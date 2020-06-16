台電離岸風場二期計畫曾一度乏人問津，終於由正崴旗下富崴能源以628.88億元標下，取得統包工程及5年維運合約。

台電離岸風場二期計畫經過8度流標，連接器大廠正崴集團的永崴投控旗下富崴能源於15日宣佈標下台電離岸風場二期計畫，並由新加坡海事工程廠商TERAS OFFSHORE擔任其分包商，決標金額為新台幣628.88億元（含稅），此標案包含EPC（統包工程），及前5年維運合約。台電表示，預計在2025年9月底前完工併聯，預計年發電量超過10億度。

台電離岸風場二期計畫為300MW裝置容量，位於彰化縣鹿港西側約14.7公里處，於2018年在離岸風電遴選取得開發資格，當時台電、中鋼是唯二取得資格的國內業者被視為是大黑馬。雖然台電過去組裝完成設置海氣象觀測塔奠定海事工程的基礎，但本身無開發風場經驗，因此決定將風場招標委外興建，外包給具有相關經驗的廠商施工，初期鎖定外商。

不料從去年5月23日首度上網公告，都沒有業者來投標，後來台電決定把預算從521億元上調至640.5億元，且放寬投標資格，開放國內具有能源相關經驗的廠商參與，歷經了8次的流標，終於在今年6月3日第9度上網公告，經過資格、規格及價格審查均符合規範後，在15日順利決標，由富崴能源得標，取得統包工程及5年維運合約，5年維運合約結束後則交給台電經營。

從陸域跨足海上風電，富崴能源得標台電離岸風電統包工程

富崴能源為永崴投控旗下子公司，主要投資大型太陽光電及陸域風電、水力電廠等再生能源，興建遍佈中南部的屋頂型太陽光電，以及目前在彰化建置2座陸域風力發電廠，總裝置容量達28.8MW，共8支風機。

富崴能源目前在彰化建置2座陸域風力發電廠，總裝置容量達28.8MW。 富威電力

這回為取得台電離岸風電二期計畫標案，富崴能源找上經驗豐富的新加坡海事工程廠商TERAS OFFSHORE擔任其分包商組隊，未來由TERAS負責海上風機的安裝作業，也意味富崴能源正式從陸域風電跨足海上風電。

由於台電的離岸風場併網的時間為2025年較晚，需承擔較多的國產化要求，包括風機零組件、海事工程等難度較高的國產化項目。

因此富崴能源也公布其籌組的在地工程團隊，包含中鼎工程、世紀鋼構、華城電機、林同棪工程顧問公司、光宇工程顧問等公司合作，並與國際海事工程經驗豐富的丹麥商凱得國際顧問公司、荷蘭商Seaway7、艾波比電網（ABB）、日本住友商事Sumitomo、立恩威國際驗證DNV-GL、新加坡商Teras offshore、馬來西亞商Real offshore等公司合作，讓台灣團隊攜手國際海事工程公司累積相關經驗。並採用風機系統商西門子歌美颯的風機，許多零件皆在台灣生產製造。

瞄準兆元離岸風機安裝工程商機，以及長達20年的風場維運服務

而離岸風機蓋完後，背後長達20年的運維商機，富崴能源也取得台電5年的維運合約，讓富崴能源可在台灣培育離岸維運團隊，並購置維運所需的相關工作船、設施，未來可爭取服務台灣各個離岸風場，長達20年的維運龐大商機。

富崴能源取得台電5年的維運合約，有助於培育本土離岸風電維運團隊。 shutterstock

富崴能源透過參與台電離岸風電二期計畫標案，培養離岸風機安裝工程以及風場維運的能量，看好未來2026年～2035年離岸風電10GW商機，搶攻上看兆元的離岸風機安裝工程商機，以及每年百億元的維運商機。

不只是參與離岸風電工程，近來正崴集團積極佈局再生能源事業，提出「光、風、水、氣、大平台」戰略，去年6月更成立專攻綠能售電業的子公司「富威電力」，從事民間綠電交易以及能源服務，並在今年參與台灣首批綠電交易，將再生能源視為集團未來的成長動能。

責任編輯：蕭閔云