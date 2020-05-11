儘管機器人無法取代球星帶給球迷們的熱情，但隨著日益進步的軟硬體技術，機器人上場打職棒的那天，已經不是天方夜譚。

新冠病毒打亂了這個世界的腳步，其中也包括棒球迷們殷殷期盼的職棒賽事，原本早該隨著3月春暖花開、揭開序幕的球季，一延再延，所幸台灣的職棒終能突破重圍，在美國、日本、韓國職棒仍在停賽之際，率先在4月12日開打，為世界棒壇注入一針強心劑，同時也在這波席捲全球的狂潮當中，再次為台灣寫下紀錄！

可惜的是，在疫情揮之不去的陰影之下，台灣職棒也只能採取閉門比賽，少了現場觀眾的搖旗吶喊，感覺上就像是走了味的汽水，空蕩蕩的球場，讓球員打起球來也不盡興，就在這個當下，不正是機器人神救援的時刻到了嗎？ 主場位於桃園的樂天桃猿隊不愧是職棒的點子王，除了安排有靜態的人偶、人形立牌擔當球迷之外，還特別與知名的祥儀機器人夢工廠攜手合作，招喚出各式各樣的機器人，大伙換上球衣、球帽加油助陣，瞬間炒熱起觀眾席，順勢也讓比賽更加帶勁！

但一想到機器人所擁有的絕佳運動能力，卻只能坐在場邊加油打氣，會不會覺得有點大材小用？是不是有朝一日，機器人也能登上職棒舞台、一展擊球英姿呢？而這樣的想法僅僅是個遙遠的夢想？還是真有可能實現？

機器人真的可以上場打棒球？

棒球選手的養成極其艱辛，看看國內一票年輕好手在美國小聯盟一蹲就是好幾年，還不見得上得了大聯盟就可窺知一二，種種高難度的技巧可不是機器人輕易學得來！

就拿球場上最令人屏氣凝神的投打對決來看，頂尖的投手，像是曾經幫助芝加哥小熊隊拿下睽違108年世界冠軍的火球男Chapman，或是當紅的日本球星大谷翔平，直球速度動輒飆破160公里，球一出手，約莫只要0.4秒就會進到本壘板，簡直就像電光火石一般，況且投手可不會乖乖地猛丟直球，肯定是指叉球、曲球、伸卡球等交叉運用，就是要給打者來個出奇不意，情勢如此險峻，你覺得機器人有可能打得到球嗎？

可千萬不要低估機器人工作者的企圖心，交通大學電控所蕭得聖教授所領導的團隊就長期鑽研棒球機器人，他們的目標還不只是讓機器人打得到球而已，要打就是要打安打，這要如何辦到呢？

如何打造「眼明手快」的棒球機器人？

蕭教授提到幾個關鍵點，第一步當然是要能看準來球，所謂工欲善其事必先利其器，為了能即時量測球體在三度空間中的飛行軌跡，超高速雙眼攝影機是一定要的，以現今技術來看，如果肯砸下重本，連來球的縫線都能看得一清二楚；球能看得準，接下來就要有本事將球打出去，這可以依據球的質量、慣量、以及速度，大致估算出球衝擊球棒時的動量大小，如此一來，在設計機器人手臂時該採用何種材質，所採用的馬達必須能輸出多大力距，也就有個底。

歷經這般的打造，機器人可說已經是既「眼明」、又「手快」，但這兩者之間還需要再經過一個磨合的過程，目的就在於讓眼睛的觀察和手臂的揮擊能夠建立在共同的基礎上，不至於各行其事，也因此攝影機與機器臂間的訊號傳遞必須同步，彼此之間也需要進行校正，目標就是要達到全然的「手眼協調」。

來到最後的關鍵點，別忘了！蕭家機器人的外號是安打製造機，這箇中秘訣究竟為何呢？蕭教授就給了一句話，精準地預測球通過本壘板時的位置與速度，聽起來的確很有道理，問題是要如何才能夠辦得到？

這就得仰賴有個能夠精準預測球體飛行軌跡的模型，這也正是研發棒球機器人的決勝點，哪個門派的模型較準確，誰就是贏家。蕭教授特別提到，球在飛行時，不單只是直線前進，還帶有旋轉，因此在建立模型時，必須考慮到重力以及空氣阻力對於不同球路的影響，更何況投手還會特意加料，利用球的縫線給些變化，要能一一釐清這些複雜的因素，絕對需要真功夫，其中的眉角就請大家請教蕭教授了。

有了球體飛行預測模型，機器人就可以上場了，先利用攝影機快速取得投手球剛離手時的幾張影像，將它們輸入到模型、計算出完整的球體飛行軌跡，靠著精準的預測撐腰，一切了然於胸，接下來，機器人就可以好整以暇，輕鬆地看著球落到設定好的位置，穩穩地以最佳的出手角度與力道，豪邁地賞它一支精彩的安打！

期盼有朝一日的「人機棒球大戰」！

雖說職業運動早已不只是單純的休閒娛樂，現代人的工作繁忙、人際關係又疏離，許多人轉而寄情於所屬城市的球隊，它維繫著彼此的情感，甚至成為了生活的重心，像是王建民、陳金鋒、陳偉殷等家喻戶曉的球星，或是身披藍白戰袍的中華隊，總能在無數的清晨、夜晚牽引著你我的心。

沒有球賽的日子，對球迷來說真的是很難挨啊！現階段，我們當然不會寄望機器人能夠取代球星，但是單單仰賴虛擬的電玩球賽一解相思之苦，實在很不過癮！是不是能來場實體的機器人棒球賽，甚至是舉辦一場人與機器人的棒球大戰呢？ 還記得年初鬧得沸沸揚揚、美國大聯盟休士頓太空人隊的「偷暗號事件」嗎？在這裡，我可以向大家保證，機器人打棒球絕對不會、也不需要偷暗號，一定是光明正大硬碰硬的對決！

責任編輯：陳建鈞

《數位時代》長期徵稿，針對時事科技議題，需要您的獨特觀點，歡迎各類專業人士來稿一起交流。投稿請寄edit@bnext.com.tw，文長至少800字，請附上個人100字內簡介，文章若採用將經編輯潤飾，如需改標會與您討論。

（觀點文章呈現多元意見，不代表《數位時代》的立場