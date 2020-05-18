Facebook收購Giphy，並規劃將Giphy服務併入Instagram，讓使用者能更直覺的分享GIF圖檔。

Facebook收購圖庫檔案搜尋引擎Giphy，並規劃將Giphy服務併入Instagram，讓使用者能更直覺的分享GIF圖檔。Facebook表示Giphy超過50%流量來自Facebook，其中在Instagram就佔Giphy每日流量的25%左右，因此認為收購Giphy不僅將可創造更大利益，同時也能讓使用者更容易透過趣味GIF圖檔表達心情。

Facebook強調收購Giphy後並不會影響其運作模式，仍然會保持Giphy原本與Twitter、Slack、Skype、TikTok等串接API資源的合作關係，另外在Messenger、WhatsApp的使用模式也不會作改變。此外，使用者依然可以將自有GIF圖檔上傳至Giphy，或是透過Giphy服務製作趣味GIF動態圖檔。

雖然Facebook並未透露對Giphy的收購金額，但根據《Axios》從多個消息來源取得的說法，估計實際收購金額約在4億美元左右。不過，從先前Giphy接連獲得投資，加上被稱為GIF圖檔中的Google，估計其市值約在6億美元左右，因此Facebook實際收購Giphy金額可能高於4億。

針對Facebook收購Giphy，市場看法也認為Facebook有可能因此面臨市場壟斷調查，畢竟Giphy旗下服務已經廣為用於許多平台或服務中，若是Facebook以其平台優勢掌握更多GIF圖檔使用熱度，恐將造成使用資源不公，甚至可能發生獲得更多用戶數據的情況，進而有市場競爭不公的情況發生。

資料來源：Facebook、The Verge、Axios

責任編輯：蕭閔云