投入使用，為聖母峰登山、科考、環保監測、高畫質直播等活動提供通訊保障。

近日，中國移動網路事業部無線網路優化室副經理張陽、中國移動西藏移動網路部無線優化中心負責人李崇明、中國移動西藏公司計劃建設部的陳剛等針對專案的進度和執行難度等問題接受採訪。

圖為中國移動建設人員在6,500公尺海拔處建站。 網易科技

據介紹，考慮高海拔低速相對惡劣的自然環境，中國移動在油機供電條件下，採用CRAN（分佈式無線接入網）組網方案，透過鎧裝光纜拉遠建設基站，降低站址側能耗，延長基站運行時長，並最大程度減少對生態的影響。

同時，中國移動還制定了5G SA/NSA雙模組網方案，大幅提升小區容量和峰值速率，在聖母峰大本營現場實測，5G 100MHz SA模式下行峰值突破1.6Gbps，上行速率達215Mbps。

「5G上聖母峰」 意義何在？

採訪中，中國移動網路事業部無線網路優化室副經理張陽詳細介紹了「5G上聖母峰」專案的開展背景及落地意義。

2019年10月13日，中尼兩國聯合發布《中華人民共和國和尼泊爾聯合聲明》，考慮到聖母峰是中尼兩國友誼永恆象徵，雙方願意推進氣候變化、生態環境保護等方面合作，並將共同宣布聖母峰高程重測、開展科研合作。國家自然資源部、國家體育總局計劃於2020年9月底完成測量和數據處理任務（登頂測量於2020年5月進行），以此體現新時代中國國家科研水平和綜合國力。

今年3月以來，中國移動總部和西藏公司先後收到西藏自治區通訊管理局、新華社技術局、央視總台技術局的函件，商請做好聖母峰高程測量和媒體5G直播通訊保障工作。接到保障任務後，中國移動組織總部和西藏公司專家商討網路保障方案，專案組深入研究了聖母峰地區高寒低壓的氣候特點、惡劣的自然環境等情況，由於聖母峰區域高山落石等自然災害頻發，時刻影響著通訊網路安全穩定運行，在保障方案製定上，除了追求網路性能，中國移動也將網路可靠性和災備能力放在了重要位置。

如何克服四大建設困難？

在專案的執行方面，中國移動西藏公司計劃建設部的陳剛介紹到，「5G上珠峰」的執行過程中，主要面臨四大技術難點，同時分享了中國移動針對技術困難在實際執行中的解決方案。

1. 基站供電困難

陳剛介紹，基於聖母峰自然環境，前進營地基站供電存在較大問題。針對供電困難，中國移動在5,800公尺和6,500公尺營地各配備5台油機，採取3＋2備份方式；此外，在油機外增加保護帳篷，保證油機溫度；在測量隊開始登頂後，油機24小時供電，避免因溫度低無法啟動的問題；同時在6,500公尺營地儲備600L應急油料，在5,800公尺儲備300L應急油料。陳剛表示，根據測算預計，每個營地每日消耗約80－90L油料，中國移動計劃5月10日再向過渡營地和前進營地運送360L油料。

2.傳輸線路維護困難

陳剛表示，定日縣扎西宗鄉至絨布寺傳輸為單鏈，並處於聖母峰核心景區，無法單獨建設第二路由；同時，由於該段光纜三家合作方產品均為老光纜，無備用纖芯進行置換保護。對於此，中國移動主要解決方案為：一、加大代維巡檢頻次和駐點範圍；二、根據新的駐點巡檢段落進行分段，每天開展沿途動態巡檢，減少因人為施工造成的破壞；三、對沿途村莊進行宣傳，盡量減少房屋建設、耕地等施工活動。

3.直播網路維護

由於靜態攝影機和VR攝影機基本使用交流電，無備電保護，主要營地供電交流市電不穩定，油機發電無備電保護，因此攝影機的供電存在較大問題。中國移動在絨布寺的攝影機及光貓配置逆變器做電源保護；同時，大本營攝影機有市電無備電，計劃新增一組UPS備電；此外，在測量隊開始登頂後，過渡營和前進營的油機24小時發電保障攝影機供電正常。

