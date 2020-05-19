2020年，家用遊戲主機市場迎來全新主機：微軟Xbox Series X以及索尼PS5，兩家端出的牛肉究竟會替年底遊戲市場掀起怎樣的波瀾？

「你動森了嗎？」或許是近期親朋好友見面時，最常用的開場白。為了不讓任天堂（Nintendo）Switch專美於前，家用主機（Console Game，以下簡稱家機）領域的兩大玩家：索尼（Sony）與微軟（Microsoft），早在2019年底陸續揭露醞釀已久的全新產品，直到2020年，疫情為宅經濟增添動能，遊戲商機迎來大好前景，期待「新貨」的玩家更按奈不住期待之情，遊戲市場隨之蠢蠢欲動。

目前遊戲市場主要分成手遊（Mobile，智慧型手機遊戲）、桌機（PC，桌上型電腦等電腦遊戲）以及家用主機等3個領域，相較手遊與桌機的市場，家用主機擁有更強的聲光效果、沉浸式體驗等優勢，對重度玩家來說別具吸引力。

換句話說，也因為主機、螢幕與音效裝置等相關設備環境的建置，連帶提高了遊戲體驗的門檻，在人手一機的近幾年，遊戲市場的市占率一直是手遊遙遙領先。

玩家們注意！PS5、XSX將在年底發布

荷蘭市場研究公司Newzoo的報告顯示，2019年遊戲市占率分別為：手遊45％、家機32％，以及桌機的23％。

IDC亞太區市場分析師廖燁曦進一步指出，目前遊戲市場整體依舊呈現成長的態勢，其中手遊的部分因為中國、俄羅斯等開發中國家市場對於手機的需求，連帶影響手遊的市占率提升。到2023年，整體遊戲市場的年複合成長率，更將上看10.95％。

針對家機市場，廖燁曦表示，2019年主要的成長動能都來自於任天堂Switch，而微軟的Xbox系列、索尼的PlayStation系列，因為正處於新機上市前夕，因此銷量趨緩，影響了兩家大廠在2019年家用主機市場的表現。

但隨著兩台新主機將在2020年底登場，他預期2021年的表現將會有明顯成長、銷售額將有機會上看546億美元（約1.64兆新台幣）。

即便在手遊的攻城掠地下，令家機在遊戲市場的地位備受威脅，但主要玩家索尼（家機市占最高）仍選擇在睽違7年後，於2020年底端出新作：PlayStation 5（簡稱PS5），微軟也毫不畏懼「硬碰硬」，選擇近乎同一時間發表Xbox新機種Series X（簡稱XSX），讓市場與玩家們相當期待。

家用主機老大哥索尼（Sony），將於年底推出PS5。 Sony

微軟預計年底推出次世代遊戲主機Xbox Series X。 微軟

疫情威脅遊戲盛宴，新機上場每一步都是挑戰

廖燁曦表示，索尼、微軟兩家業者當前遇到的挑戰，不僅僅是端出硬體規格、遊戲策略，也要因應疫情調整行銷手法。過去透過大型展會（如E3遊戲展）與開發者、玩家溝通的實體模式，在今年都被打亂，要如何整合線上、線下的行銷手法，成了兩大品牌的艱鉅任務。

受疫情影響，全球大型展會相繼取消，包括原本預計在今年8月舉行、遊戲界的年度盛事GDC 2020（Game Developers Conference）遊戲開發者大會也被迫延期，而原訂要在GDC公布下一代家用主機的微軟跟索尼，也被迫採取其他方式來揭曉新機的面紗。

回到今年3月16日，微軟率先開出第一槍，雖然這位軟體大佬過去在家機市場的市占率一直不敵索尼，不過，這次選擇在自家網站上舉辦Xbox Series X記者會，揭露了新主機的規格架構，XSX的真面目公開現身，市場無不驚艷連連。

事隔三天，3月19日的凌晨，索尼也舉辦了PlayStation 5系統結構發表會，同樣是技術解說，但相較於微軟在記者會後的氣勢，索尼雖然公布了PS5的規格，卻連主機的影子都還沒現身，讓守在電腦前觀看的全球玩家有些失望。

從第一戰看來，過去的「老二」微軟是占了些上風。

讓你玩不停、活在遊戲世界，SSD為家機流暢度添翅膀

談到玩家最在意的家機規格，仔細看可以發現，無論微軟XSX還是索尼PS5，兩台新機首度改採SSD固態硬碟， 除了因為SSD固態硬碟的價格較過去親民以外，主要還是因為遊戲的內容愈來愈多，HDD傳統硬碟式的讀取速度已經無法滿足玩家的需求。

踩在家機能提供玩家不同於手遊跟桌機的沉浸而流暢的體驗優勢上，兩台新機為延續市場利基，改善過去為了要掩飾遊戲讀取時間而設計的各種迂迴橋段，在這一代開始採用SSD硬碟。

此外，SSD的導入，無形中也點出家用主機的圖像處理將能迎接新技術，如新一代遊戲引擎Unreal Engine 5（UE5），讓視聽表現更如電影般擬真。

Unreal Engine 5（UE5）遊戲視覺技術展示

不僅如此，這次在兩台新主機上，都能看到前代相容性服務的提供。所謂前代相容性，指的是玩家可以在購買新主機後，仍然可以延續遊玩前一代的遊戲軟體，微軟XSX甚至提供到初代Xbox遊戲的相容性。

另外，由於微軟、索尼都在推廣訂閱制的服務，促使數位版遊戲（Digital Game）的銷售表現，比傳統買斷的遊戲更佳。廖燁曦表示，家機遊戲市場當中，數位版遊戲銷售量已有過半的表現，較2018年相比更迎來13.2％成長，況且，對玩家來說，若換了新主機就必須「砍掉重練」，的確太掃興、太傷荷包。

綜觀PS5、XSX硬體規格，雖然內容架構相當接近，不過PS5在儲存空間上，提供相較XSX更快速的SSD讀取表現；而微軟則是在相同的架構上提供處理器更好的性能，如CPU、GPU表現更強悍，配合相容性貫穿到初代主機，在上市日期與價格還尚未明確的現在，看起來這次微軟來勢洶洶。

「不是索尼、也不是任天堂」，那微軟的對手是誰？

除了XSX靠規格吸引全球玩家目光外，微軟Xbox部門的負責人Phil Spencer日前接受外媒訪問時表示，他認為當今微軟在遊戲市場的競爭對手已不再是索尼或任天堂。 在雲端潮流興起的今日，微軟未來的假想敵將是同為雲端領域霸主的Google或Amazon。

而索尼呢？面對家機市場，索尼或許已不把微軟放在眼裡，任天堂Switch又開闢自己的遊戲藍海，PS5是否還能繼續踩著過去的成功，穩居家機龍頭寶座，待廣大玩家給出答案。只是在消費端最重視的「價格」跟遊戲IP尚未明朗的前夕，誰都說不準贏家會是誰。

責任編輯：張庭銉、林美欣