除了關心M17集團獲得D輪約新台幣8億元的募資，另外一個值得關注的點是「M17集團」的成員現在有誰？

M17集團於今（11）宣布，完成D輪近3,000萬美元（約新台幣8億元）資金挹注，由新加坡Vertex Growth Fund領投，韓商Stonebridge Korea Unicorn Venture Fund、新加坡Innoven Capital、日本KAGA ELECTRONICS、紐約ASE Global Group等投資人共同參與投資。

最新一輪資金將預計集中使用在台灣、日本及美國市場並進一步拓展至其他關鍵新興市場，協助集團獲得更進一步成長。

美國、中東是17重要的新市場

M17共同創辦人暨執行長潘杰賢表示：「我們相信每個內容提供者都有其獨特之處，M17集團提供了直播技術與虛擬平台，讓他們除了能展示自己的才華之餘，也可同時與全世界各地的粉絲即時互動，引領全球每個人生活與娛樂方式的轉型。」

此次D輪投資團隊均由全球知名投資基金所組成，領投的新加坡商Vertex Growth Fund的董事總經理Hock Chuan Tam表示：「我們非常驚豔於M17集團的市場領導地位，娛樂直播產業是一個未來趨勢，M17集團在日本、台灣跟香港市場的領先表現非常值得關注，我們相當看好M17集團支持多元創作者在全球發展的策略。」

同時另一位董事總經理Jeff Chang也補充：「M17集團是在這波數位經濟加速發展下的最大受益者。」

隨著消費者的觀賞偏好逐漸轉變成線上觀看的形式，M17集團充分利用平台充滿大量內容創作者及成熟的贊助機制，過去17直播專注於日本與部分亞洲國家，後來逐漸將版圖拓展至美國和中東等新市場，在收購MeMe直播後，更進一步往印度及東南亞前進。

M17集團從2015年成立17 Media開始，目前在日本及台灣已擁有超過60%市占率，是亞洲最大直播互動平台，根據研調公司Frost & Sullivan指出，預計在2022年亞洲已開發市場中，影音串流的產業將成長到33億美元，其中以日本為最大市場，規模將高達11億美元。

組織重組，專注說一個關於直播的故事

在今年4月14日，M17就發布新聞稿，宣布集團將精實營運、調整全球佈局。新聞稿中提到將進行一連串的產品調整、組織整併、調整財務結構等，「全球佈局將集中發展火力，加強台灣、日本、美國的市場擴增。」

除此之外，也許更值得注意的是，4月以來M17在新聞稿內所提到的「M17集團」中，已經不包含交友服務Paktor與Goodnight。

M17集團旗下包含亞洲發達市場營收規模最大的即時互動媒體「17 Media」，長年耕耘於印度及東南亞市場的「MeMe直播」，以及旨在簡化賣家的社群銷售過程、買家社群直播購物體驗的B2B直播和社交商務SaaS系統服務「HandsUP」。

回溯2017年，Paktor投資17直播10億台幣，隨後宣布Paktor與17直播共組成「M17 Entertainment」共同衝刺旗下社交產品。

但到了2020年，M17集團內卻不再包含Paktor，據了解，潘杰賢仍是Paktor的負責人。 只是M17集團未來將更鎖定在直播，因此才做了組織架構上的調整 。

會這麼做的原因也不難猜測，從2018年M17嘗試上市中的財報看來，直播業務就占91.4%的營收，代表Paktor的貢獻可能沒有想像中大。未來M17若仍持續追求上市這個目標，撇除Paktor，專注說一個關於直播的故事，也許更能說服投資人。

責任編輯：陳映璇