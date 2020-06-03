帶領AMD（超微）浴火重生的執行長蘇姿丰，去年薪水高達5,850萬美元，勇奪年度「最高薪執行長」頭銜。

美國媒體《美聯社》自2011年開始，每年便與企業分析公司Equilar合作發布執行長薪水報告，追蹤S&P 500（標準普爾指數）企業中任職兩年以上的執行長薪資變化情形，整理出薪水排名前10高的執行長，以及各行各業的薪資趨勢。

一年賺5,800萬美元，AMD蘇姿丰成去年薪酬最高執行長

2020年報告中，勇奪「最高薪執行長」頭銜的是AMD執行長蘇姿丰。 《美聯社》指出，這也是過去10年報告中，唯一一次由女性登上這個寶座。

S&P 500企業最高薪執行長排行TOP 10 數位時代製表

蘇姿丰去年薪水為5,850萬美元（約新台幣17.5億元），包括底薪100萬美元、績效獎金120萬美元、股票選擇權300萬美元，以及5,300萬美元的股票獎勵，比位居第二的Discovery執行長大衛．扎斯拉夫高出約27%。

在前一年的報告裡， 蘇姿丰薪水為1,340萬美元，酬勞增加3倍多，與這次報告之間的差距主要源自一次性的股票報酬。

這份榜單中也能看到許多熟悉的面孔，歷來以高薪聞名的迪士尼執行長鮑伯．艾格（Bob Iger），便在榜單中榮獲第三名，去年薪水為4,550萬美元左右，艾格已於今年2月卸任，轉為擔任執行董事長；Netflix執行長里德．海斯汀（Reed Hastings）則名列第5，去年薪水約3,850萬美元。

這份榜單僅計算2019年度薪資，並未納入2020年爆發新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情後的資料。部份企業在疫情下受到極大影響，包括艾格在內，眾多執行長選擇放棄薪水共體時艱。

帶領小蝦米反攻大鯨魚，AMD股價一年成長150%

幾年前，AMD還是個不被Intel放在眼裡的小蝦米，然而2014年上任執行長的蘇姿丰，卻力挽狂瀾拯救了這間垂死的公司，在桌上型電腦、筆電、伺服器等各大領域上，朝Intel步步進逼，近期甚至傳出進軍手機處理器的消息。

AMD已連續兩年被認定是S&P 500中最佳表現股票，去年股價成長達150%，從不到20美元衝上接近50美元，這樣的成績，也為蘇姿丰帶來豐厚的收入。

研究公司Mercury Research於2019年底發布的處理器市調資料指出，AMD在桌機處理器的市占率為18.3%，達到過去5年來的新高；筆電方面也占有16.3%市場，且成長速度比桌機更高；最為弱勢的伺服器領域，憑借Epyc系列處理器市占也成長至4.5%。

若從知名遊戲平台Steam的統計數據來看，過去一年半裡AMD處理器的占比也快速成長，從2018年底的17.7%竄升至現在的22.4%，變化幅度接近27%。

根據《CNN》報導，羅森布拉特證券董事長摩瑟斯曼（Hans Mosesmann）評價，AMD在製程技術、架構、封裝等面向上做了一場豪賭，以「行星連珠」形容蘇姿丰的成功是百年難得一見的傳奇。

尤其女性企業的成功故事更是相對稀少，這份薪資榜單今年關注的329間企業中，僅有20位女性執行長，其中包括前IBM執行長吉妮．羅梅蒂（Ginni Rometty）、通用汽車的瑪莉．貝拉（Mary Barra）等。

有趣的是，女性執行長的薪資中數位為1,390萬美元，反倒較男性執行長的1,230萬美元為高。

資料來源：CNN、Equilar、美聯社

責任編輯：陳映璇