疫情加速一般人對於視訊、遠距教學等沈浸式體驗的需求，Arm端出強化行動裝置的運算力解決方案，讓沈浸式體驗更加順利。

「喂！喂！聽得到嗎？」這是過去在使用行動裝置時跟電話另外一頭最常說的第一句話，當民眾還沒有習慣把語音通話轉成視訊的時候，新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）卻加速了這一切的發生。

「嗨！嗨！有看得到嗎？」或許已經是現在很多人的日常，因為疫情的關係導致民眾必須改變生活習慣，遠距的產生讓會議、學習都轉成線上視訊，正也因為如此，疫情正加速「沈浸式體驗」的發生。

疫情的關係，讓過去認為非必要的沈浸式體驗，加速在一般民眾的日常生活中發生。 Arm提供

沈浸式體驗不只是視訊會議或遠端線上學習而已，應用在醫療產業教學機構的AR/VR頭戴式裝置，能讓使用者更有臨場感的操作，也是一種沈浸式體驗。在5G時代的來臨，這些擁有大量資訊的內容也才能得以被傳遞，但並不是只有5G傳輸的佈建就好，終端裝置在接收大量資訊的同時，若運算力沒有同步提升，依然無法提供給使用者一個好的體驗。

因此，在全球擁有超過7成使用率的Arm便針對行動裝置的CPU、GPU以及NPU（神經網絡處理器）等IP，推出全新的解決方案，來應付應用場景需要的高效能、低耗電等使用表現。

處理器效能提升，強化運算力才能有好體驗

新一代的CPU：Cortex-A78將筆電等級的運算力帶入到行動裝置上，比起前一代能有20%效能的提升，不僅能處理的資料量較過去來的多，這對終端裝置機器學習的運算表現上也有幫助，主攻旗艦級手機或是大螢幕的行動裝置。

新一代CPU比起過去有20%效能的提升，能提供旗艦手機或大螢幕行動裝置更好的效能表現。 Arm提供

有了CPU在效能表現上的提升後，新一代GPU也延續去年Valhall架構推出Mali-G78 GPU，跟前一代相比繪圖效能提升25%，並且最高能支援24核心。最特別的地方是Mali-G78 GPU能讓行動裝置的電池使用時間更長，不僅能對於高效能手遊帶來更好的遊戲體驗，也支援其他豐富的用戶體驗以及提升機器學習和複雜工作負載的效能表現，像是AR追蹤的應用等。

除CPU與GPU的搭配，能協助終端裝置同時處理大量的資訊以及圖像內容，使用戶在進行沈浸式體驗的應用中更加流暢外，對於未來更強調萬物聯網如車聯網等複雜的應用場景，NPU（神經網絡處理器）的登場，更能對CPU有神助攻的表現。

機器學習時代來臨，NPU運算角色扮演更重要

由於終端裝置在未來可能需要進行更大量、快速的運算反應，執行資料運算對CPU來說可能負擔越來越重，這也可能影響到GPU在處理圖像上的表現，因此主以處理AI、機器學習等運算的NPU角色就更顯重要。

Arm推出的第二代NPU：Ethos-N78有兩大亮點，分別是效率及可配置性。採用最新的壓縮技術，預估運算效率比起上一代提升25%，意味著相同面積裡面將可執行更多的工作內容；而Ethos-N78能量身訂製、擁有超過90種配置方式，不僅能配合工作負載調整外，也能依據客戶的價格需求調整性能上的擴充。

NPU未來在行動裝置中的角色是否會越來越重要？答案是無庸置疑。由於AI的發展一直在加速、終端裝置的機器學習也變得重要，因此在5G發展的時代會更加依賴終端裝置的運算力，不僅有資安顧慮，也是為縮短資料上傳所消耗的時間。

目前行動裝置主要的運算力都落在CPU或GPU，Arm台灣總裁曾志光說，NPU在運算上所消耗的能量（Power）可能僅是CPU的1/10，這對於機器學習為未來趨勢而言，是相當有幫助。

沈浸式體驗不只遊戲，靠合作夥伴畫出更多藍圖

目前看來行動裝置的沈浸式體驗，主要應用似乎是以遊戲為主，曾志光也補充說，站在Arm的角度並不這樣認為。因為Arm會跟客戶進行討論後再推出相關的解決方案；隨著這些IP的問世也會吸引更多的客戶上門、為新IP打造更多的使用情境，以目前的視訊會議來說，未來的沈浸式體驗可能要往360度全景式方向前進，而且也可能仰賴生態系的合作夥伴思考，該如何突破讓不同空間的參與者，能更順利地進行協同合作的繪圖、腦力激盪，讓沈浸式體驗的應用可以發揮極大值。

推出第二代NPU，看準的就是未來機器學習的重要性，能協助行動裝置的運算效能表現。 Arm提供

「但疫情確實讓使用者感受到沈浸式體驗的急迫性，而非疫情前的需要但非必要」曾志光這樣說到。

責任編輯：陳映璇