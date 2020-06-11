未來搭小黃不用錢？台灣大車隊董事長林村田，喊出「點數經營」、「會員經營」兩大目標，他認為：「我們不是車隊，而是一個資訊平台。」

「我從3、4年前就有個夢想，未來所有人搭車都不用錢。」台灣大車隊董事長林村田這麼說，並不是指消費者可以搭免錢的小黃，而是他看好「點數經濟」的發展潛力。

在今（11）日登場的股東會上，他喊出「點數經營」、「會員經營」兩大目標，靠差異化服務與對手做出區隔，為讓系統順利上線，台灣大車隊內部已有60~70位的IT人員在總部備戰，「我們不是車隊，而是一個資訊平台。」

台灣大車隊今舉行股東會，董事長喊出「點數經營」、「會員經營」兩大目標。 高敬原攝影

搭車不必掏現金，瞄準點數經濟

股東會上，董事長林村田說：「我們是全台最早推非現金支付的計程車行。」這也成為台灣大車隊的一大特色，從信用卡、Apple pay、悠遊卡、街口、LINE Pay等，非現金支付選擇高達20多種，且每年都還持續增加。

台灣大車隊從2013年開始推支付，過程並非一路順遂。林村田回憶，早年基層司機的抗拒、教育消費者的過程都非常辛苦，近年終於看到創新的成果，「 現在非現金支付使用比例已經有30%多 。」

林村田回憶，剛推支付的那幾年，基層司機的抗拒、教育消費者過程都非常辛苦。 台灣大車隊

養成消費者、司機對非現金交易的習慣後，林村田認為，「免現金搭車新時代」即將來臨，「我四年前就有個夢想，大家搭車都不需要錢。」

不需要錢的關鍵，就是「點數經濟」的成熟。

近年，台灣大車隊與Happy Go、UUPON等點數平台串接，透過異業合作，讓乘客搭車除了能同步累積點數，甚至能用點數折抵部分車資。

看好點數經濟的原因是什麼？林村田解釋，現在每個人身上的點數都很多，「信用卡有紅利點數、全家也有點數，但不一定都能換到自己想要的東西。」

下半年將與知名金控合作，紅利點數直接搭車

過去，點數只能折抵20~30元的部分車資，為了讓點數價值擴大，台灣大車隊近期展開系統測試，開放Happy Go直接折抵全額車資。

林村田預告，除了既有合作夥伴，下半年會擴大與國內2~3家知名金控銀行合作，藉由系統串接，在App中讓乘客使用信用卡紅利點數全額折抵車資，台灣大車隊內部將近70人的IT團隊，已完成系統建置。

「只要點數夠，整趟搭車都不用錢，」林村田表示，他看好點數經濟的發展，透過異業合作，吸引更多消費者選擇搭乘台灣大車隊。

台灣大車隊市佔率達22%，在全台約有19,800輛車，用來叫車的「 55688 APP」累積下載數已突破 500 萬次，有超過300萬名活躍用戶。

林村田也透露，下半年將強化「會員經營」，深耕會員與品牌的黏著度，不過並沒有透露細節與具體作法。 台灣大車隊

近年台灣大車隊投入資源優化叫車App系統的定位精準度，目前叫車自動化比例 （含手機叫車、電話語音叫車）已高達95%，其中手機App叫車比例已高達五成。

林村田認為，台灣大車隊優勢在於支付選擇多元，有信心在同業中持續保持領先，「你看Uber只能用信用卡（及LINE Pay），我們有20多種選擇，加上多個合作點數平台。」

除了擴大點數生態圈的合作範圍，林村田也透露，下半年將強化「會員經營」，深耕會員與品牌的黏著度，不過並沒有透露細節與具體作法。

林村田認為，台灣大車隊近年的轉型，已經不再是傳統的車隊，而是具備科技實力的資訊平台。

責任編輯：陳映璇