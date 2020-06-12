疫情衝擊，讓原本習慣於實體店鋪購買商品的消費者，逐漸轉為線上購買，因應此變化，西班牙時尚巨頭Inditex決定關閉千家門市，朝數位行銷發展。

Zara和Massimo Dutti等品牌的母公司Inditex週三（10日）宣布，計畫在兩年內關閉1,000至1,200家門市，相當於整體的16％左右。

西班牙時尚巨頭此一考量，主要是認為新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情後，消費行為將產生變化，公司希望將經營資源集中往數位行銷，力爭到2022年，線上銷售占整體銷售額的4分之一。

公司表示，將花費17億美元（約新台幣504億元）用於升級商店，藉由「部署先進技術解決方案」，使公司線上平台的整合度更高。

母公司計畫以「ZARA」、「Massimo Dutti」、「Pull＆Bear」等品牌為對象，關閉小型門市，以及商圈重疊而未能獲利的商店，從而透過合併原關閉店面，於鬧市等優質地段增開大型門市。

執行長巴勃羅·伊斯拉（Pablo Isla）表示，此一想法是基於能夠在任何時間、任何地點，為客戶提供不間斷服務的想法所驅動。

Inditex在過去10年迅速擴張，在全球已擁有近7,500家門市，目前依其計畫，加上準備新開的大型門市店後，預計門市總數將維持在6,700－6,900家。

Inditex週三發布今年2－4月財報，為淨虧損4.09億歐元（約新台幣137.79億元），除了因疫情被迫關店而帶來損失之外，他們還提列了大量關店所需的準備金，這些都對本季財報造成衝擊。唯一成績表現突出的是線上銷售，因疫情年增50％，特別是4月單月的成長率高達95％。

責任編輯：林芳如

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