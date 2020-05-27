PChome網路家庭2019年轉虧為盈，今年將進一步展開7大策略虛實整合，董事長詹宏志如何打造他眼中的「Everyday Reliable」美好體驗？

老牌電商PChome 網路家庭大轉型，用戶不僅不老，更大幅年輕化，根據官方統計，目前網站消費者年齡層達5成不到35歲，且一掃過去以最完整3C產品銷售、主要買主為男性買家的印象，官方統計2019年女性用戶首度超越男性。

PChome 網路家庭董事長詹宏志在致股東營業報告書中表示，2020年將會持續積極發展各類虛實整合業務，7大策略包括：

1.擴大布局智能倉儲及物流系統

2.對外開放自營物流服務

3.開啟生鮮電商服務

4.加速跨境業務及異業結盟

5.啟動O2O全通路布局

6.深度應用大數據、人工智慧暨物聯網等前瞻科技，專注於服務創新，加速整合企業內外部資源

7.以 P 幣為核心擴大 PChome 生態圈。

擬發1,100張限制股票，條件之一：2020年EPS3元以上

而特別的是，網家2019年轉虧為盈後，內部也設定高獲利成長期許，董事會提報將發行的1,100張限制型股票，讓員工能取得打拼誘因，也成為集團攬才工具，不過發行條件，除員工績效要達標，2020年至2022年的公司財務數字也必須達標，除每年營收必須比前3年平均數成長10％以上，EPS也必須大幅成長。

網家積極地嘗試滿足消費者360度的生活需求，推出生鮮電商。 PChome

董事會通過的目標顯示，2020年網家EPS必須3元以上，2021年網家EPS需達3.6元以上，2022年必須達4.3元以上，搭配營收成長達陣，可領100％額度獎勵，若營收跟獲利目標只有其中一個達陣，可以領50％股票獎勵。

根據網家的公開資料，這是網家首度運用限制型股票作為獎酬工具，也似乎展現網家對未來3年營運獲利更上軌道充滿信心。

Pi拍錢包會員衝80萬人，女性會員激增

回顧2019年，網家運用累積的千萬會員，積極行動化發展，公司統計去年App業績年增40％，打造One PChome網路生態圈，讓用戶一個帳號就能遊走10個以上集團服務，並以P幣生態圈鞏固會員忠誠度，網家粗估，2019年發出的P幣價值已經高達20億元。

網路家庭本身B2C網購業務持續成長，在商店街虧損縮小下，帶動集團2019年轉虧為盈，網家也預估2020年將加大東南亞跨境電商力道，在轉型效益顯現下，消費者結構也更年輕化，35歲以下用戶占比已經來到5成，女性更首度超越男性。

Pi拍錢包與玉山合作，目前會員已有80萬人。 Pi拍錢包

露天拍賣方面，2020年預計加強東協市場跨境服務，並預計於台灣市場提供開放社群交易工具業務。Pi 拍錢包在去年底會員人數衝破80萬人，其中活躍用戶超過8成，單月交易規模增長幅度將近 3 倍，會員數則是有逾 5 成的顯著增長。

以下為網家致股東營業報告書全文：

PChome 網路家庭始終致力提供全方位電商服務，打造「Everyday Reliable」的美好顧客體驗，過去的一年來，PChome 網路家庭積極打造 One PChome 網路生態圈，不僅啟動超過千萬會員的帳號直通功能，使用任一服務帳號即可登入旗下 10 個服務外，透過 P 幣打造的會員忠誠獎勵回饋，不僅串連起電商、金流和各式網路服務外，也成功地以 P 幣為核心拓展至實體交易和公共行政費用。

近 2 年來致力發展行動化成果顯現，也帶動年輕使用者比例增加，透過知名藝人張鈞甯代言，打造『聰明消費、穩定信任』的品牌形象，強調滿足消費者 360 度的購物需求，積極為社會創造最大價值。

PChome 網路家庭 2019 年合併營業收入為 388.84 億元，較前一年度成長 12.4%，再創歷年營收新高紀錄，單季營收已於第一季重返獲利，帶動 2019 年每股獲益 1.39 元，過去兩年投資布局已開始展現成果。

