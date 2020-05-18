Bito為臺北捷運打造的形象影片「+1」繼年初 F Design Award後，再拿下最具視覺傳達指標的CA傳達藝術獎年度插畫大獎。

由台灣創意團隊Bito為台北捷運打造的形象影片「+1」，從3,863件來自各國參賽的作品中脫穎而出，拿下最具視覺傳達指標的CA傳達藝術獎年度插畫大獎。而這已經是這支影片繼年初iF Design Award 2020後，再次風光摘下的國際獎項。

Bito操刀的「+1」打破臺北捷運影片常見的微電影形式，以 全逐格手繪動畫打造 。影像吸睛之外，更結合 令人產生共鳴的故事腳本 ，嘗試以5個代表不同族群和主題的小故事呼應乘客和捷運的連結，將人們熟悉的捷運站內站外日常風景，轉化成別具新穎的畫面及內容，並以匠人精神方式逐格打造出最高規格的影像質感。

Bito 工作照 圖片提供／Bito

Bito 工作照 圖片提供／Bito

CA傳達藝術獎全名Communication Arts插畫獎，是美國最具視覺傳達指標的國際期刊「Communication Arts」舉辦的獎項，這本期刊專為設計人、美術家、插畫家、藝術工作者、小至個人，大至企業設計部門編輯所創設，至今已有61年歷史。只有在設計、廣告、攝影、插畫、互動甚至影像領域的箇中翹楚，才有機會登上這本期刊，其影響力深至各行各業。

今年，有3,863件世界各國作品角逐此獎，僅有125個作品被選為年度 Communication Arts插畫獎，Bito的「+1」就是其中之一。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：Shopping Design

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