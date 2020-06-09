對日本來說，產品還未商品化階段，是不可能在零售點跟消費者面對面的，但是台灣富士通在2017年跟全家便利商店合作初期，全家就大膽提出採用Robo的需求。

走進全家便利商店科技概念1店或2店，都會看見一個小小機器人Robo堅守崗位。

從一代只能講設定好的話、定時跳舞吸客；如今功能更進階，可以對一進門的顧客說出「第二杯咖啡5折」等訊息，協助即時促銷，官方特地升格它為「副店長」。提供這套科技整合服務的台灣富士通透露，日本富士通總部開發的機器人Robo，在日本以外的第一個出海國度，就是台灣。

比日本更早！富士通日本總部開發的Robo機器人，第一個服務場景是在台灣，目前在全家科技店擔任副店長。台灣富士通與全家合作，以IoT智慧零售方案，讓結帳效率有效提升30％～50％。 蔡仁譯攝影

台灣富士通企業暨公共事業處資深經理王嘉偉表示，對日本來說，產品還不到商品化階段，是不可能在零售點跟消費者面對面的，但是在2017年跟全家便利商店合作初期，全家就大膽提出採用Robo的需求，雙方來回討論多次，最終決定讓它「先在台灣上班」，連日本零售門市都還沒能見到Robo。

富士通是日本最大綜合ICT（資通訊科技）集團旗下的零售流通事業體，負責開發線上線下零售、物流、倉儲、售後和客戶體驗追蹤技術；從製造到配送路徑，科技應用一條龍。

成立於1935年的富士通（Fujitsu），是世界領先的日本ICT企業，提供全方位的IT系統整合解決方案和服務。台灣富士通於1995年獨資成立，董事長遊口証去年4月上任時曾喊出，x86伺服器要在2022年攻占台灣市場市占率前三的目標。 ricochet64 / Shutterstock.com

根據王嘉偉的觀察，各國的企業文化不同，對於科技的追求速度不太一樣。日商喜歡前期討論更充分一點；中企即使技術還不完整、不成熟，也要搶先發表，發表後也可能發現實際應用跟想像不太一樣；台灣零售業則介於日本和中國之間，科技接受速度比日本快，但細膩度上比日本放鬆。「日本可能要做到120分才上市，中國20分就放行了，台灣大概50～60分，只要不會造成消費者困擾，就願意放出來。」

領先日本半年上工的Robo，讓台灣富士通搜集到很多實際場域的經驗和情報，回饋給日本總公司。「在實驗室裡，不可能料想得到小朋友有多喜歡Robo，或者說多殘忍地戳它。」王嘉偉笑著說。

台灣富士通企業暨公共事業處資深經理王嘉偉表示，台灣追求科技的速度比日本快，只要不造成顧客困擾，就願意做。 侯俊偉攝影

不只是Robo機器人，富士通連同協力廠商額外花一年準備，過程中討論許多成熟及不成熟的科技，擇定了兩個篩選目的： 一是降低店員勞務 ，二 是增加消費者互動 ，最終在全家科技1店裡完成了7個應用場景。

在這些創新實驗裡，除了消費者看得到的科技之外，其實許多後場技術跑得更快，如物流店到店通知、訂購預測、IoT（物聯網）設備監控，甚至電子標籤都已經導入其他全家門市。舉例來說，茶葉蛋電鍋或冰庫的溫度監控，一旦異常就會預警報修，不僅省電，更有助於維持銷售。過去智慧零售是計算門市提袋率，未來還期望可以更關注到店的顧客性別、年齡、甚至職業類別，藉以判斷商圈特性。

王嘉偉認為，現階段客戶在科技選擇上，更著重於「 店員勞務的裂解 」，而不是100％取代人。

便利商店是進化版的雜貨店，我們會記得古早的柑仔店（雜貨店）裡的老阿嬤，現在也會記得住家附近的熟悉店員。 台灣富士通企業暨公共事業處資深經理王嘉偉

當科技店的實驗方案成果好，就會橫向展開到其他門市；成果不好的，就撤掉或再做調整。全家科技1、2店開幕後，台灣富士通也派員在現場觀察記錄與消費者互動，搜集更多新零售實戰經驗，用於未來技術開發、應用設計的參考。

全家科技概念店的自助貨架，可以讓消費者拿起架上商品時，就能在螢幕上看到該商品的相關資訊。 侯俊偉攝影

大地震、疫情蔓延，超商站第一線貢獻社會

大力擁抱科技，未來的超商將進化成什麼型態？

台灣富士通行銷處副處長邱繼濠根據台灣富士通與全家合作20年，以台灣和日本累積廣大零售客戶經驗指出，現有IoT技術足以串連各種應用，當5G時代來臨，低延遲特性或許能提供更即時的解決方案。

「便利商店空間很小，想像的未來應用是：虛擬２樓。」他解釋，透過5G及VR（虛擬實境）技術，消費者可以走入虛擬便利商店，購買更多原本實體店內放不下的商品或服務。

另一個對企業主更實用的應用，則跟天氣有關。日本氣象協會已經發現，天氣、溫度對消費者行為有極大影響，還發布過天氣與店家「飯糰」銷售值的對照資訊。未來，富士通也考慮與台灣氣象局合作，就開放資料提供API（應用程式設計界面），或許將促成更多零售採購行為預測的案例。

「311地震時，即使斷水斷電，日本東北區的便利商店仍自主營運，肩負當地區民基本物資供應角色。」在台灣，便利商店已經擴張到賣口罩、配酒精等民生服務，從日本經驗對照台灣模式，便利商店不再只是一個消費場所，未來或將肩負更多社會責任。

責任編輯：張庭銉