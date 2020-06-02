印度政府趁Facebook加大投資力道的同時，試圖與其一起解決長年流竄網路的假訊息／中國醫師李文亮獲《財星》抗疫「最佳領袖」，他的微博卻成了一道哭牆？

印度政府官方記錄的數據顯示，在今年3月的第二個禮拜，新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的確診案例僅約50例，但印度民眾卻因社群媒體上漫天飛舞的假訊息，處於相當恐慌的狀態。

其中一則消息提到病毒大流行的爆發原因，由於中國研發的生化武器自武漢意外擴散；另一則消息則稱，穆斯林故意在麵包上吐口水散播病毒，加劇了印度教與穆斯林之間的衝突。假訊息不斷擴散，令印度政府很頭痛，他們不得不主動接觸WhatsApp嘗試研擬解方。

WhatsApp是社群巨頭Facebook（臉書）在2014年以190億美元(約5,719億新台幣）收購的通訊軟體，在印度的使用者高達3億。雙方找來了聊天機器人公司Haptik，進行了一場長達40小時的馬拉松會議，隨後打造了一個基於WhatsApp的聊天機器人，為全印度民眾解答關於病毒、疫情的疑問，現已成為官方因應武漢肺炎不可或缺的服務。

印度總理莫迪（Narendra Modi）於今年3月呼籲全國民眾可以傳訊息給WhatsApp聊天機器人「MyGov 新冠病毒求助平台」，以獲得防疫的即時性權威解答，避免不實消息混淆視聽。 shutterstock

Facebook與印度政府看似合作無間，其實兩者在隱私、資安與假訊議題上已搏鬥多年。對Facebook來說，這個人口數排名世界第二的南亞國家，無非是舉足輕重的市場。印度的上網人口上看6.88億，是中國之後第二大的上網人口國，低價的智慧型手機與日漸普及的網通基礎建設，讓網路平台取代廣播、電視成為印度最大眾的媒體。

在印度，3.28億人擁有Facebook帳號，近3億人使用WhatsApp，連Instagram都迎來了用戶註冊數的提升。除了投身當地的基礎建設，讓更多印度民眾能夠接觸網路之外，Facebook也在今年4月22日宣布，對擁有3.7億用戶的印度電信營運商Reliance Jio投資57億美元（約1,716億新台幣）。鑑於龐大的用戶基數，早在去年1月，Facebook就將印度從亞太市場獨立出來，該地區負責人直接向加州總公司回報。

在Facebook加大對印度投資力道的同時，印度受到假訊息重創的問題卻愈來愈嚴重。在2017、2018年，一波聳人聽聞的惡毒訊息，透過WhatsApp在印度擴散開來。

有消息指稱地方兒童在附近街頭遭綁架；另一些人則宣稱有穆斯林在屠殺印度教的聖牛，假訊息導致了多起鬥毆事件，與暴徒毫無根據動用私刑的紛爭。

根據數據新聞網站IndiaSpend的分析，在2017年1月1日到2018年7月5日，這一年半的時間內，出現69起綁架兒童嫌疑者被暴民襲擊的案件，導致33人被殺、至少99人重傷。在所有案件中，77％肇因於胡亂流竄的假新聞。

印度討論並解析政治議題的頻道Bolta Bharat調查在社群網路流傳的「穆斯林對食物吐口水」影片

網路假訊息對現實社會造成的嚴重影響，讓WhatsApp必須有所動作，該公司在2019年把單一訊息可以轉發至其他聊天室的數量降至5個；並設立標籤，讓使用者知道訊息是否經過多次轉發，這些措施很快地同步到全球WhatsApp功能中。

在今年4月，WhatsApp更進一步限制被標籤多次轉發的內容，最多只能轉傳至一個聊天室，此舉便是為了解決武漢肺炎疫情衍生出的各式各樣假訊息。

關於使用者隱私、資安與假訊息的問題還沒完全解決，但有著海量線上使用者的印度，可說是數位經濟最重要的市場之一，印度政府與全球社群媒體龍頭之間的互動與討論，都會影響到社群媒體在未來的發展方向，全世界都在密切關注。

《財星》最佳領袖頒給李文亮， 他的微博卻成了一道哭牆

為了對抗新冠病毒——這隻空前危害全球人類健康與經濟的黑天鵝，許多人在此時展現了無可比擬的機智、勇氣、同情心與行動力。

因此《財星》雜誌將第7屆的「最佳領袖」，頒發給在這個決定性時刻，鼓舞人心且促全世界團結的25位英雄，包含致力於新冠狀病毒疫苗研發的比爾蓋茲、首批投入全球財務救援的歌手蕾哈娜，以及捐贈近1,800萬個口罩與數千台呼機器給100多個國家的馬雲等人。

名列榜首的，則是扮演「疫情吹哨人」的中國醫師李文亮。

李文亮為第一位發出疫情警訊的武漢醫護人員，早在2019年12月底，就在微信內向醫療同行提醒告誡，卻在不久之後被中國當局拘留。從監獄釋放後，李文亮明知潛在的危險，仍投入第一線的醫療照護工作，於今年1月31日確診感染新冠狀病毒，隨後官方通報他於2月7日凌晨辭世，年僅34歲。

而李文亮微博最後一篇文章：「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了。」也成了一座活生生的紀念館，四面八方的用戶不斷湧入，每天有人向他說早安、晚安，也有人提醒他下雨了要多穿衣服保暖，平均每日出現超過5,000條留言，至今累計已近百萬條。

正如一些人所說，李文亮的微博就像道「哭牆」，一個讓人哭泣的地方，不只為李文亮哭泣，也為一個曾經可以拯救成千上萬條性命，卻被埋沒的聲音哭泣。

挽回商務旅客的心， 阿聯酋寄望「豪華經濟艙」救命丹

長久以來擠滿商務艙、頭等艙的銀行家、顧問和技術專家，受到疫情影響紛紛取消出差行程，對任何航空業者來說都是壞消息。但擁有世界上最大長程機隊的阿聯酋航空（以下簡稱阿聯酋），絕對是最想念商務旅客的航空公司。

疫情間阿聯酋90％的飛機都處於閒置狀態，根據國際航空運輸協會預估，航空業者們今年將損失高達3,140億美元（約10兆新台幣）的收入。阿聯酋擁有高達115架A380雙層飛機，是全球最大的A380機隊營運商，受疫情所害尤其之深。

A380頂級的機艙設有淋浴間、餐廳級別的飛機餐、直立式吧台等高檔設備。光是去年，阿聯酋在葡萄酒上的花費就高達1.3億美元。但這些奢華消費，在全球企業不斷削減預算、興起的視訊會議趨勢中，逐漸降低。

阿聯酋的機組人員拍一支影片談「當疫情結束，你想做什麼？」

也因為阿聯酋航空的商業模式，傾向服務商務旅客，受到疫情的影響特別巨大。儘管高級客艙的旅客僅占全數旅客10％，卻能貢獻阿聯酋30％的整體營收，且在長途航程中，商務艙客戶的利潤，大約是標準經濟艙乘客的5倍。

商務旅客的減少，讓阿聯酋也許得加快「豪華經濟艙（premium-economy）」的亮相腳步。透過該航空集團優質的服務，搭配僅需商務艙半價的價格，吸引那些在疫情間對於價格敏感的商務旅客，並讓那些停在地上的飛機能夠重返天空。

責任編輯：張庭銉