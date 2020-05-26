蘋果為了讓每位用戶都能輕鬆的使用自家裝置，耗費十多年在「無障礙功能設計」，並表示最終目標是希望可以讓所有人都能定制出最合適自己的裝置。

一套大部分人都不了解的功能，卻讓蘋果默默花了十多年去打造。他們希望，這套功能可讓每一位蘋果用戶，最終「調教」出自己用得最順手的裝置。

故事還得從一個36秒的影片說起。

2009年，蘋果發布了的iPhone 3GS。從不少方面來看，這都是一款具有時代意義的智慧手機。

它的性能比iPhone 3G提高不少，相機的像素升級至320萬，還開始支援對焦和影片錄製功能，而且，iPhone用戶終於也能用上「複製/貼上」功能了。同時，它還是首款正式引入中國的iPhone。

但對於另一群人來說，在長達兩小時的WWDC發布會上，最難以忘懷的，卻是大部分人都沒有留意到的36秒：

我們也非常在意「可及性（accessibility）」。

菲利普·席勒（Phil Schiller）在介紹新款iPhone 3GS的功能時說道。接下來，他開始介紹在iPhone上首次登場的「旁白（VoiceOver）」、「縮放（Zoom）」、「反轉顏色（White on Black）」和「單聲道音檔（Mono Audio）」功能。

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據長期關注科技無障礙設計的作者雪莉·布里斯賓（Shelly Brisbin）回顧，當時這短短的36秒，在視障群體中引來了大量討論。

有人認為，這意味著未來的iPhone會更注重殘障群體的體驗，是個可喜的兆頭；也有人還是持觀望態度，擔心這只是大公司做樣子的公關姿態。

事實證明，蘋果在做無障礙設計這件事上，是認真的。

在全球無障礙宣傳日蒞臨之際，蘋果全球無障礙政策和計劃主管薩拉·赫林格（Sarah Herrlinger）接受了愛范兒的獨家專訪，分享了這些改變了至少上千萬人生活的功能背後的設計理念。 愛范兒

不斷進化的「旁白」

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對於有視覺障礙的人來說，它能讓沒有按鈕的iPhone「開口說話」，手指觸達螢幕之處，旁白就會念出螢幕上的內容。有了它，看不見螢幕上內容的用戶，也可以用iPhone來完成視力健全者可以做的所有事情。

但當我們在談論這個功能的時候，修飾詞常常有種靜態感「蘋果在XX年前就推出了旁白功能」，沒留意到的是，在這11年間，「旁白」悄悄地進化了多少次。

2009年，蘋果正式在iPhone OS 3中加入「旁白」；2010年，iOS 4中的「旁白」開始支持外接盲文顯示器，可將螢幕上的內容以盲文輸出（讓視障人士摸著「閱讀」），也能用盲文顯示器來輸入文字資訊；

2011年，iOS 5開始在手機初始設置過程中支持「旁白」功能，視障人士也能獨立完成開機設置；2012年，iOS 6中的「旁白」增加了Action功能，旁白會描述特定按鈕能作出的操作選項，譬如刪除郵件或增加標記等……

近乎在每一次系統更新中，我們都能看見這個在電子產品無障礙設計中屬於「基礎」等級的功能在一點一點地優化。直至如今，「旁白」功能已經支持超過35種語言。

為做到持續優化，赫林格表示蘋果一直都和殘障社群保持緊密的聯繫。

在輔助功能團隊中，部分成員就是殘障人士，而且，我們還會和國際組織以及殘障人士社群合作，獲取他們對技術的反饋和看法。

除此以外，（在消費者端）我們還為輔助功能設置了專門的Apple Care團隊，用戶可以透過電話（支持英語和普通話）、線上溝通和電子郵件來獲得技術支持。

除了在一個功能上的不斷精進，蘋果的輔助功能還在變得越來越廣。

打開蘋果官網的「輔助功能」主頁，我們發現除了人們相對熟悉的「視力」「聽力」和「肢體活動能力」幾個範疇外，蘋果還為「學習能力」劃出了一個專區。

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受閱讀障礙影響的人不是不聰明，只是他們學習和消化資訊的方式不同。他們在閱讀的時候，會遇到認字困難、顛倒順序、混淆形近字等持續閱讀困難。

由於人們對此障礙的認知有限，受閱讀障礙影響的小朋友時而會被誤認為是調皮或者懶惰。據統計，全球大約有17％的人受閱讀障礙影響。

要幫助這個群體更好地閱讀，蘋果的「朗讀內容」功能可讓用戶在閱讀時也聽著語音朗讀，更好地理解內容；對於受自閉症或其它注意力障礙影響的孩子的教師或家長來說，「引導式訪問」則可將訪問權限限定於一個應用中，減少學習干擾。

iPhone和iPad上的「引導式訪問」功能 愛范兒

無論是「深度」還是「廣度」，蘋果都在持續拓展。

另一種「全家桶」的快樂

對於不少忠實的蘋果用戶來說，生態是個圈，進了就走不出去了。

「全家桶」的快樂，在於我們能在iPhone、iPad、Mac間能跨裝置「接力」工作，或是用「通用剪切板」黏貼文本或文件；也是便捷的跨裝置資訊同步和原生應用操作的統一。