4.峰頂保障壓力大

針對峰頂保障壓力，我們已經完成對模組、背包、終端的網路調測和適配，確保裝置可用。此外，中國移動還將利用登山隊在各個營地休整間隙測試5G訊號，根據反饋資訊進行相應的方案調整，滿足各單位訴求，同時協調登山大隊在8300公尺營地協助完成一次網路測試。

5G單站建設成本超過200萬元（約新台幣842萬元）

關於聖母峰基站的建設成本，中國移動西藏移動網路部無線優化中心負責人李崇明介紹到，中國移動在歷次聖母峰基站建設中，2G和5G基站均建設在了海拔6500公尺處。粗略計算，每個基站的建設成本都在100萬元（約新台幣421萬元）以上，年維護成本約16萬元（約新台幣67萬元），年收入僅5、6萬元（約新台幣21萬、25萬元），其中5G單站建設成本超過200萬元（約新台幣842萬元）。

李崇明談到，在中國移動西藏移動網路部無線優化中心接到專案牽頭起初，「既緊張又興奮，甚至有些忐忑」。李崇明表示，這將是中國移動又一次被記入史冊的一個專案，同時也意識到識到這是異常艱難的工程，更是對中國移動的一次考驗，「因為這不是平常的通訊保障工作，而是一個系統性的工程，特別是要在聖母峰建設基站，需兼顧考慮各個方面。」

李崇明介紹，西藏移動在接到通訊保障任務後，高度重視，立即成立以周敏總經理為組長的「聖母峰高程測量通訊保障」專項領導小組，全面指揮本次通訊保障各項工作。除了進行模擬測試，西藏移動邀請了新華社登山隊在登山拉練過程中協助進行網路性能實測，5月2日，新華社登山隊反饋在7790公尺營地實測5G上下行速率達到70Mbps/826Mpbs。得出測試結果反饋後，「我心裡異常高興。」李崇明談到。

此外，李崇明還介紹了大本營區域的建設人員的日常生活。目前，建設人員在日常生活方面相對較好，同時也隨時面臨物資運輸問題等許多困難。以飲用水舉例，在5800公尺營地，飲用水主要來自於1公里以外的冰雪融水，工作人員透過犛牛托運方式，將雪水從小山溝裡拖上來。「為了盡量節約用水，大家都捨不得洗臉、泡腳。」

「有生之年能參與到這樣一個盛大活動中，並在活動中得到成長，不管經歷多少艱難困苦都值得。我堅信，在合作夥伴的通力合作下，我們將圓滿完成本次聖母峰通訊保障任務。」李崇明表示。

中國移動聖母峰基站建設專案歷史回顧

2003年5月22日，中國移動提供網路技術支持的「彩信上聖母峰」活動取得了圓滿成功，中國登山隊在海拔8848公尺聖母峰峰頂使用中國移動網路打通了電話，並用短信通告了這一喜訊。

2005年8月18日，中國移動在聖母峰5100公尺絨布寺開通基站，給前來觀光探險的中外遊客、登山運動者和科學考察者提供通訊保障。

2007年11月13日，中國移動建成聖母峰6500公尺基站。

2008年5月8日，北京奧運聖火登上8844.43聖母峰峰頂，新華社透過中國移動2.5G GPRS網路從地球之巔成功傳回全球首張奧運聖火聖母峰傳遞照片，成為刷新世界移動通訊史的壯舉。

2010年12月12日，中國移動採用中國具有完全自主知識產權的3G TD－SCDMA在聖母峰絨布寺開通3G基站。

2013年6月11日，中國移動採用中國主導的4G TD－LTE在聖母峰大本營開通4G網路。

2019年5月16日聖母峰首個5G基站順利開通。

2020年4月30日中國移動完成全球最高聖母峰海拔6500公尺前進營地5G基站建設開通。

責任編輯：林芳如

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