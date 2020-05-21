可不可熟成紅茶以世界洋行茶商及英倫復古風為特色，全台有超過170店。雅茗看好，未來三年門店數將成長超過300間。

雅茗-KY董事會昨（20）日宣布通過飲料品牌「可不可熟成紅茶Kebuke」投資案，以新台幣8千萬取得20％股權，目標用雅茗的海外市場拓展基礎，將台灣好品牌帶向國際舞台，豐富集團品牌深度，專注「茶」的經營。

雅茗在公開資訊觀測站公告，透過子公司宴群國際投資永醇誠股分有限公司，以每單位價格400元，交易20萬股，投資總金額為新台幣8千萬元。

可不可熟成紅茶設計愛用「手寫字體」，是其一大特色。 可不可熟成紅茶

雅茗拚一把，看好「文青紅茶」可不可成長性，

雅茗與六角都是台灣手搖飲概念股一員，除了少部分餐飲事業，公司經營以茶飲為主，旗下共有旗艦品牌「快樂檸檬」、高端輕奢的茶飲品牌「茶閣里的貓眼石」，主打黑糖珍珠奶茶品牌「喝嘛」，全球總店數逾1,100家，但多數位於中國大陸與海外，

對於攜手可不可的效益，雅茗表示，可不可成立於2008年，自2016年重新改造品牌概念，主打斯里蘭卡高級熟成紅茶，以世界洋行茶商及英倫復古風為特色，全台已經有超過170店，也是台灣年輕人及大學生相當喜愛的茶飲品牌，品牌喜愛度排名前2名。預估未來3年，可不可在台灣將成長至300家門市，營運持續穩定成長，對於集團獲利有相當的挹注。

可不可的分店開幕時，都會在臉書張貼專屬視覺海報。 可不可熟成紅茶

相較於市場其他手搖品牌，可不可熟成紅茶有強烈的品牌形象，獨具風格。舉例來說，每當有加盟或直營門市開幕時，可不可會量身打造該分店的美術視覺，提供「店卡」塑造特色，並在社群網站貼出圖片吸引粉絲。產品設計方向，則是藝文風與復古併行。

可不可經營文青形象有成，擁有一定的網路聲量。 可不可熟成紅茶

雅茗指出，旗下快樂檸檬除在大陸有一定市佔率，全球亦累積相當多的加盟商，目前已擴展至20國家，落地200多個城市。集團確立以茶為核心的經營理念，進行茶飲品牌的多國家、多市場、多文化布局，除了可以逐步分散過度集中單一市場風險，更重要是把台灣好的品牌帶到海外，提供全球加盟商更多選擇。

雅茗強調，董事長吳伯超在20多年前將台式珍珠奶茶帶入香港，引領珍奶旋風由香港一路襲捲至大陸，深耕茶飲領域多年，由於西方國家對於紅茶的接受度與了解程度高，看好可不可熟成紅茶的加入，對於集團開拓國際市場有幫助。

面對新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，雅茗今年第一季表現明顯下滑，營收2.77億，年減49%，但集團認為今年定下的「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」3箭營運策略都有進展，等疫情趨緩後，效益將逐漸出現，對下半年的營運動能有信心。

責任編輯：蕭閔云