美超微Supermicro居品牌伺服器全球第三大，總裁暨執行長梁見後指出，美超微不僅員工零確診，客戶急單湧現，也讓他看好5G與AI趨勢。

「我們集團員工零確診！」Supermicro（美超微）總裁暨執行長梁見後現身Computex線上演講，他指出，雖然大家痛恨新冠肺炎（COVID-19；俗稱武漢肺炎），但Supermicro不僅員工教育得宜、全都健康，生意也幾乎沒有影響，物聯網（IoT）、伺服器、儲存裝置，客戶端都出現急單。

Supermicro美超微總裁暨執行長梁見後受邀Computex舉行線上演講，他表示看到很多亞洲需求，5G進展快速的日本，是他最近要拓展的市場。 Computex

市場地位居全球品牌伺服器第三，Supermicro（美超微）總裁暨執行長梁見後主持Computex 2020記者會，他透露武漢肺炎疫情對營運影響極微，疫情讓很多東西上網，5G催化下，AI架構伺服器需求急單湧現，6個月前，Supermicro才接到一個超級大電信客戶Edge（邊緣）伺服器訂單。

急單湧現！梁見後：模組化生產效率，連客戶都訝異

梁見後開心地說，客戶開出規格後，Supermicro約3個月就提交樣品，讓客戶大吃一驚，訝異Supermicro怎能做這麼快？他解釋，由於Supermicro用模組化設計產品，許多機種共用次系統設計，且經營企業用伺服器生意多年，產品線完整，「我們早已ready！」梁見後說，電信級5G解決方案可以在確認訂單後，3周後開始交貨，更快更經濟。

他在Supermicro展示間主持演說，隨手介紹背後一排1U、2U及機櫃企業伺服器，用的是通用25G或100G網路卡，讓設計可以快速又彈性；而Supermicro也已經開發IPV6通訊協定的MCE（邊緣運算），可以承受零下到55度高溫的戶外天氣考驗。

出生自台灣、35年前赴美的梁見後透露，「目前台灣製造占比已經到3成，還在擴張投資中，我希望永遠繼續投資（台灣）！」

Supermicro美超微總裁暨執行長梁見後是台灣人，在矽谷創業，於那斯達克掛牌。 Computex

需求很大，二期桃園廠明年啟用

Supermicro於2009年首度回台，在桃園八德設立巨型園區，美超微亞太科技園區第一期投資70億元，占地5.7萬平方公尺，2012年完工啟用後，規模持續擴大；2019年底宣布加碼百億元動工興建第二棟大樓，預計花12個月建造，2021年完工。先前地方政府曾傳出，美超微因貿易戰，從原訂投資台灣100億元加碼為200億元。

梁見後指出，正計畫擴大台灣規模，將重心從美國移往台灣，因為看到亞洲有很多大型電信及資料客戶需求，「很多大客戶在此，我們提高台灣投資可以協助改善客戶成本結構，我們需求（製造設計）很大。」

Supermicro美超微總裁暨執行長梁見後透露3成製造來自台灣。 Computex

Supermicro計畫在台灣打造高階伺服器研發製造中心與軟體開發園區、擴大倉儲及物流中心、增加自動化系統組裝生產線，並要招募1700名工程師，投入高階運算、儲存與高密度的雲端運算解決方案開發，「從設計、生產、物流運籌工程師人才都要找。」他說。

擴張台灣園區、進軍日本市場

展望市場，他也表示，歐美跟中國都有大型電信客戶，日本則正開始，已經找到好的合作夥伴，企業資料中心訂單將由台灣跟美國分別製造供貨，他也十分盼望盡快訪日，韓國則布局稍比日本晚。

訴求環保，Supermicro的伺服器常以節能（Greener）優勢行銷，梁見後表示，模組化擴充設計跟氣冷散熱設計，讓客戶最高可以節省35~40%總費用，而現階段Supermicro的設計能力已經從主機板電路、氣冷系統、硬體架構、電源供應器到風扇全掌握，似乎也將讓Supermicro委外代工比例縮減。

Supermicro美超微總裁暨執行長梁見後透露客戶急單多。 Computex

Supermicro剛在5月發布第三季財報（2020年1～3月），單季營收7.72億美元，營收年增率4%，毛利率逆勢成長至17.3%，比去年同期15.1%大幅拉高，確實如梁見後所言，疫情對Supermicro首季營運影響性不高。

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責任編輯：林美欣