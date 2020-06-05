「門市的經營狀況，不見得跟商圈人流成正比。」OK便利商店如何產出一般門市無法創造的價值，並在競爭激烈的超商生態找到商機？

論門市數量，不到1,000家；論門市地點，少見於熱鬧商圈，在高度競爭的台灣超商產業，OKmart（來來超商）用什麼做出市場區隔？

OKmart資深公關經理許宜茹分析，因為台灣超商密度全球第二，市場趨於飽和，他們現在力拚的是拉近與消費者的距離，增加互動的廣度與深度。

打著「全台最迷你的便利商店」旗幟，一台高約183公分、可容納600件商品的販賣機「OK mini」，殺進了宿舍、學校、辦公大樓等一些超商門市擠不進去的場域。

策略一：科技延伸貨架，能開發票的OK mini，未來也能「第2件5折」

OK mini可說是OKmart近年來最大的創新成果，嘗試運用科技來「延伸貨架」，不但突破展店的空間限制，也創造新的營收來源。

安裝一台OK mini，只需要一間超商建置成本的十分之一；內建4G連線，人員可以即時掌握機台內的庫存狀況、彈性補貨，還能依照商圈特性調整商品組合，例如位在辦公大樓的機台，就增加鮮食、咖啡的比例。完整的後台建置，串接「無現金支付」金流，甚至是少數能開發票的販賣機，OK mini每月只要吸引300～500個來客數，（一家超商基本需要2,000人流數），就足以支撐營運，銷售額比一般自動販賣機高出4～5倍，目前全台有近500台。

OKmart資深公關經理許宜茹指出，OKmini能打進軍營、學校、辦公大樓等一些超商門市擠不進去的場域，拉近與消費者的距離。 蔡仁譯攝影

另一個超商罕至的場域是軍營，OKmart是全台唯一獲准進駐的業者，實體店與OK mini的比例為7：3未來預計在全台軍營建置超過1,000台智慧販賣機。

軍方標準特殊，例如產品包裝必須另外處理，不能有明顯的品牌識別，OKmart為此投入比一般門市多出3倍的心力。曾有同業也想搶進軍營設點，最終都礙於細節規範太瑣碎，無一成功，「對很多品牌來說，寧願去開街邊店。」

許宜茹表示，OK mini從2018年推出至今，已經從半實驗性質，成為經營主軸。接下來的目標是進一步提升普及率，約6成的台數設置在校園、辦公室這類「封閉型場域」；其餘4成會以「開放型場域」為主，例如在辦公大樓讓員工兌換商品的福委機。

再下一步發展，OKmart將優化後台系統，在販賣機直接操作「第二件5折、兩件85折」這類行銷手法，讓門市與販買機的購買體驗趨近一致，增加營收貢獻。此外，也考慮在門市內擺上OK mini，打造複合型子母店，補足部分門市人力不足的缺口，「要讓消費者更依賴它（OK mini），效益更高。」

外送，也是另一個延伸貨架的概念。2019年10月，OKmart與外送平台foodpanda初步實驗合作；2020年起，創四大超商首例，在500家門市全數導入24小時外送，占整體門市約6成。

對門市數量居弱勢的OKmart來說，外送服務並非稀釋超商市場，而是穩固基本盤的策略，可以將超商本來1公里的服務範圍，一口氣延伸到7公里。許宜茹觀察，外送以鮮食表現最佳，疫情期間帶動業績成長3倍。

OK自韓國引進自煮機器，於2018年發表現煮鮮食設備「OK COOK」搶攻熱食自助服務「飲食DIY」商機。 蔡仁譯攝影

策略二：深入社區的展店策略，服務不同客群，也利用創新服務提升價值

在實體門市的展店策略上，OKmart的定位是希望服務到所有消費者，包括到偏遠社區的巷弄裡設店。這種曠日廢時，而且投報率不見得高的事情，為何要這麼做？原因，就是看見了背後的特殊需求。

在桃園的某家宿舍管理中心裡，OKmart設有全台唯一的「外籍移工門市」。店內販售的商品全以移工喜好為主，像是罐頭數量比一般門市多兩成，也賣現煮米飯，而且所有文宣品至少都有3種語言並列（中文、英文、菲律賓文）。

起初，店內客單價落在40～50元，低到內部許多主管都覺得沒什麼利潤。為了滿足移工的飲食需求，該門市導入OK超商在2018年推出的「OK COOK自煮服務」（消費者自選鍋物、飯或麵食放入紙碗，在機台上加熱，幾分鐘就能享用現煮餐點）後，客單價一舉提升到80～90元。OK COOK 以秋冬業績表現較佳，帶動鮮食業績成長1成。

「門市的經營狀況，不見得跟商圈人流成正比。」許宜茹認為，搭配正確的配套服務，門市的經營體質就會改變，產生一般門市無法創造的價值。

在擁擠的超商產業裡，OKmart將持續善用科技的力量，將貨架與門市延伸到更多、更遠的角落，拉近與顧客心的距離。

OKmart不急著搶進熱門路段布點，用OK mini搶進封閉區域，在特殊市場中，創造屬於自己的價值。

OK的炸雞與蛋塔被許多網友認為是「隱藏版美食」，美味程度不輸一般炸雞專賣店、KFC蛋塔。 蔡仁譯攝影

OKmart 拓展市場2大武器

1.廣設OK mini，提升獲利效率

300～500人流就能支撐營運，相較門市，建置成本僅十分之一。

2.導入OK COOK，拉高客單價

自煮服務一餐80～90元起跳，帶動門市銷售業績成長1成。

責任編輯：張庭銉、林美欣