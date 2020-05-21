針對瑞幸咖啡遭摘牌下市，董事長陸正耀對此事發布聲明，並對這次事件所造成的影響向投資人、全體瑞幸員工和客戶道歉。

針對納斯達克交易所通知瑞幸咖啡必須摘牌退市的消息，瑞幸咖啡董事長陸正耀於今日發布聲明稱，納斯達克不等最終調查結果就要求公司退市，出乎意料，對此表示失望和遺憾。在聲明中，陸正耀對瑞幸咖啡事件造成的惡劣影響，向投資人、全體瑞幸員工和客戶道歉。

瑞幸咖啡宣布已於5月15日收到納斯達克證券市場上市資格工作人員發出的書面通知，工作人員已決定將瑞幸咖啡股票從納斯達克市場摘牌。瑞幸計劃要求納斯達克聽證會小組舉行聽證會，但不能保證聽證會小組批准其繼續上市的請求。在最終結果之前，瑞幸表示將會繼續上市。

據媒體報導，納斯達克回應稱，目前無法就個股進行評論，但所有公司都將遵循交易所的統一規則。

根據納斯達克上市中心網站的資訊顯示，上市公司必須在收到摘牌通知的7個自然日內提出召開聽證會的請求，公司可以選擇口頭或書面形式的聽證會，聽證會費用為1萬美元（約新台幣29.9萬元）。聽證會上，企業約有50分鐘時間進行陳述，聽證委員會通常在聽證會後的30天內公佈書面決定，在此之前上述公司可以繼續維持上市。

陸正耀在聲明中表示，「我創業20年來，先後參與創立了神州租車、神州專車和瑞幸咖啡，它們都是各個領域內的知名品牌，透過模式創新和技術運用，為廣大用戶提供了實實在在的產品和服務，也解決了數萬員工的就業。 」 他堅信瑞幸咖啡的商業模式和商業邏輯是成立的，瑞幸咖啡自營運以來每年的營收都在持續成長。

他談到目前，儘管有疫情和造假風波的雙重打擊，瑞幸數千家門店仍在努力堅持營運，數萬員工仍在勤勤懇懇的工作，瑞幸的產品口碑很好也很有品牌韌性。「真心懇請社會各界能夠給予寬容和支持，我在此謝謝大家了！」

陸正耀還表達，「我的風格可能太激進，企業跑得太快，也導致很多問題，但我絕不是以概念做局去欺騙投資人。」而質押瑞幸咖啡股票所得資金，也全部用於支援旗下各個企業的經營發展，沒有用於個人揮霍，更沒有轉移資產，對此願意接受任何調查。他提到，瑞幸如果退市，面臨的困難和壓力必將繼續加大，但不論怎樣，都會傾盡全力維持門店營運，竭盡所能挽回股東損失，讓瑞幸這個品牌能夠走下去。

代理了中國投資者起訴瑞幸咖啡一案的北京威諾律師事務所律師楊兆全告訴媒體，納斯達克交易所向瑞幸咖啡發出退市通知，表明瑞幸咖啡已經處在了退市懸崖邊上。

根據交易所規則，瑞幸咖啡有權進行聽證並進行申辯。但是楊兆全認為瑞幸咖啡避免退市的機率很小。這次瑞幸咖啡造假事件在交易所看來特別嚴重，首先，造假持續的時間長，從二季度到四季度一共三個季度。二是造假金額大。造假金額占到了營業額的很大的比例。三是被揭露後依然否認。在渾水披露瑞幸咖啡造假的調查報告後，公司公然否認。綜合以上情形，瑞幸咖啡透過聽證實現翻盤的機會不大。

同時，楊兆全認為，瑞幸咖啡的退市，讓投資者索賠訴訟增添了一定的變數。公司是否有足夠的資產進行賠付，值得關注。也不排除公司退市後，面臨破產的可能性。

以下為陸正耀聲明全文： 個人聲明 對於瑞幸咖啡事件造成的惡劣影響，我再次向廣大投資人、全體瑞幸員工和客戶誠摯道歉！基於對特委會調查的尊重，我從未就瑞幸咖啡事件回應過任何媒體對我個人的質疑，也因此讓幫助我創業的朋友們背負了許多莫須有的罪名，我同時鄭重的向他們表示誠摯的歉意，相信最終的調查能夠給所有人一個客觀公正的評價。 根據瑞幸咖啡的公開披露，目前公司也已根據階段性調查結果，第一時間處理相關責任人、重組董事會、更新管理層、積極進行整改，但納斯達克不等最終調查結果就要求公司退市，出乎意料，對此我個人深感失望和遺憾。 我創業20年來，先後參與創立了神州租車、神州專車和瑞幸咖啡，它們都是各個領域內的知名品牌，透過模式創新和技術運用，為廣大用戶提供了實實在在的產品和服務，也解決了數萬員工的就業。我本人一直在實業一線，我的風格可能太激進，企業跑的太快，也導致很多問題，但我絕不是以「概念做局」去欺騙投資人，我是真心想把企業做大做好，為社會創造價值！每當我看到人們手裡握著小藍杯，我都會感到自豪。 我堅信瑞幸咖啡的商業模式和商業邏輯是成立的，瑞幸咖啡自營運以來每年的營收都在持續成長。目前，儘管有疫情和造假風波的雙重打擊，瑞幸數千家門店仍在努力堅持營運，數萬員工仍在勤勤懇懇的工作，瑞幸的產品口碑很好也很有品牌韌性，真心懇請社會各界能夠給予寬容和支持，我在此謝謝大家了！ 創業以來，我掙到的錢幾乎全部投入到了實體企業中，質押瑞幸咖啡股票所得資金，也全部用於支持旗下各個企業的經營發展，沒有用於個人揮霍，更沒有轉移資產，對此我願意接受任何調查。 過去的一個多月，我一直處於深深的痛苦和自責之中，夜不能寐。公司如果退市，面臨的困難和壓力必將繼續加大，但不論怎樣，我都會傾盡全力維持門店營運，竭盡所能挽回股東損失，讓瑞幸這個品牌能夠走下去。 最後，再次誠摯地為事件帶來的惡劣影響向社會各界道歉！ 陸正耀

責任編輯：林芳如

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