而在無障礙功能設計方面，「全家桶」的優勢也在於「統一」的美好。

赫林格告訴我們，在為不同的蘋果裝置設計輔助功能時，團隊會盡量保持統一的操作邏輯。以前面提到的「旁白」功能為例，在讀螢幕模式下，用戶可透過特定手勢指令來使用iPhone，而這套指令不僅從iPhone延伸到了iPad，在Mac上透過觸控板也可使用，而對於Apple Watch來說，這套指令甚至是在產品完全成型前就已經被安排好必須配上了。

只要你在蘋果任何一台裝置上學習了「旁白」功能，基本上你就會用所有蘋果裝置上的「旁白」功能了。

這雖然看似理所當然，但要實現實屬不易。

本身是視障人士的顧伶磊，不僅是浙江省殘聯的電腦培訓師，同時也長期關注科技行業中無障礙功能設計。他曾在Podcast中分享，中國某社交應用現在對於視障人士來說近乎「沒法用」。

顧伶磊表示，他在多年前曾針對該應用手機客戶端的問題向該公司反饋。當時，的確也有很有心的工程師和他聯繫上，並很快修正了相關問題。然而，隨時間推進，產品和開發團隊成員迭代更替，新的工程師改著改著，在無障礙方面就跑回頭了。

因此，現在聽障群體想用這個應用的時候，只能用網頁版（並藉助蘋果自帶的讀螢幕功能），或是用一些無障礙設計做得好的第三方應用。

這並不是個例。事實是，當無障礙設計的定位被放在「功能」上，它就會落入「優先級」排序中，也因此有可能被忽視。而對於蘋果而言，讓所有人都能用，是公司的核心價值，是基本人權，是根植於每個系統的底線。

這一點，也讓「嚐鮮」變成可能。

還記得蘋果剛推出iOS 7時，人們對扁平化設計的兩極化反應嗎？有人覺得這才現代簡約，有人則懷念擬物化的趣味。

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鮮為人知的是，弱視群體在剛看到iOS 7時內心是崩潰的。微妙的透明效果、細長的字體、順滑的動畫，這些辨識起來簡直是噩夢。所幸在於，蘋果也隨之推出了一系列新的無障礙功能；增強對比度、粗體顯示、減弱螢幕動態效果……

大家：iOS 7，get√

最終目標：讓所有人都能定制出最合適自己的裝置

很多人都喜歡在iPhone上調用「小圓點」；我也會在犯困時開著「朗讀內容」功能看材料，輔助功能從來都不只是殘障人士才能受益的設計。

在接受採訪過程中，赫林格多次提及，「身障」覆蓋了很廣的範疇，包括了很多不同程度。

以視障為例，有人可能是完全失明；有人可能是弱視；有人則是因年紀增大，視力逐漸減弱；有人可能是一下子找不到眼鏡；也有人可能是一下子找不到燈的開關。身障並不一定是病理性的，它可能是情景式的，你我他在生活中或多或少都會遇到。

這時候，那些我們本以為和我們無關的輔助功能，也許一下就成了你的好幫手—— 等我來三按Home鍵快捷啟動「放大器」（相當於將手機鏡頭變成光學放大鏡），再配上內建電筒來找找我的眼鏡。

每個人感知障礙的方式都不一樣，因此，無障礙設計，永遠都還能被完善，總能變得更好。這其中，蘊含了巨大的創新機會。

所幸在於，隨著人們對無障礙設計的關注逐漸提升，越來越多科技公司都在推進這方面的措施。

六年前，蘋果在iOS上推出支持六點和八點式的虛擬盲文鍵盤，並支持超過80種語言。近期， Google也新推出了支持英語的虛擬盲文鍵盤，而微軟設計的無障礙Xbox控制器則是從拆包裝到使用都考慮了對肢體行動受限人士的友好性。

蘋果說，無障礙功能是一種人權。而這句話針對的並不只是殘障人士。

不是只有懂得拆解手機，編寫程式碼的人才能有權「定制」高效的電子裝置，妙用豐富的輔助功能，我們都能在不同程度上將自己的iPhone設置成能滿足我們各種「奇奇怪怪」習慣的「定製手機」。

我們的目標是，我們所製造的一切，都是無障礙的，我們裝置上的每一個功能，都對所有人開放。

這個理念，不應只限於科技產品。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：愛范兒