疫情在短時間內重新定義「消費」與「工作」，保持距離的人們改變了生活樣態，並加速擁抱科技帶來的創新模式。

若疫情遠去，這段時間形成的消費習慣也很難就此消失。疫情也迫使許多人在一夕間適應遠端工作，全新的溝通、協作需求應運而生。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）陰霾壟罩全球，不僅危害上百萬人的性命，也迫使大量經濟活動停擺。然而，若有幸在這危機之際保有一絲餘裕，反而可以在快速變動的局勢，一窺不同的產業樣貌。

矽谷知名創投a16z前合夥人Benedict Evans用「一場強制性的產業轉型實驗」貼切地形容疫情的衝擊。像是每當市場出現新的數位工具，人們會試著將它套用在既有行為上，直到最後該工具反而創造了新行為。通常這個轉型過程需要花上好幾年，但這一次疫情的強制加速下，可能僅需幾個月。

疫情帶動的轉型過程中，我特別關注「消費」與「工作」兩個領域的創新與轉變，除了因為這兩件事與每個人都息息相關，更因為其影響範疇巨大，與未來的產業樣貌有很高的關聯度。

電商鋪天蓋地，後疫情時代的消費新常態

在美國等疫情嚴重的國家，因為實施社交距離（social distance）管制，實體零售通路遭受嚴重打擊。電商成為滿足消費需求的核心管道，也讓美國科技業五霸FAANG的亞馬遜市值一飛沖天。

縱使疫情消逝，消費者在這段時間養成的購物習慣也很難就此消失，因此不論是原本依賴廣告營收的大廠紛紛往電商領域靠攏，或是既有業者擴大競爭優勢，都不想錯過「後疫情」時代下的新常態。

Facebook於今年4月宣布以57億美元投資印度電信龍頭Jio Platforms，取得9.99%股權，除了看上其擁有3.7億名使用者，更看好它正在積極發展的電商事業。對Facebook而言，投資Jio Platforms不僅是一個在印度市場超車亞馬遜與Walmart的方法，亦有助於開拓更多元的營收來源。

Facebook砸57億美元入股印度最大電信公司Jio Platforms，拓展亟具潛力的印度市場，將積極投入當地數位支付與電商領域。 Pierre-Olivier via shutterstock

同樣以廣告為主要營收的Pinterest，也開始拉近與電商的距離。首先，他們推出「購物」分類，讓使用者更快從「尋找靈感」進入到「付費擁有」的階段。其次，為加速電商業者使用Pinterest來獲取新客戶，與電商平台Shopify聯手推出App，方便商家同時將上架商品陳列至Pinterest動態牆。

除了仰賴廣告營利的業者要切入電商，原本居於幕後、協助逾百萬商家開店的Shopify，如今也要以App「Shop」躍上幕前，打造自己的生態入口。未來使用者可透過「Shop」追蹤「Shopify系商家」的商品資訊、利用Shop Pay一鍵結帳，然後追蹤出貨進度。

最後，除了平台業者，有一個電商趨勢特別引起我的注意，那就是「二手整修電子產品」，或許預期消費者將因荷包縮水，而降低購買新品的支出，不論是歐洲的Refurbed或美國的Back Market，都在近期的募資寒冬中成功獲得投資人青睞。

不得不遠距，激發創新職場進行式

疫情讓消費轉向電商，也迫使許多人在一夕間適應遠端工作、推升了「溝通」需求，這點表現在Zoom的爆紅，以及其他科技大廠加速更新的相關產品。不過，當溝通變得更數位、更即時、更可追蹤及管理，將加速工作流程中的「協作」與「合作」創新。

愈來愈多人意識到瓶頸經常卡在溝通與協作上。Figma是近年異軍突起的設計協作平台，除了基本的單一檔案共同編輯，還可切換到其他正在線上作業的設計師「視角」，看他的工作流程。很多人聽到這功能就感到不舒服，但這個「不舒服」我認為就是效率瓶頸。愈不願意讓人介入並提供協助的個人及組織，愈容易出問題。

阻礙協作與合作的另一顆大石頭，是「知識落差」。每一間公司的到職流程都不同，但相同的都是超難用的新人知識庫，或甚至沒有這東西。知識管理平台Guru近期完成C輪3,000萬美元融資，目標就是協助企業搬開上述的大石頭，領投的Accel更盛讚Guru將是下一個偉大創新。

最後，協作不只是對坐辦公桌的知識型工作者而言重要，在外奔波的藍領工作者也有協作需求，只不過多數還是在用上個世代的工具：無線電對講機。

疫情讓更多企業意識到，用科技改善藍領勞工協作能力的重要性。以「打造藍領階級的Slack」為使命的Orion Labs，也在此趨勢下完成B輪2,900萬美元融資。

社會及產業正在經歷Benedict Evans所說的「強制性轉型」，且凡轉型必有新機會。

然而，回歸現實面，這些機會大多屬於大型企業，或過去幾年有搭上網路浪潮末班車，並站穩腳步的新創公司。

文末分享Founders Fund投資總監John Luttig的觀點，給正在創業、或志在創業的人參考：網路已經高度普及，還在追求高速規模化的，無疑是自掘墳墓。

因此，若要在漸趨零和的競爭環境追求成長，重點已非投資研發、做出爆款產品，而是投資在營業費用上，「扎實地銷售」。

且當所有企業都更注重營業效益，無論什麼位置的員工多少懂點財務金融知識，都會對整體營運很有幫助。

責任編輯：陳建鈞

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