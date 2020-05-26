汽車產業因疫情侵襲而陷入蕭條，原先已貌合神離的日產、雷諾兩家公司，也決定放下過往爭議，共同闖過疫情難關。

2019年底，被日本警方指控涉嫌挪用公款、虛報薪資逃漏稅等罪行的雷諾-日產-三菱聯盟行政總裁卡洛斯．戈恩（Carlos Ghosn），上演了一場引起全球關注的逃脫大戲。而這一逃，也令整個汽車聯盟面臨分崩離析的危亡關頭。

然而今年上半年爆發的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，令整個汽車產業呈現蕭條，不僅初期中國供應斷鏈導致各廠陷入零件缺貨危機，各國汽車銷售都因禁足令大幅衰退，例如歐洲4月份汽車銷量下滑達78%。

卡洛斯．戈恩祕密逃出日本後，日產與雷諾的聯盟關係便岌岌可危。 Frederic Legrand - COMEO via Shutterstock

百年車廠面臨倒閉危機，傳本週將公佈重組計畫

日產、雷諾都因疫情受到不小的影響。日產正著手將全球產能降低20%，計畫關閉位於巴塞隆納的廠房，並傳出可能大裁員2萬人的風聲；雷諾4月全球銷量下滑了7成，近期也開始遷徙部份歐洲工廠。

且在疫情爆發前，雷諾就已經深陷危機，2019年是過去10年來表現最差勁的一年，淨利同比下滑99%，僅1,900萬歐元，股價也在去年一年裡雪崩近7成，肺炎疫情可能只是壓垮駱駝的最後一根稻草。

大難當頭的時刻，卻反倒讓原先可能拆夥的雷諾-日產-三菱聯盟，決定暫時擱置爭議。有多位消息人士指出，該聯盟正計畫在本週宣佈一項重組計畫，共同度過眼前的難關。

預計本週宣佈的重組計畫，也攸關雷諾能否獲得法國政府的紓困資金。法國政府是雷諾的最大股東，擁有15%股權，正計畫拿出50億歐元進行援助。

法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）表示，如果無法拿到這筆救命資金，這間有著百年歷史的歐洲車廠可能很快就會煙消雲散，並強調只要知道雷諾的後續策略，他們就會點頭放款。

原先面臨分崩離析的日產及雷諾，在疫情的壓力下決定放下前嫌合作，反倒令兩者的關係更為緊密。 shutterstock

何時會正式發表重組計畫？根據《路透社》報導，該聯盟預計在週三舉舉行記者會，公佈一系列加強營運整合的計畫，而日產、雷諾還會分別於週四、週五進一步宣佈實質性的重組措施，可能包括裁員等削減成本的作法。

強化生產資源整合，汽車雙雄會如何闖過疫情陰霾？

至於確切的重組方針或項目，目前尚未有消息曝光，但外界也紛紛開始猜測可能會有的措施，綜合各方媒體的說法，可能的作法有裁員、關閉部份工廠、強化生產資源整合等幾種措施。

法國CGT工會發言人透露，雷諾已聯絡他們舉行會議，可能將共同商討裁員、甚至關閉工廠的事宜。雷諾正在籌劃一個削減20億歐元營運成本的計畫。實際上，一間法國媒體《鴨鳴報》曾報導，雷諾計畫關閉位於法國的4間工廠。

不過，法國政府曾要求，雷諾不能關閉位於巴黎北部的工廠，這是目前雷諾少數為日產製造汽車的廠房。汽車產業分析師Jean-Louis Sempe認為，他們不可能拿了政府補助，轉頭就關閉工廠。雷諾到底會如何克服削減成本跟政府期待間的兩難，可能還有待觀察。

外界認為，日產與雷諾將加強生產上的合作，每間聯盟內的公司將專注特定車款或技術的開發，最大化利用生產資源。 Nissan

與此同時，該聯盟也正加強生產資源上的整合。今年1月時，他們曾公佈一個新的生產方針，由一間公司領導特定車款或技術的開發，以分工合作的方式最大化利用資源。

例如日產為雷諾提供皮卡車技術，但同時也利用雷諾的車體架構製造送貨卡車。消息人士舉例，日產可能會引領聯盟中歐洲SUV車款的開發，而雷諾則專精在送貨車及小客車上。

兩者在英國桑德蘭工廠共享生產設施的作法，也可能會進一步擴大。有報導指出，該聯盟正在歐洲、南美、東亞等地尋找適合設立共享的生產廠房，並有意逐步統一零件規格、加快汽車平台的開發腳步，減低聯盟內的開發及生產成本。

面對疫情帶來的空前威脅，日產及雷諾也必須放下過去的糾葛全力迎戰，先前差點令兩者不歡而散的合併問題，相關高層也透露，現在這已不是聯盟所追求的目標，不在未來發展布局的考量之中了。

資料來源：路透社、日本時報、CNN

責任編輯：蕭閔云