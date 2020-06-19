徐旭東強調比基地台數量是過去2G、3G時代思維，遠傳目標是在年底前就達成5G訊號覆蓋50%人口、蓋3千座基地台。

股東會變5G佈道大會！遠傳電信今（19日）舉辦股東會，董事長徐旭東把8成時間用來談自家公司如何備戰5G，強調5G初期比基地台數量、開台時間都不是最重要的事，要夠快提供高人口涵蓋率，才能讓用戶享受服務。「兩雄、三雄都可以，我自己覺得是電信五雄，大家都在衝刺5G就好。」

徐旭東與蔡明忠的電信大亨對決，最近演變至討論誰才是5G時代的真正「電信雙雄」。 蔡仁譯攝影

台灣大蔡明忠喊話被欺負，徐旭東笑提「電信五雄說」

遠傳與台灣大哥大先前陷入「兩雄說」爭論，雙方皆認為自己將和中華電信成為5G時代的兩大業者，與過去三雄局面不同，並在5G標得頻寬、頻譜位置、建置基地台數量等面向較勁。

台灣大哥大昨（19）日宣布將於年底前建置4千座5G基地台，董事長蔡明忠也跳入空戰行列，向媒體笑說台灣大「被另外兩雄欺負」。

徐旭東今天多次以「5雄說」回應，表示業者各自努力就好，但蓋基地台本身並不難，強調比基地台數量是過去2G、3G時代思維，遠傳目標在年底前達成5G訊號覆蓋50%人口、蓋3千座基地台。

遠傳總經理井琪補充，5G是「重資產」，所以需要投入真金白銀取得頻譜，不過主要營收來源並不是傳統收入，得要積極發展新服務。因此，就蓋基地台這件事，3千台只是底線，未來要從歷史資料、人流等數據分析決定建置地點，「選站」將比「幾站」更重要。

井琪認為，5G時期的基礎設施建置仍然重要，但更得加速拓展應用。 蔡仁譯攝影

5G資費不會只有1,399元，遠傳衝刺新經濟收入

遠傳今天通過配發現金股利3.25元，連續9年配發超過100%，徐旭東特別感謝一年來新增的1.4萬名股東。但被問到5G資費設計，該如何兼顧股東權益與消費者感受，坦言確實很兩難。

井琪指出，國家通訊傳播委員會（NCC）日前提出1,399元的5G價格帶，其實5G資費一樣有多元變化，未來大家也會看到「三位數」方案。

遠傳執行副總尹德洋以蛋糕比喻，5G技術會建立在4G基礎上，就像第一層與第二層蛋糕基礎，而一塊蛋糕要吸引人，就要看上頭「創新服務」好料多不多。

遠傳目標2020年新經濟營收130億元。看好新經濟營收占比從2018年的10%上升至13%，2020年再提高至15%。

在5G企業專網部分，遠傳已簽下一家客戶，目前有9個概念驗證場域（PoC）、約40多家業者洽詢。

在消費者應用面，遠傳表示已與韓國電信（Korea Telecom，KT）簽訂合作備忘錄（MOU）；旗下friDay影音與The Wall投入娛樂自製內容，ARPU（每用戶每月貢獻金額）是業界第一，過去18個月有4到5倍成長。

責任編輯：陳映璇