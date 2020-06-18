過去3年來，Vimeo已從消費者觀看影片的終點平台，成功轉型為網路影音爭相曝光的起點，市場定位從網路影音平台改變為一家「軟體服務公司」。

Vimeo於2004年創立的初衷，就是要打造一個無廣告的影音串流平台，讓消費者在觀看時不必被廣告打斷，同時也提供獨立創作者完善的服務。Vimeo的第一個十年，憑著這樣的市場定位，成功獲得利基市場迴響。然而，隨著YouTube幾乎獨佔市場、又有更多如Netflix、Hulu等串流平台興起，Vimeo不得不改變策略。

2017年，曾經任職亞馬遜、時代華納（Time Warner，現稱作華納媒體Warner Media）的安賈利·蘇德（Anjali Sud），從行銷總監擢升為執行長後，Vimeo就將自己的市場定位，從網路影音平台改為「軟體服務公司」，拋棄了原本要開發的影音串流訂閱服務，反而把自己稱為影音界的Slack、Zoom、Dropbox的網路協作服務公司。

對於影片製作者來說，一般大都會選擇YouTube作為影片發佈平台，專業製作者或許會選擇Netflix、Apple TV等專業娛樂平台上架。在競爭激烈的市場中，Vimeo卻以無廣告、提供創作者適當工具的平台發展策略，成功殺出一條獨特的影音平台經營道路。

目前Vimeo旗下知名的大型企業客戶，包含特斯拉（Tesla）、運動品牌Lululemon、聯合利華（Unilever）以及串流音樂平台Spotify等。

YouTube從競爭對手變成市場夥伴

Vimeo的營收主要來自軟體服務訂閱，包含提供製作人使用的影片編輯與分享等線上工具。其中，價格最低的基本服務套裝，要價7美元月費（約新台幣210元），提供社群分享、網路儲存空間以及影片點閱觀看等數據分析結果；最高級的訂閱方案，要價75美元月費（約新台幣2,250元），除了基本服務，還有無限量的直播次數、團隊影片編輯協作工具、在直播時進行線上投票等功能。

對Vimeo的訂閱用戶來說，不僅能夠透過影片編輯工具，把自己的影片呈現樣貌效益最大化，同時並藉由Vimeo的社群分享工具，將影片發佈在YouTube、Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn各大社群平台上，此外，還能透過Vimeo的數據分析工具，掌握每個平台上的影片曝光狀態。

「我們現在把YouTube視為夥伴，而不是個競爭對手。我們所提供的，是讓影片製作者們能打造完整、成功的影片發行策略。」Vimeo執行長蘇德說道。Vimeo在這個市場，不再扮演一個觀看影片的終點，反之，而是把自己轉化成為在各處影片曝光的起點。

Vimeo提供專業編輯器給訂閱用戶使用 Vimeo

轉型至今，Vimeo的全球付費訂閱用戶已經超過120萬名，2019年第3季的營收也正式超越5千萬美元（約新台幣14.8億元）；在美國，Vimeo已經使用者最常造訪的影音網站之一，每月活躍用戶數突破1.3億人。

積極開拓企業市場，滿足影音行銷缺口

Vimeo的付費訂閱用戶分為兩大類：想在平台上經營訂閱式影片頻道的影片製作者（如瑜伽老師、紀錄片製作者以及宗教團體等），還有大、中、小型的企業們，透過Vimeo的製作工具來打造教育訓練與行銷類型的影片。後者，更是Vimeo近期積極發展的主要市場。

「影音策略已經是企業經營的重要一環，並且開始把影片放在社群媒體的第一優先順位，Vimeo只需專注提供有效的工具與生態系統，進而幫助這些客戶的影片被更多人看見。」Vimeo的營運長考特尼·桑切斯（Courtney Sanchez）不諱言。

為了因應小型企業需求，Vimeo藉由收購以色列AI新創Magisto，讓影片編輯、短影音製作更便利；此外，Vimeo也在2018年推出線上影片市集服務，如同「Getty Images」提供線上圖片素材一樣，Vimeo的影片市集可以提供企業更豐富的影片素材選擇，同時也能為Vimeo創造微影片授權費用的收益。

不過，「營運規模小的企業，雖然具備影片製作能力，相應的影音行銷策略卻還有很大的成長空間。至少未來5年內，這些企業必須要具備自己的影片溝通策略，才能在市場存活。」蘇德表示。

Vimeo目前隸屬於美國網路公司IAC（InterActiveCorp）旗下，這家公司在全球100多個國家中，持有150個商標，過去從這裡分割出來的獨立公司包含旅遊平台Expedia、票券平台Tcketmaster、擁有約會平台Tinder的Match公司等。

Vimeo因為仍聚焦在投資新型服務之上，還不是一間獲利的公司，但成長表現算是數一數二。蘇德表示，IAC的目標是要將Vimeo分割成為一家獨立營運的公司，但是，現階段還需要更多投資者了解，Vimeo和YouTube的市場差異與競爭利基，等到Vimeo的品牌形象成功扭轉後，或許，就能順勢迎來獨立營運，甚至公開上市IPO的未來。

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責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：FC未來商務