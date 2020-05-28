根據國家兩廳院統計，受到疫情影響，藝文展演票房和去年同期相比票房蒸發了3.2億。倘若6月7日真的恢復正軌，這些傷害該怎麼補才好？

「在6月7日以前，疫情如果能維持本土良好的控制，那我們就不再做人流的管制，也不再做相關人數、座位的限制。」

在兩天前的疫情記者會上，台灣已經連續44天沒有本土確診案例，中央流行疫情指揮中心部長陳時中宣布這一個好消息。

陳時中表示，若到6月7日仍維持0確診，餐飲、藝文、休閒活動將不再有人數限制規範。 衛生福利部疾病管制署YouTube

消息一出，讓藝文圈的業者們都稍稍鬆了一口氣。

根據國家兩廳院統計，在2020年1月1日至5月10日期間，包括觀眾退票、展演取消、延期等等⋯⋯和去年同期相比票房蒸發3.2億元。倘若6月7日真的恢復正軌，這些傷害該怎麼補才好？

光退票金額就有1億元，3月達到巔峰

「兩廳院售票系統或許不能涵蓋全台灣毎一場演出的售票資料，但可以綜觀表演藝術票房的概略樣貌，」兩廳院藝術總監劉怡汝說道。

若先回顧2019年藝文展演成績，可以稱得上是「還不錯」，兩廳院售票系統是台灣最大的線上售票平台之一，註冊會員超過130萬，平均每一年實際購票的總人數都維持在15萬上下，但2019年的人數卻高達19.7萬、票房達13.6億，創下近年新高。

國家兩廳院

本應該把這股能量延續到2020年，但一場新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）卻破壞一切。

受到疫情衝擊，雖然藝文展演活動並沒有被「全面禁止」，只有「梅花座、實名制、戴口罩、量體溫」等防疫規定，但民眾還是心慌慌，紛紛退票；從2月份起，兩廳院售票系統取消及延期節目接踵而至，在3月達到巔峰。

根據兩廳院統計 ，2020年1月1日至5月10日間，兩廳院售價票房金額為1.7億，相較去年同期整整蒸發了3.2億 ，其中觀眾退票金額就高達1億、是2019年的6倍，一共有449檔節目、951場演出延期或取消。

國家兩廳院

紐約百老匯已經宣布取消演出至9月6日，並不排除再延後，相比之下，台灣6月7日或許就能解禁，已經算是「不幸中的大幸」，但在這之後，該怎麼振興票房最好？又該如何解決消費者對群聚的擔憂？

表演打「折扣戰」，會是一個好解法嗎？

「我想疫情之後的表演藝術界，大概就是打群架，」劉怡汝說道。

當疫情趨緩，行政院促進民生消費的「振興券」策略，或許即將開始啟動，在原先規劃中，每人分到「藝文展演」的振興券面額為200元，但一張舞台劇的門票，已遠遠超出此金額，若要「順水推舟」，兩廳院是否會推出各式折扣、來進一步吸引觀眾看表演？

「兩廳院如果開始這麼做、表演團體也得這麼做，長遠來看，玩折扣遊戲不是最好的方法，」劉怡汝表示，兩廳院站在平台的角色，接下來的主要職責應該是「炒熱氛圍」。

綜觀2020下半年，以受到疫情影響的團體為優先，表演檔期已經排得非常滿，國內大團一個接一個，都選擇在此時演出。

劉怡汝表示，兩廳院在這一段時間，除了會加強宣傳力度、給予表演團體更大的支持外，更為重要的一點，是讓觀眾對「走進劇場」再次產生信心， 兩廳院除了會持續和觀眾溝通，針對疫情到底都做了些什麼、有哪些防護措施，讓大家覺得進場看表演，其實是安全的。

兩廳院藝術總監劉怡汝（右）表示，「打折」不會是振興藝文展演消費最好的方式。 唐子晴攝影

劉怡汝指出，現在不少表演團體已經開始向兩廳院要求，要賣全席票，但尷尬的是，恢復正常藝文活動一事還尚未確認，繼續賣「梅花座」，其實很難劃位，若「全席票」開得太早，又怕屆時有退票問題得重新調整，是一項超級大工程。

「但願6月7日真的可以全席開，這是回到正常軌道非常重要的開始。」

若真的解禁，就得看觀眾的消費力是否能如同以往，劉怡汝笑說，只能祈禱接下來有報復性消費發生。

責任編輯：陳映璇