在 2019 年，PChome 網路家庭運用千萬會員資源，積極整合虛實、打造網路生態圈，帶來新客比例快速增長至 30％，並帶動更多年輕的消費者加入，35 歲以下消費者佔了 50％，同時，也發現在整體消費者的比例中，女性消費者數量首度超越男性。

2019年度營運概況要點如下：

一、B2C 網購業務持續保持強勁增長，來自 3C 類商品的營收金額突破新高，除了獨家取得全台電商唯一 Apple 授權 T1 經銷商資格外，也陸續推動多款品牌新品獨家首賣，搶得全台最大 3C 商品通路，重點成果包含：

（1）在 APP 持續優化下，行動端業績成長率較前一年增加 40％；

（2）推動知名品牌進駐策略奏效，陸續有萊雅集團碧兒泉BIOTHERM、Haagen-Dazs、日立冷氣等超過 200 個知名品牌直接由原廠授權直營供貨；

（3）開啟各項跨界合作，如福安巧克力、名店 Baan 泰菜料理火鍋、星夢郵輪系列世界夢號行程、中華賓士車等，開創消費者各種需求；

（4）2019 年也推出了 PChome 旅遊、Bibian 比比昂跨境電商和票券服務等新型態銷售服務；

（5）持續發展跨境電商，針對東北亞部分，與全球領先的電商、通訊及金融科技集團「日本樂天」推動台日策略聯盟，建立雙方的 P 幣和樂天超級點數相互累積和兌換機制，打通點數以串起網路和實體各類型服務的應用場景，接著也與韓國前三大流通企業「農協 Hanaro 流通」討論合作結盟，預計未來可成為網購韓貨的首選平台；

（6）旗下自有物流網家速配已搶佔 B2C 網購業務的 20%運能，並持續優化整體配送品質，發展客製化物流服務。

商店街停止補貼戰後，2019年虧損縮小，成交金額大增，未來將朝獲利目標邁進。 商店街

二、商店街 2019 年營業收入淨額達 13.89 億元，稅後淨損為 9,987 萬元，較 2018 年減少 19.33 億元。綜合商店街 2019 年經營結果，顯見持續維持手機市場第一，快速改變行銷方式，大幅降低虧損，第四季的虧損較第一季減少 80%，未來將在取得市場後，重新站回獲利的軌道，並同時挾著平台商品數超過 4 億件、店家數超過 12 萬家優勢，未來這些商品數及店家數將繼續帶領商店街前進。

三、露天拍賣與 eBay 和樂天市場兩大國際電商公司展開區域聯盟合作，經由資訊交換與 AI 智能技術，商品資訊可跨國境、跨平台自由流動，買賣雙方於原所在的當地平台直接完成訂購與銷售，截至 2019 年 12 月，已提供有 8 個國家約 6,700 萬件商品可經由跨境服務選購。

2020年預計新增東協市場跨境服務，並預計於台灣市場提供開放社群交易工具業務。

四、Pi 拍錢包過去一年圍繞著消費者生活所需，持續拓展通路數已逾 18 萬個，並在一般消費和帳單支付外，將服務面向再擴及保險、借貸等金融領域；同期間，Pi 拍錢包與玉山銀行合作發行聯名卡的策略成功奏效，在金融夥伴與通路業者力挺之下，累計過去一年產生的 P 幣數量等值超過新台幣 20 億元，進一步壯大了 P 幣生態圈，也提高了用戶黏性與交易量。

以單月交易規模來看，增長幅度將近 3 倍，會員數則是有逾 5 成的顯著增長，截至 2019 年底已突破 80 萬人，活躍用戶數超過 8 成。

展望 2020 年，PChome 網路家庭將持續積極發展各類虛實整合業務，其中包含擴大布局智能倉儲及物流系統；對外開放自營物流服務；開啟生鮮電商服務；加速跨境業務及異業結盟﹔啟動 O2O全通路布局；深度應用大數據、人工智慧暨物聯網等前瞻科技，專注於服務創新，加速整合企業內外部資源，以 P 幣為核心擴大 PChome 生態圈，發展各式社會、消費者共好的網路服務，實現長期獲利增長。

責任編輯：張庭銉