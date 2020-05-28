隨著美國恢復運轉，波音也宣佈將重啟737 Max的製造，但同時公司也將裁去上萬名員工節省成本。

隨著美國重新恢復運轉，在疫情下受創嚴重的民航機巨頭波音，也決定重啟737 Max的製造，同時宣佈對公司進行重組，裁員超過1.2萬人，並預告接下來數個月內，還會陸續裁撤數千人。

2018年3月起，波音737 Max在全球接連發生兩起致命飛安事故，造成超過300人死亡，且原因皆直指波音的軟體缺陷。737 Max因此在去年3月被停飛，每月訂單不斷流失的情況下，波音也在去年底暫停這架客機的生產，專注於解決飛安問題。

波音重啟737 Max生產，但重返天空仍遙遙無期

波音表示，他們這次為737 Max實施了10多個提高工廠安全性、產品品質的計畫，因此起初生產的速度會較為緩慢，預計今年內逐步提昇。737系列副總裁史塔克（Scott Stocker）表示，他們採取的這些措施，有助於維持百分百的產品品質，以及兌現提昇工作場所安全性的承諾。

波音本週宣佈重啟737 Max生產，年內將逐步提生產量。 shutterstock

但必須注意的是，雖然波音率先重啟737 Max的生產，不代表這架飛機已能夠重返天空。737 Max至今尚未接受美國政府的飛安測試，美國航空總署已預先聲明，737 Max將接受有史以來最嚴苛的審查。

2019年時，波音預估最快2020年下半年737 Max才有可能恢復載客，不過過去幾個月受到疫情影響，勢必正式重返天空的日期還得再往後延些時日。根據過去的報導，外界預估至少8月以後，737 Max才有可能通過審查。

但重啟生產只是第一步，停止生產前737 Max的新訂單已經降到零，並且每月都有客戶退訂，如何令航空公司接受這架失事多次的機種安全無虞，更是波音即將面臨的嚴峻考驗。

民航機業務蕭條，波音正式開鍘員工

另外，在宣佈737 Max重啟生產同日，波音也一併公佈裁員1.2萬人的消息，其中包括6,700名非自願離職。4月底時，波音執行長卡爾霍恩（Dave Calhoun）預告公司將裁掉10%員工，約等於1.6萬人。剩餘的裁員差額波音也計畫在接下來幾個月內陸續實施。

卡爾霍恩表示，疫情對航空產業帶來毀滅性的影響，未來幾年內航空公司對民航機及服務的需求可以預見將大幅減少，這連帶代表著公司內的職位也會變少。

737 Max事故及疫情的連番打擊，令波音正面臨史無前例的艱難時刻，今年第一季營收同比下滑26%至169億美元，令虧損達到6.41億美元，並有150份訂單取消。此外，今年4月也繼1月份再度訂單掛零。

為了度過疫情難關，上個月波音還透過債券募集了250億美元資金。

自疫情爆發以來，航空運輸量下滑了95%，卡爾霍恩也悲觀認為，航空產業要恢復到疫情前的榮景，至少需要2、3年，最長恐怕得等上5年之久，先前他更預言，9月以前美國恐怕會有一家大型航空公司倒閉。

資料來源：Reuter、Fox、CNBC

責任編輯：蕭閔云